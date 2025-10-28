找頭路衝一波！台南就博會提供近4千職缺　求職投3履歷抽家電好禮

▲台南第4場大型就業博覽會將於11月1日在新營糖廠登場，84家廠商釋出近4千職缺。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為實現市長黃偉哲「希望家園」的施政願景，台南市政府今年第4場「台南好生活 台南呷頭路」大型就業博覽會，將於11月1日（週六）上午9時至12時在新營糖廠中山堂登場，本次共有84家知名廠商設攤，釋出近4千個工作機會，其中近6成職缺月薪超過3萬5千元，歡迎求職者踴躍參與。

市府28日於民治市政中心舉辦行前記者會，由副秘書長徐健麟、勞工局副局長顏靚殷及多位工會代表共同出席，呼籲民眾11月1日踴躍前往「呷頭路」。

徐健麟表示，中央啟動「大南方新矽谷」計畫，將台南沙崙智慧綠能科學城定位為全國AI產業核心，串聯南科與智慧機器人產業聚落，打造「AI × 半導體 × 綠能」創新走廊。計畫預計2026至2029年間建置超級算力中心，為智慧製造、醫療科技及綠能研發提供強力後盾，象徵南台灣邁向「國際級智慧科技新城」的新時代。

他強調，市府將全力配合中央政策，推動產業升級與人才培育，並透過就業博覽會促進企業與人才媒合，打造更多高品質就業機會。

勞工局長王鑫基指出，市府每年辦理4場大型、3場中型就業博覽會，以及超過200場小型徵才活動，積極協助市民「找好頭路、拚好生活」。

本次活動現場提供「求職接駁車」、「求職顧健康」、「CPAS職業適性診斷」及「美髮水噹噹」等貼心服務。11月1日當天，只要投遞3家履歷，就有機會抽中復古藍芽音響、無線果汁隨行杯、智能筋膜槍、直立式吸塵器等好禮；另有手機支架、便當提袋、不鏽鋼餐具等限量贈品，送完為止。

為響應節能減碳政策，現場也提供免費接駁車服務，8時30分起自新營火車站發車往會場，11時15分為末班車；回程自10時55分起開往火車站，末班車為12時15分。相關資訊可洽勞工局就服中心（06-6330820）查詢。