美軍空襲擊沉4艘疑似運毒船　14死

▲美軍擊沉4艘疑似運毒船14死。（圖／翻攝X／@SecWar）

記者葉國吏／綜合報導

美國國防部長彼得·赫格塞斯（Pete Hegseth）今日宣布，美軍在東太平洋進行三次空襲，摧毀四艘疑似運毒船，造成14人死亡。這場行動延續了美國近期在加勒比海及太平洋的反毒戰略，但也因缺乏透明度引發外界高度質疑。

據法新社報導，自今年9月起，美國加強了對毒品走私活動的打擊力度，至今至少摧毀了14艘船隻。赫格塞斯透露，最新行動是在國際水域進行，並強調美軍無人傷亡。他在社群平台X上發布消息稱，這些船隻被認定沿著運毒路線行駛且載有毒品，軍方依照情報追蹤並進行了空襲。不過，他並未提及死者的具體身份或國籍。

這次空襲引發了外界的強烈反應。墨西哥海軍應美國海岸防衛隊的請求，已在阿卡普爾科港西南方開展救援行動。墨西哥總統克勞迪婭·薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）對此表示不滿，呼籲美方遵守國際條約。她強調毒品走私問題應靠外交手段解決，而非武力干涉。

赫格塞斯還分享了一段空襲影片，展示兩艘船隻爆炸起火的畫面。儘管美軍宣稱行動針對毒販，但華府尚未公開足夠證據證明被攻擊的船隻正在走私毒品。專家警告，此類行動可能構成法外處決，加劇國際社會的質疑與反對聲音。