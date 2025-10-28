法院判了！婚外男女出遊...共飲一杯飲料沒事　「飛吻」算出軌

▲法官勘驗影片，婚外男女依偎看手機、離別飛吻及兩度過夜已侵害配偶權，共飲一杯飲料不構成侵權。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者曾羿翔／綜合報導

結婚25年的高雄男子阿忠（化名），被妻子阿美（化名）發現與一名女子小琪（化名）長期有不尋常往來。阿美從2023年10月至11月間，錄下13段兩人互動影片，畫面包括外出約會、用餐、散步、共處一室過夜等情節，控訴侵害配偶權求償50萬元。法官勘驗影片後認定飛吻、依偎看手機屬出軌行為，共飲一杯飲料不算，一審判被告連帶賠償15萬。被告而後上訴，二審遭駁回全案定讞。

判決書指出，畫面都可看出阿忠與小琪互動親密，包括依偎共看手機、離別時隔空互送「飛吻」，也共飲一杯飲料。小琪辯稱因視力不佳才貼近觀看手機，飛吻則是因鼻子過敏的無意動作，而共飲行為則稱屬原住民文化中的日常。

法院審理後認定，依偎共看手機、離別飛吻及兩度過夜行為已超越一般朋友界線，屬不法侵害配偶權，僅共飲一杯飲料部分不構成侵權。一審判決阿忠與小琪須連帶賠償阿美15萬元精神慰撫金，雙方不服提起上訴。

橋頭地方法院二審認定，一審已詳實釐清事證，兩人關係確實逾越一般友誼，對婚姻造成重大傷害，駁回雙方上訴，維持原判，全案定讞。法院也指出，婚姻尚未解除前，即使夫妻感情生變，仍應互負誠實義務，不能以「婚姻不睦」作為出軌合理化藉口。