政治 政治焦點 國會直播 專題報導

花蓮之恥！傅崐萁嗆罵提告　張峻：踹這一腳很值得

記者葉國吏／綜合報導　

民進黨籍花蓮縣議長張峻日前踹國民黨立委傅崐萁桌子，28日傅崐萁提告，痛批對方是「花蓮之恥」。對此張峻回應「踹這一腳很值得」。

▲花蓮縣議長張峻腳踹傅崐萁的桌子。（圖／讀者提供）

▲花蓮縣議長張峻腳踹傅崐萁的桌子。（圖／讀者提供）

座談會當天，光復鄉上百災民聚集會場外，因場地限制無法進入，場面一度緊張。張峻突然現身，直接走到台前，情緒激動地踢桌並大聲質疑，對未被事先通知感到不滿。面對突如其來的行動，傅崐萁也不甘示弱，回應指責張峻的暴力行為，並當場宣布將提起法律訴訟，指控對方破壞民主法治。

▲國民黨立法院黨團總召傅崐萁在律師陪同下赴花蓮地檢署提告。（圖／傅崐萁辦公室提供）

28日傅崐萁在律師陪同下至花蓮地檢署提出告訴，舉報張峻涉及六項罪名。他強調絕不容忍暴力行為，並批評對方的舉動是花蓮民主之恥。張峻則回應，現場有多方錄影記錄，自己並未實際使用暴力，且對傅崐萁的指控不以為意。張峻表示，傅崐萁當場誤導媒體，無端將災民與自己冠以負面標籤，他有意反控。

張峻進一步指出，身為光復鄉民意代表，卻未被邀請參加如此重要的重建座談，這讓他無法容忍。他認為，自己的行動是為災民發聲，也不害怕法律後果。他痛批傅崐萁的言行並不符合民主精神，對方的指控令人啼笑皆非，事件後續發展仍待觀察。

