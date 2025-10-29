　
【廣編】2025「愛‧Sharing」情定威尼斯　點亮Purple Wish聖誕樹

▲▼愛Sharing,統一企業,威尼斯。（圖／統一企業提供）

▲2025「愛‧Sharing」情定威尼斯。

圖、文／統一企業提供

統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」今年以浪漫水都「威尼斯」為主題城市。11月14日起，於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創華麗的聖誕慶典！

今年愛．Sharing將帶領大家一起前往義大利的水都「威尼斯」，將著名的水上地標、絢麗宮殿與獨特工藝結合，如華麗狂歡的面具節、淒美的嘆息橋、優雅的貢多拉船、璀璨的慕拉諾島玻璃製品以及色彩繽紛的布拉諾島。

今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於威尼斯著名的嘉年華面具節、聖馬可廣場的歌德式柱體與四季協奏曲的美妙樂章。也規劃了更多主題裝置，展現聖誕節與威尼斯獨有的特色。台北時代百貨夢廣場，從大步梯開始就充滿了粼粼波光，廣場上的威尼斯總督宮、香氛花園與日落時分乘坐貢多拉船享受唯美的情定威尼斯。高雄夢時代則有威尼斯大運河與著名的里阿爾托橋，營造河岸浪漫造景，更以面具節為發想舉辦夢想狂歡嘉年華！

「愛．Sharing」點燈活動將於11/14 18:00揭開序幕。盛情邀約民眾共同見證13米高聖誕樹和周邊浪漫燈區點亮，再欣賞Purple Wish主題燈光秀與雪兒秀展演。此外，也邀請了金曲才子韋禮安和人氣男團Ozone分別在台北時代百貨及高雄夢時代獻唱。

