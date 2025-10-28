　
挑戰視覺神經！日設計大師福田繁雄百件原稿11／7登陸高雄

▲福田繁雄作品曾在2010年於駁二展出。（資料圖／高市府新聞局）

▲福田繁雄作品曾在2010年於駁二展出。（資料圖／高市府新聞局）

記者許宥孺／高雄報導

日本知名設計大師福田繁雄，因擅長使用錯視手法進行設計，被稱為「視覺錯視大師」，2010年福田繁雄逝世一週年時，高雄駁二藝術特區曾展出他的作品與手稿，獲得設計界好評。相隔15年，高雄科技大學重磅策展，精選福田繁雄超過百件原版海報與珍稀手稿，讓大師的作品2度來台展出，11月7日起將於高雄文化中心至高館、高科大建工校區藝文中心聯合展出，預期將獲得熱量迴響。

被譽為「視覺語言的魔術師」的福田繁雄，與德國Gunter Rambow、美國Seymour Chwast並列當代世界三大平面設計大師。福田繁雄的作品以錯視、雙關與幽默手法顛覆傳統，將哲理與詩意注入平面圖像，使觀者在觀看時產生「這是真的嗎?」的疑問。

▲福田繁雄 IBM EXHIBITION。（圖／高科大提供）

▲福田繁雄 IBM EXHIBITION。（圖／高科大提供）

此次展覽由國立高雄科技大學主辦，精選超過百件原版海報與珍稀手稿，分為「一日狂想」與「關係」2大展區，完整呈現大師如何在生活節奏與人際張力之間，以錯覺、空間與符號語言構築出具思想深度的視覺幻象。

「關係」展區聚焦於人與人、物與物之間的連結，透過正負空間與雙關圖形設計，展現福田繁雄對人性與世界的細膩洞察。每一幅作品都是一道視覺謎題，邀請觀者在凝視中發現隱藏的意涵，體會設計背後的哲學思維。

▲福田繁雄1989 法國大革命200週年紀念。（圖／高科大提供）

▲福田繁雄1989 法國大革命200週年紀念。（圖／高科大提供）

▲福田繁雄1984 IMAGES OF ILLUSION。（圖／高科大學提供）

▲福田繁雄1984 IMAGES OF ILLUSION。（圖／高科大學提供）

「一日狂想」展區則以生活為靈感，描繪大師從晨起、通勤、工作到夜晚休憩的創作節奏，讓觀眾在日常中重新體會幽默與詩意交織的設計思維。平凡的生活場景在福田繁雄筆下，轉化為充滿想像力與趣味性的視覺饗宴。

《反轉世界：福田繁雄的視覺幻象典藏展》將於11月7日至11月18日在高雄市文化中心至高館登場，並於高科大建工校區藝文中心同步展出至2026年1月15日。開幕當天福田夫人與女兒將親臨現場，並由2024年國家文藝獎得主林磐聳教授現場導覽，為觀眾深入解讀大師作品的精髓。

