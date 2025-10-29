美軍空襲擊沉4艘疑似運毒船　14死

▲美軍擊沉4艘疑似運毒船14死。（圖／翻攝X／@SecWar）
記者葉國吏／綜合報導
美國國防部長彼得·赫格塞斯（Pete Hegseth）今日宣布，美軍在東太平洋進行三次空襲，摧毀四艘疑似運毒船，造成14人死亡。這場行動延續了美國近期在加勒比海及太平洋的反毒戰略，但也因缺乏透明度引發外界高度質疑。
據法新社報導，自今年9月起，美國加強了對毒品走私活動的打擊力度，至今至少摧毀了14艘船隻。赫格塞斯透露，最新行動是在國際水域進行，並強調美軍無人傷亡。他在社群平台X上發布消息稱，這些船隻被認定沿著運毒路線行駛且載有毒品，軍方依照情報追蹤並進行了空襲。不過，他並未提及死者的具體身份或國籍。
這次空襲引發了外界的強烈反應。墨西哥海軍應美國海岸防衛隊的請求，已在阿卡普爾科港西南方開展救援行動。墨西哥總統克勞迪婭·薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）對此表示不滿，呼籲美方遵守國際條約。她強調毒品走私問題應靠外交手段解決，而非武力干涉。
赫格塞斯還分享了一段空襲影片，展示兩艘船隻爆炸起火的畫面。儘管美軍宣稱行動針對毒販，但華府尚未公開足夠證據證明被攻擊的船隻正在走私毒品。專家警告，此類行動可能構成法外處決，加劇國際社會的質疑與反對聲音。
Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War carried out three lethal kinetic strikes on four vessels operated by Designated Terrorist Organizations (DTO) trafficking narcotics in the Eastern Pacific.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 28, 2025
The four vessels were known by our intelligence… pic.twitter.com/UhoFlZ3jPG
