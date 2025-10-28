　
社會 社會焦點 保障人權

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

▲▼ 羅智強遭邱議瑩用扇子賞巴掌 。（圖／國民黨立委羅智強提供）

▲羅智強遭邱議瑩用扇子賞巴掌 。（圖／國民黨立委羅智強提供）

記者葉國吏／綜合報導　

民進黨籍立委邱議瑩去年5月在國會上因不滿國民黨籍立委羅智強直播議事，對其出言恫嚇並用紙扇打臉，引發法律訴訟。檢方以強暴侮辱罪起訴，台北地院提及邱議瑩有摑掌前例一事，最終以強暴侮辱罪判處，可上訴。

事件發生於2022年5月28日，立法院討論《立院職權行使法》相關法案時，邱議瑩注意到羅智強在議場內用手機全程直播，隨即走向羅智強，並用台語質問「你是沒被打過喔？」接著拿紙扇打了他一巴掌。羅智強不滿遭侮辱，事後提出民事及刑事告訴，要求法律制裁。

民事部分，台北地院日前判決邱議瑩需賠償羅智強20萬元，賠償金已全數支付。刑事方面，檢方認定邱議瑩的行為構成強暴公然侮辱罪，並指出她身為民意代表未能以身作則，反而在國會使用暴力，損害議事風範。考量到邱議瑩已自白認罪並賠償，檢方於上月4日提起訴訟並請求簡易判決。

台北地院審理後認為，邱議瑩的行為不符合理性問政的原則，並提到她早年曾因不滿藍委李慶華的言論掌摑對方而被判拘役30天，卻未汲取教訓。法院考量她認罪態度良好，事後在社群媒體承認錯誤，並考慮她多年來致力推動醫療法案的動機，最終以強暴侮辱罪判處拘役10日，可折算罰金，每日1千元，仍可提出上訴。

10/25 全台詐欺最新數據

柯志恩掛看板「這柯不一樣」　親解答哪裡不一樣

柯志恩掛看板「這柯不一樣」　親解答哪裡不一樣

國民黨立委柯志恩在高雄旗津區設立競選市長看板，今（25)日正式宣告帶領國民黨高雄隊迎戰2026九合一大選。由於競選標語寫著「這柯不一樣」，被綠營諷指在說柯文哲，對此柯志恩表示，她跟其他4位候選人就是不一樣，她敢揭弊案，本來就跟他們不一樣。柯志恩也反酸，她的看板才掛不到一個禮拜就引發討論，但綠營一年狂掛600面看板卻不如她。

高市長2026選舉起手式！柯志恩放話：哪裡跌倒哪站起

高市長2026選舉起手式！柯志恩放話：哪裡跌倒哪站起

《聽海湧》奪金鐘　她批柯志恩唱衰高雄影視

《聽海湧》奪金鐘　她批柯志恩唱衰高雄影視

邱議瑩提修財劃法嗆為高雄多爭150億　柯志恩： 打臉當初配合政院？

邱議瑩提修財劃法嗆為高雄多爭150億　柯志恩： 打臉當初配合政院？

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

影／獅姐在總統面前昏倒　賴清德秒蹲地變「賴醫師」診斷！

