綠營高雄初選內戰出招拋政見　邱議瑩拚治安、賴瑞隆提毛孩四寶

民進黨2026地方選舉初選日程接近，戰火持續升溫，有意參選的立法委員邱議瑩、賴瑞隆近期陸續拋出政見。今（28）日邱議瑩舉行第二場政策發表會，聚焦「安全高雄」，主打結合智慧科技把關食安、強化治安。賴瑞隆則提出提出「共融高雄-寵物友善之都：毛孩四個寶」政見，要讓高雄成為寵物友善之都。

邱議瑩「六大願景」政策發表會今日邁入第二場，聚焦「安全高雄」，針對治安、食安、道安、工安、防災、防毒等市民關心的議題提出全盤規劃。邱議瑩主張八大主軸嚴格把關食安，並且擴大應用無人機、機器人、智慧遮陽傘等科技，以及提升義警義消待遇與結合社區力量共同防毒，讓社會安全網更完善。

她主張成立專責的「緝毒警察大隊」，結合教育、民政、衛生、毒防等局處資源，並與檢、調、憲、海關及海巡等六大系統強化資訊整合，建立迅速反應機制，阻斷供毒網絡並溯源斷根。

同時，也會提升警消同仁裝備與義警義消同仁福利，包含誤餐費、夜點費、專業訓練補貼、使用市立公共設施優惠等；另為有效降低警消同仁出勤風險，以及提升防災救災能量，邱議瑩主張擴大無人機、機器人等相關應用，藉由熱顯像儀、即時影像傳輸功能、遠距操控等功能，投入火場搜救、山域事故、近海救援與地震救災。

針對近期傳出非洲豬瘟案例，引發市民對食安的關切，邱議瑩提出八大主軸，從食材源頭、食品加工及製造、餐飲與販售端、提高檢測效能與建立快速反應機制、鼓勵市民共同參與、強化公開透明治理與精進各項指標等，建立起全面性的食安守護網。

關於道路安全部分，邱議瑩表示，高雄氣候炎熱，將在市區重點路口及鄉區設置智慧遮陽設施，降低行人曝曬風險，並加強與專業單位及關心道安團體合作，共同參與道路健檢、人行道改善計畫、標線改造工程等施政，穩健落實交通零死亡（Vision Zero）願景。

賴瑞隆今日則前往高雄一家知名複合式寵物友善餐廳，與業者、飼主熱烈交流，並正式提出「共融高雄-寵物友善之都：毛孩四個寶」政見。他以飼養兩隻貓咪的「毛爸」身分親自現身說法，強調寵物已是現代家庭不可或缺的成員，未來將擴充動保預算及人力，推動寵物經濟及生命教育，讓高雄成為共融精神、人寵共好的「寵物友善之都」。

賴瑞隆也分享，身為「毛爸」深知毛孩對飼主宛如家人，因此在國會積極推動補足獸醫人力缺口、成功監督農業部提出「寵物殯葬定型化契約範本」、「寵物玩具安全標章制度」及《寵物食品管理法草案》，從制度面保障毛孩權益。

他進一步提出「毛孩四個寶」政見主軸，展現全方位寵物政策藍圖，包含「增設寵物友善公園，打造樂活環境」、「建立寵物友善產業圈，打造『毛經濟』品牌、「擴大寵物生命教育，建立正確飼養觀念」、「打造尊重生命的指標城市」。