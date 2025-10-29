以色列轟加薩　美副總統范斯：停火協議持續有效

▲加薩最高樓遭以軍炸毀。（圖／翻攝Instagram）

記者葉國吏／綜合報導

以色列今天指控哈瑪斯（Hamas）襲擊其軍隊，隨後總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下令對加薩走廊發動空襲，造成至少9人死亡。美國副總統范斯（JD Vance）則表示，儘管有零星衝突，川普促成的停火協議仍然有效。

法新社報導，范斯在接受福斯新聞（Fox News）訪問時指出，停火協議仍在運作，但這不意味完全沒有小規模交火。白宮官方也在社群平台轉發了他的談話內容。范斯進一步說明，哈瑪斯或其他位於加薩的武裝組織攻擊了以色列國防軍（IDF）的一名士兵，而以色列的回應是可以預測的情勢。

以色列方面，總理尼坦雅胡稍早宣布將對加薩走廊展開「強力打擊」，隨即進行了多次空襲。據加薩地區的民防機構透露，攻擊已導致至少9人死亡，傷亡情況仍在統計中，引起外界關注。這次行動再次顯示了以巴局勢的緊張與脆弱。

范斯則表示，儘管局部衝突不時發生，他相信美國總統川普（Donald Trump）促成的和平框架仍能維持，加薩走廊的停火協議也不會因此瓦解。他強調，美方持續關注局勢發展，並希望雙方在未來能尊重協議，避免情勢升溫。