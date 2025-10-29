打造青年數位競爭力！新竹縣數位創新實習成果亮眼　副縣長：打造產學共創、讓青年根留竹縣

▲「數位創新青年培育就業計畫」成果發表會，匯聚中央、地方、企業及學界代表，共同見證新竹青年在產學共創下的豐碩成果。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／新竹報導

台灣科技產業高速發展、國際布局不斷擴張的此刻，缺工與人才外流卻成為企業與政府共同面對的課題，尤其新竹作為科技重鎮，集結半導體、AI與電子產業鏈的關鍵核心，如何讓在地青年願意留下、讓外地人才願意進駐，成為地方永續發展的關鍵，為了協助青年無縫接軌職場，新竹縣政府積極創造更多實習就業機會，「數位創新青年培育就業計畫」已連續舉辦至第三屆，日前舉辦成果發表會匯聚中央、地方、企業及學界代表，共同見證新竹青年在產學共創下的豐碩成果。

新竹縣「數位創新青年培育就業計畫」前兩屆實習成果廣受企業肯定，甚至有企業反饋學生表現「比正職人員更優秀」，顯見新竹青年具備高度潛力，今年縣府透過「跨領域設計思考」及「數位趨勢創新」課程培植青年學子數位轉型能量，同時串連大專院校，如臺灣大學及清華大學、陽明交通大學等桃竹苗大專院校，共同鼓勵及推薦優秀人才參與，共有超過百名學生透過計畫平台投遞履歷，最終媒合近50名優秀青年進入緯創資通、智邦科技、義隆電子、邁特電子、欣銓科技、倍利科技、倍智醫電、六福旅遊、明碁材料、宜特科技、聯新國際醫療集團、永悅健康及五崧捷運等企業展開實習，完成45日以上的職場挑戰。

▲新竹縣副縣長陳見賢表示縣府極度重視教育，最終目標是讓畢業生能夠實現無縫隙的就業接軌。

新竹縣副縣長陳見賢指出，新竹縣不僅是全台家庭所得最高的縣市，更是一座充滿活力與夢想的城市。「竹北市的平均年齡僅38.6歲，代表這片土地充滿動能與潛力」，他表示，縣府重視的不只是讓青年學得一技之長，更希望他們能被企業看見、被世界看見，為此，新竹縣長期投資教育發展，教育支出占總預算411億元中的近四分之一，明年度更預計突破兩百億元，同時，縣府也積極打造「主題式實習平台」，從教育面著手協助青年接軌職場，讓畢業生能實現「無縫接軌」的就業目標，並在新竹安心落地、生根發展。

▲新竹縣政府教育局局長楊郡慈說明「數位創新青年培育就業計畫」，以主題式實習打造跨域創新人才。

新竹縣政府教育局局長楊郡慈表示，新竹縣作為科技產業重鎮，青年人才是推動城市永續發展的關鍵力量，為了讓青年能夠順利銜接在地就業，縣府推動的「數位創新青年培育就業計畫」，以政府、產業與學術三方合作為核心，打造出兼具實務與創新的產學平台。楊郡慈局長指出，這項計畫不同於傳統的實習模式，不再以單一科系對應職缺，而是採取「主題式專案」方式，網羅不同專業背景的學生加入，從實戰中理解企業的整體運作，並與學校攜手縮短學用落差，讓教育真正與職場接軌，許多學生在實習後回到學校更認真上課，這正是計畫帶來的改變與成長，也讓企業得以發掘具潛力的跨域人才。

▲義隆電子人力績效管理部處長李明霞大讚這樣的跨領域合作，讓公司在行政管理方面有很大的發展，猶如發現新世界。

不少企業對實習的青年表現給予肯定，義隆電子人力績效管理部處長李明霞表示，「義隆電子自第一屆起便參與，最初擔心兩個月的實習時間不足，但藉由專案式設計反而產出驚人成效，第一屆專案以ESG為主題，學生們製作ESG報告與企業Logo設計，第二、三屆則延伸至AI工具運用、內部流程優化等領域，跨部門合作成果亮眼，我們讓行銷、人資、行政都參與其中，整家公司都成為學生的學習場域」，最讓她印象深刻且開心的是，許多實習生回校後成為企業最佳代言人，表明畢業後希望回到義隆任職，「他們比任何廣告都更能說服學弟妹加入」！

▲義隆電子實習學員周筠潔，分享了她在實習計畫中的重大成長與啟發。

參與實習的青年也分享了滿滿收穫，今年碩士二年級的義隆電子實習生周筠潔提到，「自己原本不擅長程式設計，實習期間需要將大量的人事資料管理成視覺化，因此學會使用AI工具處理大量資料，進而突破原本的限制，學到人資不只是做人事管理，還要懂得運用數據思維與產業洞察」，讓她理解「學校教的是知識，企業教的是解決問題的能力」，並深刻體會跨部門合作的重要性。

▲由新竹縣副縣長陳見賢（中）親自揭曉本屆的「績優實習生」。

「數位創新青年培育就業計畫」成果發表會的最高潮，由新竹縣副縣長親自揭曉本屆的「績優實習生」，往年此獎項通常僅有五位名額，但由於本屆實習生表現優異，最終宣布「加碼」更多同學獲獎，這份含金量極高的獲獎名單中的學生來自多元學術背景，包括中山大學、中央大學、明新科技大學、台灣大學、中正大學，甚至還有來自烏普薩拉大學的同學，也反映出企業對青年人才的競爭與珍視。

▲新竹縣政府教育局局長楊郡慈提到第四屆計畫將會擴大舉辦。

隨著AIoT與「No Code」時代來臨，新竹縣政府教育局局長楊郡慈提到，未來第四屆計畫將以智慧應用與數位轉型為主軸，協助青年掌握新世代產業脈動，縣府除了持續邀請更多優質企業加入，共同打造更完整的實習生態系，也正積極拓展海外實習機會，讓青年有機會前往國際企業見習，開拓全球視野、強化跨文化競爭力，真正實現「從新竹出發、與世界接軌」的培育目標。歡迎有興趣加入的企業、大專院校及創新青年，至新竹縣數位創新青年培育就業計畫官方網站（https://sites.google.com/scenariolab.com.tw/digitalyouth/）查詢詳情，或隨時關注新竹縣政府教育局青年事務科官方粉專。