　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園經發局傳弊案！檢廉15路大搜索...3官商聲押　科長10萬交保

▲桃園地檢署昨天訊問市府經發局施姓科長、業者共8人到案，訊畢後於今天凌晨將中3人向法院聲請羈押，施姓科長以10萬元交保。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園地檢署昨天訊問市府經發局施姓科長、業者共8人到案，訊畢後於今天凌晨將中3人向法院聲請羈押，施姓科長以10萬元交保。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市府經濟發展局爆發弊案，疑有公務員於2023年受理工廠擴廠申請案時收賄，桃園地檢署昨（27）日指揮法務部廉政署展開調查，約談包括蕭姓業者、市府經發局施姓科長共7人到案。經檢察官訊問後，認被告施姓科長涉犯貪污治罪條例之公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌、蕭姓業者等3人涉犯非公務員對公務員關於違背職務行為交付賄賂等罪嫌重大；其中市府經發局已退休秦姓助理、蕭姓與吳姓業者有勾串、滅證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，施姓科長則被以10萬元交保。

專案人員偵辦桃園市府經發局公務員涉貪案，廉政署昨天搜索被告蕭姓業者等人住居所及辦公處所共15處，約談蕭姓、吳姓業者、經發局施姓科長等7人，及經發局熊姓副局長、已退休秦姓助理等人到案。

檢察官漏夜訊問後，認施姓科長、秦姓助理均涉犯貪污治罪條例之公務員對於職務上行為收受賄賂罪嫌、蕭姓業者涉犯同條例之非公務員對公務員關於違背職務行為交付賄賂罪嫌、同案吳姓業者涉犯非公務員對公務員關於不違背職務行為交付賄賂等罪嫌，4人均犯罪嫌疑重大，但施姓科長認無羈押之必要，以10萬元具保候傳。秦姓助理、蕭姓、吳姓業者有勾串、滅證之虞且有羈押之必要，於今天凌晨向法院聲請羈押禁見，其餘人則諭知請回。

 【更多新聞】

桃園經發局爆收賄案！科長被帶回調查、前副局長證人身分傳喚到案

桃園倉庫大火網拍夫妻命喪火場「屍骨不全」　可憐兒PO網求助

防堵非洲豬瘟擴散！桃園開放觀音掩埋場　擴大廚餘處理量能

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚悚現場畫面曝！　駕駛割頸亡困車內
獨／出遊美照曝！25歲女交纏9億CEO雙亡　富商前男友心碎回
快訊／遭張峻狠踹桌！　傅崐萁提6大罪狀按鈴提告
大谷翔平「壘上空空被敬遠」！　全場噓爆
中市府證實：「關鍵獸醫佐」豬瘟爆發後出國未歸
許紹雄癌逝「23天前最後露面」照片曝！　臉色無異常
女神降臨加持！大谷4安雙響猛打震撼美媒：地表最強男人
快訊／3閃兵藝人爆遭勒索恐嚇！　新北檢另案偵辦
必勝客宣布「2招牌口味」停賣！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

龍千玉任防詐大使！獻唱《不如甭熟悉》　分享險遭詐經驗

撞擊瞬間！休旅車駕駛「詭撞慘死」留20cm刀　警查有無他人下車

獨／情人視角出遊畫面曝！她交纏9億CEO雙亡　富商前男友憶笑容心碎

台南男疑缺錢！鐵錘搶銀樓「辣椒水噴闆娘」　變裝逃亡6hrs被逮

驚悚現場蒐證畫面曝！休旅車衝破鐵板燒店　駕駛割頸亡困車內

台中死亡車禍！休旅車逆向撞車衝進鐵板燒店　遭波及駕駛驚魂未定

不滿遭同校女師分手　國中教師朝她射3槍幸卡彈！判7年半定讞

渣夫外遇！小三懷孕竟辦性別派對「喜獲女兒」　正宮傻眼提告

偏僻魚塭藏毒窟！台南市調處颱風天突襲　查獲市價近2億元毒品

快訊／3閃兵藝人自爆遭勒索恐嚇　新北檢主動介入將另案偵辦

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

龍千玉任防詐大使！獻唱《不如甭熟悉》　分享險遭詐經驗

撞擊瞬間！休旅車駕駛「詭撞慘死」留20cm刀　警查有無他人下車

獨／情人視角出遊畫面曝！她交纏9億CEO雙亡　富商前男友憶笑容心碎

台南男疑缺錢！鐵錘搶銀樓「辣椒水噴闆娘」　變裝逃亡6hrs被逮

驚悚現場蒐證畫面曝！休旅車衝破鐵板燒店　駕駛割頸亡困車內

台中死亡車禍！休旅車逆向撞車衝進鐵板燒店　遭波及駕駛驚魂未定

不滿遭同校女師分手　國中教師朝她射3槍幸卡彈！判7年半定讞

渣夫外遇！小三懷孕竟辦性別派對「喜獲女兒」　正宮傻眼提告

偏僻魚塭藏毒窟！台南市調處颱風天突襲　查獲市價近2億元毒品

快訊／3閃兵藝人自爆遭勒索恐嚇　新北檢主動介入將另案偵辦

台中市政府公布豬瘟12天時間軸　10／20公種豬死亡是關鍵

醫院人才「已五大皆空」　前台大醫爆擔憂：以後誰來照顧我們

頻聞到水溝味！韓女星演戲「女生嘴裡竟有腐臭味」：實在忍不下去

奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？

小賈斯汀現身力挺Bieber兄弟！看大谷開轟「倒讚」畫面瘋傳

露得清爆細菌污染！在美召回1.5萬包卸妝濕巾　台灣好市多也有賣

龍千玉任防詐大使！獻唱《不如甭熟悉》　分享險遭詐經驗

等了21年！張棟樑兌現承諾　驚喜宣布超狂「重磅喜訊」

丁特遭遊戲橘子反咬「犯罪行為」　氣炸重轟：不要臉髒東西

黑豹旗／特殊狀況！宜寧高中遲未到場　楠梓高中奪下首勝

【閃兵團驚見大咖富公子】宏泰掌門人之子出庭認罪盼緩刑

社會熱門新聞

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／現場狀況曝！18歲女高捷落軌被撞死

宮鬥被解雇！　前主播怒告TVBS求償百萬

準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他已當爹

3閃兵藝人稱遭首腦恐嚇　法官靈魂拷問

即／閃兵團驚見大咖富公子！宏泰掌門人之子認罪盼緩刑

張峻踹傅崐萁桌子！　科技專家揭前科：流氓對付流氓剛好而已

養樂多「傳家寶」無償借展　疑被摔壞求償敗訴

即／台中某校高中生3樓墜地　口鼻出血緊急送醫

更多熱門

相關新聞

性侵女同學！17歲少年小三通落跑　母要賠百萬

性侵女同學！17歲少年小三通落跑　母要賠百萬

台北一名17歲董姓少年和同學唱KTV飲酒，趁其中一名女同學喝醉，將她帶到廁所性侵，案發後女同學崩潰休學，董男仍繼續向朋友炫耀自己的性侵惡行，被女同學告上法院，董男卻在審理期間利用小三通逃往大陸，留下打零工維生的母親面對民事求償。台北地院審理，判董男犯行屬實，要和母親連帶賠女學生80萬、女學生母親20萬元。可上訴。

收紅包讓遺體插隊火化！2殯葬所員工遭判4年

收紅包讓遺體插隊火化！2殯葬所員工遭判4年

即將／逆轉！重劃區開發涉貪1300萬　郭信良二審無罪

即將／逆轉！重劃區開發涉貪1300萬　郭信良二審無罪

持菜刀猛砍友人頭胸「大量出血」　狠男下場曝

持菜刀猛砍友人頭胸「大量出血」　狠男下場曝

桃園「喪屍煙彈」販毒集團被瓦解　3男女起訴

桃園「喪屍煙彈」販毒集團被瓦解　3男女起訴

關鍵字：

桃檢廉政署市府經發局貪汙聲押3人科長10萬具保4人請回

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

《影后》女星爆難搞5事蹟！

大谷被敬遠全場噓爆　雙方進入延長賽

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

丫頭退股手搖「不要對我尖叫」2年還沒拿到錢

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

怪物梅麗莎爆發　牙買加大規模強制疏散

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

世界大賽罕見誤判！一壘遭夾殺成悲劇

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面