地方 地方焦點

台南做工行善團12年311戶弱勢家庭重獲安居　入府受總統嘉勉

記者林東良／台南報導

由前台南市長賴清德於2014年創立的「台南做工行善團」，至今邁入第12年，讓311戶弱勢家庭重獲安居，10月27日，大台南總工會率「做工行善團」志工代表進入總統府參訪，由理事長鄭山林、團長方澄科陪同，接受總統熱情接見與勉勵。

「台南做工行善團」結合大台南總工會、台南市勞工志願服務協會及各工會力量，以「做工行善」為信念，將勞工專業技術化為具體行動，替弱勢家庭修繕房屋、義剪送暖，展現台南「希望家園」的核心價值。

在台南市長黃偉哲推動下，市府持續秉持「希望家園」理念，透過跨局處合作與公私協力，協助弱勢民眾改善受損住屋。即使遇上颱風災後或假期時刻，志工們仍不辭辛勞親赴現場，木工、水電、油漆、泥作各專業師傅齊心協力，用雙手修復一個又一個家的希望。

截至2025年10月，做工行善團已完成311戶弱勢家庭修繕，包含丹娜絲颱風災後重建34戶，目前第35戶（關廟）與第36戶（安南）仍持續施工中。服務範圍更從台南37行政區擴及雲林、屏東、嘉義、高雄、南投等6縣市共19戶，讓「弱勢築愛」的精神遍灑全台。

除房屋修繕外，團隊也推動多元志願服務，至今提供超過2萬8千人次的義剪服務，凝聚669位專業志工投入行善。從泥作、木工、水電、油漆到美容美髮，志工們利用假期回饋社會，被譽為「做工人的愛心聯盟」。

10月27日，大台南總工會率「做工行善團」志工代表進入總統府參訪，由理事長鄭山林、團長方澄科陪同，接受總統熱情接見與勉勵。總統肯定行善團12年來默默奉獻、堅持助人的精神，讚譽這是「勞工專業最溫暖的展現」，並感謝志工用行動詮釋「人民幫助人民」的真義。

近年極端氣候頻繁，弱勢家庭房屋受損案件增多，而修繕材料如木料、油漆、防水建材、電線等成本高漲，成為行善團延續服務的挑戰。鄭山林理事長誠摯呼籲企業與熱心民眾共同捐助修繕費用，「讓更多家庭安居有望，幸福延續」。他強調，未來將持續整合工會、企業與民間力量，讓「做工行善」的精神永續發光，成為台灣最動人的城市力量。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

看山本由伸請纓登板好感動　佛里曼下決心：不能再讓他上去投

高鐵南延＋台積電供應鏈加持　屏東新案直攻4字頭

稀土經濟牽動東南亞戰略供應鏈　學者專家：台印可協作半導體、再生能源、先進製造領域

快訊／台南機車撞水泥車！婦右臂完全斷離　斷肢急送醫接回

囂張！萬丹畜牧場業者派2車載廚餘強闖焚化廠　屏縣府重罰送辦

送「台灣LV包」爸媽超高興！他列5大優點：超受日本老人家歡迎

家寧新片體驗愛玉園　「被抓包刪文重PO」網酸她勤勞

黑豹旗／嶺東高中最辛苦男人尹治豪！遺憾兄弟奪亞「明年會更好」

高雄通報疑豬瘟肉流入屏東　13家業者貨品全數封存...查驗結果曝

機車被丟垃圾怒了！下秒她拿起一看竟感動喊：好愛台灣

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

台南做工行善團弱勢家庭總統

