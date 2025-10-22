議員酸高雄變高譚市！「檢舉砂石場」竟被業者警告　市府回應了

▲邱于軒指出將民眾的檢舉傳給都發局，沒多久就接到業者的警告電話。（圖／翻攝自YouTube／高雄市議會）

記者賴文萱、劉人豪／高雄報導

高雄市議員邱于軒21日於議會指出，因為接到陳情，把砂石場的檢舉傳給都發局，結果沒多久就接到業者打來服務處的警告電話，不滿說「我們不是高譚市，什麼叫高譚市」。對此，市府表示，本案也由都發局政風室已調查確認，相關承辦人員並無洩漏個資情事，議員指控與事實不符。

邱于軒表示，議員會接到很多人民的陳情，在網路上接到陳情，就很單純的把砂石場的檢舉傳給都發局，結果沒多久就接到業者的電話打來服務處警告，邱于軒說自己有三個小孩年紀比較小，就比較擔心，請都發局去查，為什麼傳達的資料，有辦法了解是她，以至於現在要請隨扈。都發局表示，現在處理的程序是，由服務處轉達議會聯絡員，然後再轉達到都開處，都沒有人洩漏。

邱于軒不滿說，所以公務部門會通靈，而且更可惡的是那個業者，議員依法傳達陳情，結果被洩露還被打來服務處警告，高雄市議會已經兩個議員因為揭發弊案要請隨扈，我們不是高譚市

什麼叫高譚市，可惡至極，官商勾結狼狽為奸，這個就是最好的案例。

市府回應，針對邱于軒議員21日下午表示，相關單位洩漏資料，因此有兩位議員申請隨扈一事，高雄市政府對此予以嚴正澄清。高雄市政府強調，高市府都發局承辦人員與業者並無接觸往來，本案也由都發局政風室已調查確認，相關承辦人員並無洩漏個資情事，議員指控與事實不符。針對違規土石場案，都發局依法進行現場勘查，並依行政程序法通知業者陳述意見，後續將依都市計畫法第79條規定依法裁處，全程依程序、公正執法，也會依法行政保障檢舉人。