邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

▲羅智強遭邱議瑩用扇子賞巴掌 。（圖／國民黨立委羅智強提供）

記者葉國吏／綜合報導

民進黨籍立委邱議瑩去年5月在國會上因不滿國民黨籍立委羅智強直播議事，對其出言恫嚇並用紙扇打臉，引發法律訴訟。檢方以強暴侮辱罪起訴，台北地院提及邱議瑩有摑掌前例一事，最終以強暴侮辱罪判處，可上訴。

事件發生於2022年5月28日，立法院討論《立院職權行使法》相關法案時，邱議瑩注意到羅智強在議場內用手機全程直播，隨即走向羅智強，並用台語質問「你是沒被打過喔？」接著拿紙扇打了他一巴掌。羅智強不滿遭侮辱，事後提出民事及刑事告訴，要求法律制裁。

民事部分，台北地院日前判決邱議瑩需賠償羅智強20萬元，賠償金已全數支付。刑事方面，檢方認定邱議瑩的行為構成強暴公然侮辱罪，並指出她身為民意代表未能以身作則，反而在國會使用暴力，損害議事風範。考量到邱議瑩已自白認罪並賠償，檢方於上月4日提起訴訟並請求簡易判決。

台北地院審理後認為，邱議瑩的行為不符合理性問政的原則，並提到她早年曾因不滿藍委李慶華的言論掌摑對方而被判拘役30天，卻未汲取教訓。法院考量她認罪態度良好，事後在社群媒體承認錯誤，並考慮她多年來致力推動醫療法案的動機，最終以強暴侮辱罪判處拘役10日，可折算罰金，每日1千元，仍可提出上訴。