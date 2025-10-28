　
社會 社會焦點 保障人權

鄭文燦愛將也涉嫌特支費貪污案　桃園前客家局長蔣絜安8萬交保

▲前海基會董事長鄭文燦於桃園市長任內愛將前客家局長蔣絜安，於任內特支費涉嫌核銷不實，桃檢昨天持搜索票搜索其住處等3地，偵訊後檢方認為無羈押必要，爰命以8萬元具保候傳。（資料照／翻攝自市議員詹江村臉書）

▲前桃園市府客家局長蔣絜安，於任內特支費涉嫌核銷不實，被檢察官諭知8萬元交保。（資料照／翻攝自市議員詹江村臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦擔任桃園市長期間，其愛蔣絜安也被查出於客家局長任內特支費涉嫌核銷不實，桃檢昨（27）日持搜索票搜索其居所、公司等3地，並約談蔣絜安與2證人，偵訊後檢方認為蔣絜安涉犯貪污治罪條例之利用職務詐領財物及偽造文書罪，雖罪嫌重大但無羈押必要，諭知8萬元交保。

桃園地檢署檢察官陳寧君昨天指揮法務部調查局桃園市調查處偵辦前桃園市客家事務局局長蔣絜安於2015年至2018年擔任局長期間，其首長特支費涉嫌核銷不實，昨天持法院核發搜索票執行搜索蔣絜安住居所及公司所在地共3處，同時約談被告蔣絜安及2名證人。

經檢方訊問後，認被告蔣絜安涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務詐領財物，以及刑法偽造文書罪，罪嫌雖重大，檢察官考量其供述及犯罪所得金額，認為尚無羈押之必要，檢察官諭知8萬元交保候傳。

國民黨籍市議員詹江村今天在其臉書PO文指出，蔣絜安2023年擔任民進黨客家事務部主任時，其台大國發所碩士論文，被台大認定抄襲情節嚴重、撤銷學位。中央大學碩論也遭檢舉疑找槍手代寫，因論文抄襲事件辭去民進黨職黯然下台。昨天蔣絜安當庭認罪，並繳回不法所得，「人再漂亮有什麼用？最後還不是弄得狼狽不堪」。

 【更多新聞】

航警收賄近百萬！26次放行走私加熱菸入境　3人收押今起訴

桃園經發局傳弊案！檢廉15路大搜索...3官商聲押　科長10萬交保

男按ATM很緊張「換超商繼續領」　桃園警逮2車手...搜出20萬

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

明年輕症直衝大醫院變貴　一次收1200元
大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發
獨／贈豪車又送出國遊學仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙
照X光「屎塞到胸部」　沈迷3C害慘他：嚇屎了
大谷翔平太不可思議了！佛里曼：敬遠是正確選擇
封王變新兵！馬傑森光頭造型曝光

桃園經發局傳弊案3人聲押　科長10萬交保

桃園經發局傳弊案3人聲押　科長10萬交保

桃園市府經濟發展局爆發弊案，疑有公務員於2023年受理工廠擴廠申請案時收賄，桃園地檢署昨（27）日指揮法務部廉政署展開調查，約談包括蕭姓業者、市府經發局施姓科長共7人到案。經檢察官訊問後，認被告施姓科長涉犯貪污治罪條例之公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌、蕭姓業者等3人涉犯非公務員對公務員關於違背職務行為交付賄賂等罪嫌重大；其中市府經發局已退休秦姓助理、蕭姓與吳姓業者有勾串、滅證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，施姓科長則被以10萬元交保。

持菜刀猛砍友人頭胸「大量出血」　狠男下場曝

持菜刀猛砍友人頭胸「大量出血」　狠男下場曝

桃園「喪屍煙彈」販毒集團被瓦解　3男女起訴

桃園「喪屍煙彈」販毒集團被瓦解　3男女起訴

桃園男違規拒攔查狂逃　警連開5槍射爆輪胎

桃園男違規拒攔查狂逃　警連開5槍射爆輪胎

母親連續虐待子女！檢方痛斥：令人髮指

母親連續虐待子女！檢方痛斥：令人髮指

