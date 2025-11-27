新生代饒舌好手齊聚！《開麥即戰》全國嘻哈決賽嗨翻新竹　冠軍以爆發聲音能量勝出

▲《Mic Check：開麥即戰》全國嘻哈擂台賽決賽競爭激烈，吸引全國饒舌好手齊聚竹縣。（圖／資料照，下同）

記者楊智雯／新竹報導

年輕人正是勇於表達想法、展現無限能量的時刻，而一個能盡情發聲的舞台，更是激發創意的重要推手，由新竹縣政府教育局主辦的《Mic Check：開麥即戰》114年度全國嘻哈擂台賽決賽，11/23在竹北遠東百貨戶外廣場強勢開戰，吸引大批人潮，本屆活動自海選階段就備受矚目，吸引全國近200位、平均年齡僅23歲的新生代饒舌選手報名參戰，經過海選競賽選出單人賽13位選手、團體賽9組團隊，頂尖好手站上舞台比拼真功夫，角逐總獎金18萬元！

▲教育局長楊郡慈大讚嘻哈賽事展現出新竹滿滿的活力能量，以及青春無畏！

《Mic Check：開麥即戰》希望透過嘻哈，讓青年用音樂說出自己的故事、態度與勇氣，教育局長楊郡慈提到，去年首度舉辦嘻哈擂台賽便獲得熱烈回響，今年開放報名旋即吸引超過200人報名，不但看到去年表現亮眼的選手回鍋挑戰，更驚喜的是決賽名單中有5位未滿18歲的年輕選手，特別設立「未來之聲獎」，讓未滿18歲、具備「做自己」特質的潛力新秀得以展現才華，楊郡慈大讚「這就是新竹展現出的精神，世代接力、青春無畏。」並讚賞評審團創作的賽事主題曲，將「新竹的特色」與賽事精神「融合成的很好」，實現了音樂與在地文化元素的成功結合，新竹縣會繼續投資青年文化，讓有夢、有才華的年輕人有舞台能被看見。

▲中場由慕獅女孩帶來充滿動感與魅力的演出，氣氛瞬間被點燃，讓現場熱度持續飆升。

《Mic Check：開麥即戰》決賽由義民高中爵舞社以高能量的表演拉開序幕，接著單人賽13位選手、團體賽9組團隊依序登場，原創詞曲、即興Freestyle、舞台爆發力輪番上陣，有人用方言rap出家鄉的故事，有人唱出學業、打工與夢想之間的矛盾，這群年輕人以極具張力的能量，展現創作才華。

今年評審陣容絕對是「全國決賽級」，由嘻哈OG老莫、金曲歌王Leo王，風格系饒舌代表蛋頭擔任評審，三位評審不只給出專業又犀利的評論，更祭出讓現場觀眾狂歡的驚喜舞台，老莫與蛋頭首度公開演唱賽事主題曲《開戰信號 Game On》，歌曲靈感融合「新竹客家精神×半導體動能」氣勢爆棚。

▲三位評審一致肯定今年賽事饒舌音樂風格非常豐富！

三位評審一致肯定今年賽事饒舌音樂風格非常豐富，水準比去年更好，但提醒選手須精進基本功，包括加強咬字清晰度、歌詞熟練度，以及麥克風控制，其中又以個人組競爭最激烈，評審笑說未來參賽者可考慮報名團體組，以避開高強度競爭。

▲評審老莫表示，決賽選手技術水準接近，真正左右勝負的關鍵在於原創性與多元美學。

評審老莫表示，本屆決賽選手技術水準接近，真正左右勝負的關鍵在於原創性與多元美學，他指出，評審團特別重視風格獨特性、作品內容的紮實深度，以及歌詞中的文字遊戲，同時也會考量選手是否能帶來強烈能量與舞台衝擊感，因此頂尖選手分數極為接近，最終名次由三位評審共同討論、達成共識後決定。

▲單人賽道由Robby拿到冠軍獲得獎金3萬5,000元。

全國嘻哈擂台賽決賽單人賽道方面，由Robby拿到冠軍獲得獎金3萬5,000元，亞軍由狗人Doggydogo獲得2萬元，季軍黃右年ASSKiD獲得1萬5,000元，冠軍Robby在賽後受訪時透露，大家都很強，他勝出的關鍵在於心態轉變，他坦言這一年來參加了許多比賽卻都未得名，因此決定這場比賽不要在乎得名，而是將舞台視為表演，以更自在的方式唱得開心，果然一舉奪冠，接下來Robby將與其他朋友組成其饒舌團體LBT（路邊攤），推出EP作品，內容是更多北漂生活的心聲。

▲團體賽道由媽三獸奪下冠軍並抱回獎金5萬元。

團體賽道由媽三獸奪下冠軍並抱回獎金5萬元，亞軍木柵壞鄰居與季軍錯頻Error Frequency分別獲得3萬元與2萬元，冠軍媽三獸在賽後受訪時，認為勝出的關鍵在於精心的「舞台設計」，像是唱到「測速照像」時「一起轉身」等表演橋段成功展現表演魅力，團員們開心說，拿到冠軍要實現一起同遊日本的目標，未來會持續在技術、創作等多方面加強實力，與大家一起開心玩音樂；此外，本屆特別設立的「未來之聲獎」獎金1萬元由年僅17歲的Vanta獲得！

▲新竹縣政府教育局長楊郡慈提到教育局實施一連串的培訓計劃，並期望新竹縣成為孕育台灣嘻哈文化的新基地。

嘻哈文化強調大膽表達、勇於創新，與新竹縣科技、創新的特質很契合，新竹縣政府教育局長楊郡慈表示，連續兩年舉辦嘻哈文化舞台，為新竹帶來多方面的具體成效，成功為新竹建立起最有活力、最有發展潛力的城市形象，在青年發展方面，賽事打造讓新世代發光的一個舞台，給予年輕人敢於走上台，也敢於面對挑戰的機會之外，教育局從去年開始實施一系列培訓計畫，曾邀請老莫、剃刀蔣、禁藥王、栗子及Leo 王等專業音樂人親自授課，今年也安排參訪著名嘻哈音樂廠牌「顏社」工作室，讓社團學生能走進專業場域，使許多年輕人獲得很多的回饋和更多新的想法，期望新竹縣成為孕育台灣嘻哈文化的新基地，也讓新竹的青年文化成為引領潮流、啟發創意的新氣象，我們相信，只要給年輕人資源和舞台，他們一定能找到更多實現自我的方式。

