3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

9月手機市佔排行出爐　蘋果iPhone17系列霸榜51.3%居冠

記者蘇晟彥／綜合報導

根據最新市調機構數據顯示，2025年9月台灣實體通路智慧手機市場總銷售量達48.1萬台，較上月（36.1萬台）成長33%，銷售額更因旗艦機大量出貨而暴增1.8倍。從品牌市佔率來看，市場回溫力道強勁，無疑是由蘋果新發表的iPhone 17系列所主導，本月更以51.3%壓倒性市佔率居冠，三星市佔率下滑至18.5%，仍穩坐安卓品牌龍頭，OPPO則是9.3%，vivo及紅米分別以7.8%與3.3%的市佔率位居其後；傑昇通信表示，非蘋陣營在新機潮的衝擊下，市佔率被大幅稀釋，不僅顯示消費者對蘋果新機的追求再創新高，也讓市場面臨極端分化的K型復甦風險。

▼9月由蘋果iPhone17系列霸榜拿下市佔冠軍。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼iPhone,iPhone17,iPhonAir,iPhone17Pro。（圖／記者蘇晟彥攝）

9月份蘋果以超過半數的51.3%市佔率奪冠，全台最大連鎖通訊門市─傑昇通信認為，這不僅是單月銷售的勝利，更是品牌吸引力帶動，尤其iPhone 17系列上市才10天，蘋果品牌銷量較上月增加2.5倍，銷售額更是暴增2.9倍，皆是五大品牌中成長最多的，充分反映新機帶來的成長動能。進一步比對去年iPhone 16上市時首月單機銷售逾16萬台，今年iPhone 17單機開賣則銷售超過18萬台，比前代高出13%，顯見果粉蜂擁搶購，新機熱度及品牌黏著度持續提升。

蘋果本月熱銷前三名單機，依序為iPhone 17 Pro（256GB）、iPhone 17（256GB）、以及iPhone 17 Pro Max（256GB），這個排名順序揭示了供需端的換機偏好，果粉更願意以旗艦優先購買、基礎款與Pro系列的儲存空間升級；傑昇通信指出，儘管iPhone 17 Pro Max作為預購人氣機型，但由於開賣首月到貨量不足，到目前蘋果官方也需2-3周才能到貨，使供貨出現瓶頸，導致市場需求未能完全釋放，預期在年底前供應鏈出貨量回穩，整體銷量更能獲得顯著拉抬。

在蘋果新機上市的強烈虹吸效應下，非蘋陣營的銷售額與銷售量紛紛下滑，其中三星首當其衝，以18.5%的市佔率居次，仍是安卓第一品牌，但其市佔率較上月明顯被稀釋。傑昇通信分析，冠軍單機Galaxy A56（12GB/256GB）雖已進入穩定的長銷模式，但在iPhone新機的衝擊下，單機銷量仍下跌20%；值得讚許的是，三星每一次的換代策略執行極為成功，品牌銷量第二名的Galaxy A17（6GB/128GB）單機成長近2倍，成功接替前代A16的市場位置，體現三星在入門級市場的快速、精準接棒能力。

OPPO在9月的市佔率為9.3%，銷售量及銷售額均受大盤影響較上月下滑一成左右，反而品牌第三名的Reno14 F（8GB/256GB）單機銷量較前月略成長7%，表現逆勢回升。傑昇通信坦言，這波成長得歸功於通路密集的促銷，當價格來到千元有找，也成功吸引那些不追求旗艦、但注重設計和性價比的特定族群，OPPO更巧妙地避開與蘋果正面衝突的鋒頭，轉而鞏固並擴大中階利基市場。

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
停車場「雞」情！黑絲OL繳費被公雞猛追　飆髒話狂奔笑翻150
世界大賽今第4戰　大谷翔平「二刀流完全體」出場　
9m88爆「愛上10年好友」章廣辰　包廂行為被目擊
快訊／以巴停火再破裂！　以色列總理下令空襲加薩20死
今重陽節「4生肖易沖煞」　 6禁忌一次看
「北教大王力宏」5天床戰3女　極樂行程全被拍
Energy「閃兵」代價近億元！　他有6代言恐面臨鉅額賠償
台中夫帶砲友回家「激情三人行」21次　他收訊息驚醒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

9月手機市佔排行出爐　蘋果iPhone17系列霸榜51.3%居冠

一名剛畢業的年輕女性因找工作壓力大、又長期熬夜滑手機，日前早晨醒來時突然出現單側耳鳴、耳悶並伴隨暈眩，就醫後確診為「急性突發性耳聾」，俗稱「耳中風」。經耳鼻喉科給予耳內及口服類固醇治療後，轉介中國醫藥大學新竹附設醫院胸腔暨重症科鄭博斌醫師進行高壓氧治療，接受約八次治療後，患者聽力明顯恢復。

