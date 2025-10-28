桃園經發局傳弊案！檢廉15路大搜索...3官商聲押　科長10萬交保

▲桃園地檢署昨天訊問市府經發局施姓科長、業者共8人到案，訊畢後於今天凌晨將中3人向法院聲請羈押，施姓科長以10萬元交保。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府經濟發展局爆發弊案，疑有公務員於2023年受理工廠擴廠申請案時收賄，桃園地檢署昨（27）日指揮法務部廉政署展開調查，約談包括蕭姓業者、市府經發局施姓科長共7人到案。經檢察官訊問後，認被告施姓科長涉犯貪污治罪條例之公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌、蕭姓業者等3人涉犯非公務員對公務員關於違背職務行為交付賄賂等罪嫌重大；其中市府經發局已退休秦姓助理、蕭姓與吳姓業者有勾串、滅證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，施姓科長則被以10萬元交保。

專案人員偵辦桃園市府經發局公務員涉貪案，廉政署昨天搜索被告蕭姓業者等人住居所及辦公處所共15處，約談蕭姓、吳姓業者、經發局施姓科長等7人，及經發局熊姓副局長、已退休秦姓助理等人到案。



檢察官漏夜訊問後，認施姓科長、秦姓助理均涉犯貪污治罪條例之公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌、蕭姓業者涉犯同條例之非公務員對公務員關於違背職務行為交付賄賂罪嫌、同案吳姓業者涉犯非公務員對公務員關於不違背職務行為交付賄賂等罪嫌，4人均犯罪嫌疑重大，但施姓科長認無羈押之必要，以10萬元具保候傳。秦姓助理、蕭姓、吳姓業者有勾串、滅證之虞且有羈押之必要，於今天凌晨向法院聲請羈押禁見，其餘人則諭知請回。