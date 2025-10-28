鄭文燦愛將也涉嫌特支費貪污案　桃園前客家局長蔣絜安8萬交保

▲前桃園市府客家局長蔣絜安，於任內特支費涉嫌核銷不實，被檢察官諭知8萬元交保。（資料照／翻攝自市議員詹江村臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦擔任桃園市長期間，其愛蔣絜安也被查出於客家局長任內特支費涉嫌核銷不實，桃檢昨（27）日持搜索票搜索其居所、公司等3地，並約談蔣絜安與2證人，偵訊後檢方認為蔣絜安涉犯貪污治罪條例之利用職務詐領財物及偽造文書罪，雖罪嫌重大但無羈押必要，諭知8萬元交保。

桃園地檢署檢察官陳寧君昨天指揮法務部調查局桃園市調查處偵辦前桃園市客家事務局局長蔣絜安於2015年至2018年擔任局長期間，其首長特支費涉嫌核銷不實，昨天持法院核發搜索票執行搜索蔣絜安住居所及公司所在地共3處，同時約談被告蔣絜安及2名證人。

經檢方訊問後，認被告蔣絜安涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款之利用職務詐領財物，以及刑法偽造文書罪，罪嫌雖重大，檢察官考量其供述及犯罪所得金額，認為尚無羈押之必要，檢察官諭知8萬元交保候傳。

國民黨籍市議員詹江村今天在其臉書PO文指出，蔣絜安2023年擔任民進黨客家事務部主任時，其台大國發所碩士論文，被台大認定抄襲情節嚴重、撤銷學位。中央大學碩論也遭檢舉疑找槍手代寫，因論文抄襲事件辭去民進黨職黯然下台。昨天蔣絜安當庭認罪，並繳回不法所得，「人再漂亮有什麼用？最後還不是弄得狼狽不堪」。