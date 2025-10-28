快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

▲2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，全體隊員將總教練古久保健二高高拋起。（圖／記者李毓康攝）



記者曾羿翔／整理報導

中華職棒總冠軍賽落幕，樂天桃猿成功奪下隊史第8座總冠軍。為歡慶這項榮耀，連鎖超商7-ELEVEN在27日深夜宣布啟動「樂起來慶冠軍」活動，「恭喜樂天桃猿奪下第8座總冠軍！一起為中華職棒加油！慶冠軍不只樂天，7-ELEVEN與全民一同樂起來！」



優惠活動時間從10月29日至11月2日止，全台門市多項商品推出限時優惠。本次優惠涵蓋飲品、泡麵、即食熟食、CITY系列與冰品等眾多類別。其中飲品方面，包括可口可樂草莓口味與韓國熊津枳椇子甘茶均祭出買二送二好康；泡麵部分則有農心香辣海鮮烏龍麵與林聰明沙鍋魚頭杯麵，推出買二送二或第2件10元優惠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

熟食及手搖飲也同步參戰，如御料小館雞翅及21Plus雞胸肉任選買二送二，CITY暖心燒仙草2杯90元、琥珀小葉紅茶3杯100元、珍珠奶茶任選2杯99元，讓消費者吃得有感又應景。

此外，冰品與酒類商品同樣加入慶祝行列，義美芋角牛奶冰棒與杜老爺曠世奇派推出加10元多1件優惠；酒類方面，三得利無糖系列與雙重葡萄風味推出買二送一，柏克金德式小麥啤酒則推出3件99元優惠（提醒：未成年請勿飲酒）。

歡慶奪到總冠軍，樂天市場也攜手樂天桃猿推出「冠軍回饋祭」，凡於Monkeys官方旗艦店消費，即可享全店11%樂天點數回饋，活動期間自10月30日至11月11日止。

樂天Kobo也推出全站七五折優惠，結帳輸入「Monkeys25」即可享折扣，單筆滿336元再贈36點樂天點數，購買Kobo電子書閱讀器暢銷機型（Libra Colour、Clara Colour Black、Clara BW）享94折優惠，並加贈500元購物金。