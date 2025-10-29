9月手機市佔排行出爐　蘋果iPhone17系列霸榜51.3%居冠

記者蘇晟彥／綜合報導

根據最新市調機構數據顯示，2025年9月台灣實體通路智慧手機市場總銷售量達48.1萬台，較上月（36.1萬台）成長33%，銷售額更因旗艦機大量出貨而暴增1.8倍。從品牌市佔率來看，市場回溫力道強勁，無疑是由蘋果新發表的iPhone 17系列所主導，本月更以51.3%壓倒性市佔率居冠，三星市佔率下滑至18.5%，仍穩坐安卓品牌龍頭，OPPO則是9.3%，vivo及紅米分別以7.8%與3.3%的市佔率位居其後；傑昇通信表示，非蘋陣營在新機潮的衝擊下，市佔率被大幅稀釋，不僅顯示消費者對蘋果新機的追求再創新高，也讓市場面臨極端分化的K型復甦風險。

▼9月由蘋果iPhone17系列霸榜拿下市佔冠軍。（圖／記者蘇晟彥攝）



9月份蘋果以超過半數的51.3%市佔率奪冠，全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信認為，這不僅是單月銷售的勝利，更是品牌吸引力帶動，尤其iPhone 17系列上市才10天，蘋果品牌銷量較上月增加2.5倍，銷售額更是暴增2.9倍，皆是五大品牌中成長最多的，充分反映新機帶來的成長動能。進一步比對去年iPhone 16上市時首月單機銷售逾16萬台，今年iPhone 17單機開賣則銷售超過18萬台，比前代高出13%，顯見果粉蜂擁搶購，新機熱度及品牌黏著度持續提升。

蘋果本月熱銷前三名單機，依序為iPhone 17 Pro（256GB）、iPhone 17（256GB）、以及iPhone 17 Pro Max（256GB），這個排名順序揭示了供需端的換機偏好，果粉更願意以旗艦優先購買、基礎款與Pro系列的儲存空間升級；傑昇通信指出，儘管iPhone 17 Pro Max作為預購人氣機型，但由於開賣首月到貨量不足，到目前蘋果官方也需2-3周才能到貨，使供貨出現瓶頸，導致市場需求未能完全釋放，預期在年底前供應鏈出貨量回穩，整體銷量更能獲得顯著拉抬。

在蘋果新機上市的強烈虹吸效應下，非蘋陣營的銷售額與銷售量紛紛下滑，其中三星首當其衝，以18.5%的市佔率居次，仍是安卓第一品牌，但其市佔率較上月明顯被稀釋。傑昇通信分析，冠軍單機Galaxy A56（12GB/256GB）雖已進入穩定的長銷模式，但在iPhone新機的衝擊下，單機銷量仍下跌20%；值得讚許的是，三星每一次的換代策略執行極為成功，品牌銷量第二名的Galaxy A17（6GB/128GB）單機成長近2倍，成功接替前代A16的市場位置，體現三星在入門級市場的快速、精準接棒能力。

OPPO在9月的市佔率為9.3%，銷售量及銷售額均受大盤影響較上月下滑一成左右，反而品牌第三名的Reno14 F（8GB/256GB）單機銷量較前月略成長7%，表現逆勢回升。傑昇通信坦言，這波成長得歸功於通路密集的促銷，當價格來到千元有找，也成功吸引那些不追求旗艦、但注重設計和性價比的特定族群，OPPO更巧妙地避開與蘋果正面衝突的鋒頭，轉而鞏固並擴大中階利基市場。