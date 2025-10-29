川習會引發台灣焦慮　金融時報：台灣有能力抵抗北京

▲美中峰會登場在即，國際輿論紛紛關注川普與習近平的會晤走向。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美中峰會登場在即，國際輿論紛紛關注川普（Donald Trump）與習近平的會晤走向。英國《金融時報》首席外交評論員拉契曼撰文指出，這場「川習會」讓台灣感到不安，但強調台灣的戰略地位與經濟重要性，使美國不可能輕易放棄台灣。他認為，即使美方態度轉趨保守，台灣仍有能力抵抗北京的壓力。

「川習會」引發不安 台灣憂被交易

拉契曼（Gideon Rachman）在專欄《川普、習近平以及台灣的危險》中指出，川普過去曾批評台灣「偷走美國晶片產業，現在還要我們保護」，在峰會前夕再度引起台灣社會不安。預料這次會談將以貿易為主軸，但台灣議題勢必也會被納入討論範圍。

相較於前總統拜登（Joe Biden）多次公開表態「若台灣遭侵略，美軍將出兵協防」，川普從未做出類似承諾，甚至對台灣產品課徵20%關稅，並要求台積電（TSMC）將部分生產線移往美國。這些舉動，讓外界懷疑川普可能將台灣作為與北京談判的籌碼。

中國加大軍事壓力 部分學者樂觀預測美國將退讓

與此同時，北京對台軍事威脅持續升高，美國五角大廈也傳出準備調整防務重心、將部分資源轉回西半球。此舉引發台灣焦慮，卻讓中國戰略圈興奮不已，部分學者甚至預測「美國終將拋棄台灣」。

上海一名民族主義學者直言，一旦美國撤手，台灣將別無選擇，只能接受北京主導的「統一條件」。

拉契曼：美不可能放棄台灣 中國武力犯台將付出慘痛代價

不過，拉契曼強調，美國完全拋棄台灣的可能性相當低。他指出，即使美國不出手干預，中國若企圖以武力奪台，也將面臨極為艱難的挑戰。

他分析，台灣掌握全球高階晶片產能的90%，而台積電龐大的供應鏈幾乎不可能整體移往亞利桑那州。若中國掌控這條供應鏈，將重創美國的經濟安全與全球科技競爭力。

此外，台灣位於第一島鏈核心位置，與日本及菲律賓共同構成美國在太平洋的防線，對維持地區力量平衡至關重要。「若美國讓中國在該區稱霸，不僅是戰略失誤，也會重塑整個國際秩序。」拉契曼警告。

台灣有實力自衛 中國封鎖或入侵都代價高昂

拉契曼指出，即使美國袖手旁觀，台灣也不會輕易屈服。近期民調顯示，超過三分之二的台灣民眾願意為守護家園而戰。台灣目前擁有大量反艦飛彈，足以在解放軍跨越台灣海峽時重創敵軍。

根據美國智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）兵棋推演，中國若發動登陸作戰，將損失高達138艘艦艇、155架戰機與數萬名士兵。另一份「史汀生研究中心」（Stimson Center）報告也指出，攻台將是「史上最複雜、最危險的軍事行動之一」。

若中國選擇「海上封鎖」逼迫台灣就範，情勢也不樂觀。台灣雖仰賴進口能源，但已規劃配給制度，足以支撐半年。要維持長達6個月的全面封鎖極為困難，美日與西方國家勢必施壓介入，而封鎖台灣海峽也將重挫全球供應鏈與經濟。

川普發言恐誤導局勢 拉契曼籲勿讓口誤釀災

拉契曼最後提醒，這正是為何川普對台灣的「輕率發言」仍令人憂心。他強調，若川普真想被視為和平締造者，就不該讓自己的隨口評論，意外為中國入侵台灣開啟大門。