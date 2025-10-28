　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營高雄初選內戰出招拋政見　邱議瑩拚治安、賴瑞隆提毛孩四寶

▲▼綠營高雄初選內戰出招拋政見　邱議瑩拚治安、賴瑞隆提毛孩四寶。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲綠營高雄初選內戰出招拋政見，邱議瑩拚治安、賴瑞隆提毛孩四寶。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨2026地方選舉初選日程接近，戰火持續升溫，有意參選的立法委員邱議瑩、賴瑞隆近期陸續拋出政見。今（28）日邱議瑩舉行第二場政策發表會，聚焦「安全高雄」，主打結合智慧科技把關食安、強化治安。賴瑞隆則提出提出「共融高雄-寵物友善之都：毛孩四個寶」政見，要讓高雄成為寵物友善之都。

邱議瑩「六大願景」政策發表會今日邁入第二場，聚焦「安全高雄」，針對治安、食安、道安、工安、防災、防毒等市民關心的議題提出全盤規劃。邱議瑩主張八大主軸嚴格把關食安，並且擴大應用無人機、機器人、智慧遮陽傘等科技，以及提升義警義消待遇與結合社區力量共同防毒，讓社會安全網更完善。

▲▼綠營高雄初選內戰出招拋政見　邱議瑩拚治安、賴瑞隆提毛孩四寶。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲邱議瑩聚焦「安全高雄」，針對治安、食安、道安、工安、防災、防毒等市民關心的議題提出全盤規劃。（圖／記者賴文萱翻攝）

她主張成立專責的「緝毒警察大隊」，結合教育、民政、衛生、毒防等局處資源，並與檢、調、憲、海關及海巡等六大系統強化資訊整合，建立迅速反應機制，阻斷供毒網絡並溯源斷根。

同時，也會提升警消同仁裝備與義警義消同仁福利，包含誤餐費、夜點費、專業訓練補貼、使用市立公共設施優惠等；另為有效降低警消同仁出勤風險，以及提升防災救災能量，邱議瑩主張擴大無人機、機器人等相關應用，藉由熱顯像儀、即時影像傳輸功能、遠距操控等功能，投入火場搜救、山域事故、近海救援與地震救災。

針對近期傳出非洲豬瘟案例，引發市民對食安的關切，邱議瑩提出八大主軸，從食材源頭、食品加工及製造、餐飲與販售端、提高檢測效能與建立快速反應機制、鼓勵市民共同參與、強化公開透明治理與精進各項指標等，建立起全面性的食安守護網。

關於道路安全部分，邱議瑩表示，高雄氣候炎熱，將在市區重點路口及鄉區設置智慧遮陽設施，降低行人曝曬風險，並加強與專業單位及關心道安團體合作，共同參與道路健檢、人行道改善計畫、標線改造工程等施政，穩健落實交通零死亡（Vision Zero）願景。

▲▼綠營高雄初選內戰出招拋政見　邱議瑩拚治安、賴瑞隆提毛孩四寶。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲賴瑞隆提毛孩四寶政見，要將高雄打造成人寵共好的寵物友善之都。（圖／記者賴文萱翻攝）

賴瑞隆今日則前往高雄一家知名複合式寵物友善餐廳，與業者、飼主熱烈交流，並正式提出「共融高雄-寵物友善之都：毛孩四個寶」政見。他以飼養兩隻貓咪的「毛爸」身分親自現身說法，強調寵物已是現代家庭不可或缺的成員，未來將擴充動保預算及人力，推動寵物經濟及生命教育，讓高雄成為共融精神、人寵共好的「寵物友善之都」。

賴瑞隆也分享，身為「毛爸」深知毛孩對飼主宛如家人，因此在國會積極推動補足獸醫人力缺口、成功監督農業部提出「寵物殯葬定型化契約範本」、「寵物玩具安全標章制度」及《寵物食品管理法草案》，從制度面保障毛孩權益。

他進一步提出「毛孩四個寶」政見主軸，展現全方位寵物政策藍圖，包含「增設寵物友善公園，打造樂活環境」、「建立寵物友善產業圈，打造『毛經濟』品牌、「擴大寵物生命教育，建立正確飼養觀念」、「打造尊重生命的指標城市」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　緊急通報人車淨空
YTR黃小愛宣布脫單：我交男友了！
爆有高人指點！唐振剛閃兵低調自首超聰明　免狼狽上銬還無保請回
北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展
獨／台中詭異車禍　死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

國票證霸凌案加害人欲翻盤　林亮君批：二度傷害受害者

綠黨團推《財劃法》暫行條例　行政院：「有指明財源」尊重提案

綠營高雄初選內戰出招拋政見　邱議瑩拚治安、賴瑞隆提毛孩四寶

賴清德視導陸勝1號操演部隊　無人機、TAK系統建偵打擊殺鏈

陸對沈伯洋立案偵查　邱垂正譴責「逾越底線」：全力保護國人安全

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

沈伯洋遭中國立案調查　民進黨批紅色恐怖：中國無權干涉台灣人民

對何欣純選台中有信心！　蔡其昌親還原「與賴清德溝通過程」

北市府與新壽是戰是和？　議員提醒蔣萬安別落兩頭空

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

國票證霸凌案加害人欲翻盤　林亮君批：二度傷害受害者

綠黨團推《財劃法》暫行條例　行政院：「有指明財源」尊重提案

綠營高雄初選內戰出招拋政見　邱議瑩拚治安、賴瑞隆提毛孩四寶

賴清德視導陸勝1號操演部隊　無人機、TAK系統建偵打擊殺鏈

陸對沈伯洋立案偵查　邱垂正譴責「逾越底線」：全力保護國人安全

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

沈伯洋遭中國立案調查　民進黨批紅色恐怖：中國無權干涉台灣人民

對何欣純選台中有信心！　蔡其昌親還原「與賴清德溝通過程」

北市府與新壽是戰是和？　議員提醒蔣萬安別落兩頭空

新光三越DIAMOND TOWERS周慶11／6登場　日本和牛買一送二

陸男「刮中百萬」請假去兌獎！　店員一看背面嘆：是無效票

文化雙峰聚首！蔣勳、林懷民齊聚水交社　葉澤山：為台南注入撫慰力量

合庫銀承辦保代業務爆2類瑕疵　金管會共裁罰80萬

7-11焦糖瑪奇朵、太妃拿鐵10元喝　爆紅「開心果巧克力」優惠

嘉義基督教醫院韌性醫療演練　提升應變能力

快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

提升法治觀念！中油嘉義廠區舉辦廉政宣導教育訓練

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

【傷害性不大侮辱性極強】姊一出門就臉歪嘴斜！　竟是妹用保鮮膜設下超狠陷阱

政治熱門新聞

遭議長張峻狠踹桌　傅崐萁列6大罪狀提告：不容暴力破壞花蓮

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

美學者批賴清德魯莽！郭正亮揭驚人背景

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

溫朗東「逃兵吃草拉屎」再上訴慘被駁回

張景森明出庭作證京華城案　建議柯文哲「把狗仔頭關家裡管好」

北市府證實岳父建案違建　黃國昌：依法辦理不施壓

美星對台立場兩樣情！　外交官員：新加坡為迎合中國犧牲台灣

鄭麗文反對提高國防預算　綠黨團：勿將和平寄望在中共善意上

露天埋廚餘太驚悚　卓榮泰點名台中：一定要全面有效改進

議長闖會場踢桌被告　傅崐萁提告張峻6罪狀

重慶公安立案偵查沈伯洋　邱毅示警嚴重性：離開台灣就可能被捕

養豬協會重砲中市府失職！　盼政府補貼紓困

見證台企插旗德州　林右昌：應肯定台灣總合力量的延伸

更多熱門

相關新聞

搧羅智強耳光遭判拘10天　邱議瑩最新回應

搧羅智強耳光遭判拘10天　邱議瑩最新回應

民進黨籍立委邱議瑩去年5月在國會上因不滿國民黨籍立委羅智強直播議事，對其出言恫嚇並用紙扇打臉，引發法律訴訟。檢方以強暴侮辱罪起訴，台北地院提及邱議瑩有摑掌前例一事，最終以強暴侮辱罪判處，可上訴。對此，邱議瑩今日受訪承認自己當時犯下的錯誤，未來行為會更加謹慎。

邱議瑩搧耳光遭判拘役10天　羅智強：很欣慰她成為有前科的人

邱議瑩搧耳光遭判拘役10天　羅智強：很欣慰她成為有前科的人

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

稱林岱樺不可能脫黨參選　柯志恩：選戰不能沒本事卻靠別人出事

稱林岱樺不可能脫黨參選　柯志恩：選戰不能沒本事卻靠別人出事

廣東肉品公司外堆滿大量死豬 官方介入：暫未流入市場　

廣東肉品公司外堆滿大量死豬 官方介入：暫未流入市場　

關鍵字：

高雄市長邱議瑩政策發表會智慧科技食安

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

「GG只要不臭就贏過很多人」　醫教4招變香

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面