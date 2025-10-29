台中夫偷帶砲友回家「客房激情」三人行！激戰21次…他收訊息驚醒

▲男子收到簡訊才驚覺伴侶長期出軌，最後離婚收場。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導

台中地方法院近日審理一起同性婚姻配偶權侵害案，男子阿俊（化名）與伴侶阿忠（化名）依法登記結婚後，阿忠卻多次與帶第三者阿宏（化名）回到家中發生不正當關係，甚至與其他男子上演三人行。法院最終判決兩人須連帶賠償阿俊15萬元，阿忠另需單獨賠償20萬元，合計35萬元，全案仍可上訴。

判決書指出，阿忠於111年9月透過交友軟體「Grindr」認識阿宏，短時間內雙方多次發生性行為，次數至少達21次，其中多達14次發生在與阿俊共同生活的住處。阿俊直到112年1月才收到阿宏傳訊，這才得知配偶長期出軌，崩潰提告。阿忠雖簽下道歉協議，承諾不再犯，但信任已破裂，雙方於113年1月協議離婚。

阿俊對阿忠與阿宏提告，分別求償60萬與90萬元。審理期間，阿忠辯稱吸毒影響判斷，部分對話紀錄為安撫對方而虛構；阿宏則主張不知阿忠已婚，且曾獲保證不追究責任。然而，法院查明，阿宏早於111年11月已在社群媒體看見阿忠與阿俊的親密合照，顯示其明知對方有婚姻關係，卻仍持續交往，甚至刻意選在阿俊在家時，於一樓客房偷情。

法院認定，阿忠在婚姻存續期間與他人發生親密關係，構成對配偶權的實質侵害，而阿宏在知情後仍故意參與，亦應負連帶責任。考量雙方經濟狀況與侵害情節，最終裁定阿忠與阿宏共同賠償15萬元，阿忠另賠20萬元。