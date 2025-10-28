　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

▲▼2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，全體隊員將總教練古久保健二高高拋起。（圖／記者李毓康攝）

▲2025中職台灣大賽，樂天桃猿拿下總冠軍，全體隊員將總教練古久保健二高高拋起。（圖／記者李毓康攝）

記者曾羿翔／整理報導

中華職棒總冠軍賽落幕，樂天桃猿成功奪下隊史第8座總冠軍。為歡慶這項榮耀，連鎖超商7-ELEVEN在27日深夜宣布啟動「樂起來慶冠軍」活動，「恭喜樂天桃猿奪下第8座總冠軍！一起為中華職棒加油！慶冠軍不只樂天，7-ELEVEN與全民一同樂起來！」

優惠活動時間從10月29日至11月2日止，全台門市多項商品推出限時優惠。本次優惠涵蓋飲品、泡麵、即食熟食、CITY系列與冰品等眾多類別。其中飲品方面，包括可口可樂草莓口味與韓國熊津枳椇子甘茶均祭出買二送二好康；泡麵部分則有農心香辣海鮮烏龍麵與林聰明沙鍋魚頭杯麵，推出買二送二或第2件10元優惠。

▲。（圖／翻攝自7-11）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲。（圖／翻攝自7-11）

▲樂天桃園奪冠，7-11也推出限時優惠。（圖／翻攝自7-ELEVEN 臉書）

▲樂天桃園奪冠，7-11也推出限時優惠。（圖／翻攝自7-ELEVEN 臉書）

▲樂天桃園奪冠，7-11也推出限時優惠。（圖／翻攝自7-ELEVEN 臉書）

熟食及手搖飲也同步參戰，如御料小館雞翅及21Plus雞胸肉任選買二送二，CITY暖心燒仙草2杯90元、琥珀小葉紅茶3杯100元、珍珠奶茶任選2杯99元，讓消費者吃得有感又應景。

▲樂天桃園奪冠，7-11也推出限時優惠。（圖／翻攝自7-ELEVEN 臉書）

▲樂天桃園奪冠，7-11也推出限時優惠。（圖／翻攝自7-ELEVEN 臉書）

▲樂天桃園奪冠，7-11也推出限時優惠。（圖／翻攝自7-ELEVEN 臉書）

此外，冰品與酒類商品同樣加入慶祝行列，義美芋角牛奶冰棒與杜老爺曠世奇派推出加10元多1件優惠；酒類方面，三得利無糖系列與雙重葡萄風味推出買二送一，柏克金德式小麥啤酒則推出3件99元優惠（提醒：未成年請勿飲酒）。

▲樂天桃園奪冠，7-11也推出限時優惠。（圖／翻攝自7-ELEVEN 臉書）

▲樂天桃園奪冠，7-11也推出限時優惠。（圖／翻攝自7-ELEVEN 臉書）

▲樂天桃園奪冠，7-11也推出限時優惠。（圖／翻攝自7-ELEVEN 臉書）

▲樂天桃園奪冠，7-11也推出限時優惠。（圖／翻攝自7-ELEVEN 臉書）

▲樂天桃園奪冠，7-11也推出限時優惠。（圖／翻攝自7-ELEVEN 臉書）

▲。（圖／翻攝自7-11）

▲。（圖／翻攝自7-11）

歡慶奪到總冠軍，樂天市場也攜手樂天桃猿推出「冠軍回饋祭」，凡於Monkeys官方旗艦店消費，即可享全店11%樂天點數回饋，活動期間自10月30日至11月11日止。

樂天Kobo也推出全站七五折優惠，結帳輸入「Monkeys25」即可享折扣，單筆滿336元再贈36點樂天點數，購買Kobo電子書閱讀器暢銷機型（Libra Colour、Clara Colour Black、Clara BW）享94折優惠，並加贈500元購物金。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
民宅信箱「被塞滿往生被」！居民嚇壞報警
威能帝奪「台灣大賽MVP」　林泓育關鍵一轟寫歷史
樂天桃猿睽違6年封王　隊史第8冠聯盟第二多
閃兵驚爆案外案　3藝人稱遭首腦恐嚇！法官靈魂拷問Teddy

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

下波冷空氣更強變冷　一張圖看「溜滑梯降溫」低探18°C

豬場染非洲豬瘟爆「無照問診」！農業部出手：最高罰50萬

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發　夾攻台灣「紫爆雨」4熱區出爐

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

民宅信箱「被塞滿往生被」！居民嚇壞報警　專家：像是下降頭

前關渡美術館長藝術家曲德義逝世 享壽73歲

「肉肉大米」小紅書稱台灣省首店！遭1星負評灌爆　公司緊急發聲明

快訊／花蓮縣宣布：秀林大天祥地區「明持續停班停課」

年輕妹熬夜玩手機「起床聽不到」！就醫才知耳朵中風了

女客「打開緊急插座」充手機！北捷鄭重回應：最高可罰100萬

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

宏泰集團林鴻南之子

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

林岱樺詐領助理費案開庭結束　轟檢調「偽造死人筆錄」

下波冷空氣更強變冷　一張圖看「溜滑梯降溫」低探18°C

豬場染非洲豬瘟爆「無照問診」！農業部出手：最高罰50萬

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發　夾攻台灣「紫爆雨」4熱區出爐

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

民宅信箱「被塞滿往生被」！居民嚇壞報警　專家：像是下降頭

前關渡美術館長藝術家曲德義逝世 享壽73歲

「肉肉大米」小紅書稱台灣省首店！遭1星負評灌爆　公司緊急發聲明

快訊／花蓮縣宣布：秀林大天祥地區「明持續停班停課」

年輕妹熬夜玩手機「起床聽不到」！就醫才知耳朵中風了

女客「打開緊急插座」充手機！北捷鄭重回應：最高可罰100萬

下波冷空氣更強變冷　一張圖看「溜滑梯降溫」低探18°C

「怪物梅麗莎」爆發睜眼　牙買加下令大規模疏散：可能危及性命

豬場染非洲豬瘟爆「無照問診」！農業部出手：最高罰50萬

平野致歉扛責：象迷是世界第一的球迷！賽後20分鐘完整問答

準新郎婚禮完失聯！未婚妻隔年才知他「搞大小三肚子」當爸了

古久保也管不了？林立笑：就是要烤肉！感謝林泓育傳承隊長精神

兄弟二連霸夢碎！劉志威代辜董向樂天致意　仍肯定平野帶隊

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發　夾攻台灣「紫爆雨」4熱區出爐

威能帝準備好G5要再上　副領隊嗨喊明年一定留：合約書快拿過來！

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去　嗨喊：明年會打出生涯首轟

【藝人閃兵案】今開庭！新北院傳喚分2波傳喚

生活熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

女臉麻牙齦痛　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

喊台灣省首店被洗版　肉肉大米急發聲明

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

民宅信箱被塞滿往生被！專家：像下降頭

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

前關渡美術館長藝術家曲德義逝世 享壽73歲

他驚「超商貼1公告」拒收　店員被臭暈：沒公德心

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

女客打開緊急插座充手機！北捷：最高罰100萬

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

更多熱門

相關新聞

樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

樂天桃猿勇奪中華職棒第36屆總冠軍，台灣樂天集團也攜手旗下「樂天生態圈」多項服務平台共同慶祝榮耀時刻，推出多重優惠回饋活動，邀請球迷一同歡慶桃猿隊史首冠。自10月28日起，樂天市場、樂天Kobo、樂天信用卡、樂天國際商業銀行、樂天旅遊等六大品牌將同步祭出限時好康。

古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

古久保執教首冠封王歸功投手：像夢一樣

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」

威能帝兩戰先發好投奪「台灣大賽MVP」

台中國際旅展開跑人潮湧現搶好康　

台中國際旅展開跑人潮湧現搶好康　

10大速食店連假優惠懶人包

10大速食店連假優惠懶人包

關鍵字：

桃猿711優惠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

玉山金晚間發布重訊！

3閃兵藝人稱遭首腦恐嚇　法官靈魂拷問

獨／知名連鎖甜品執行長涉詐百萬遭起訴！

KK園區大崩逃！上千人「跳河求生」畫面瘋傳

玉山金併購重訊落後中信金4天　股價殺7%近60萬投資人垂淚難止

即／驚悚現場曝！18歲女高捷落軌被撞死

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

即／閃兵團驚見大咖富公子！宏泰掌門人之子認罪盼緩刑

樂天桃猿奪中職總冠軍！周日封王遊行

許紹雄傳病危「佘詩曼聞訊哽咽」

即／威力彩2億一人獨得！獎落台南

平野續掌兵符？劉志威回應了

史上首見！馬傑森封王後趕車當兵去

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面