邱議瑩搧耳光遭判拘役10天　羅智強：很欣慰她成為有前科的人

▲羅智強遭邱議瑩用扇子賞巴掌 。（圖／國民黨立委羅智強提供）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立委邱議瑩去年5月在立法院與國民黨立委羅智強發生口角，一氣之下，直接搧羅耳光，羅事後開告，今刑事判決出爐，邱議瑩遭拘役10天。對此，羅智強今（28日）指出，邱議瑩是暴力第一，橫行霸道在高雄半邊天，很欣慰她被判拘役，成為有前科的人。

事件發生於2022年5月28日，立法院討論《立院職權行使法》相關法案時，邱議瑩注意到羅智強在議場內用手機全程直播，隨即走向羅智強，並用台語質問「你是沒被打過喔？」接著拿紙扇打了他一巴掌。羅智強不滿遭侮辱，事後提出民事及刑事告訴，要求法律制裁。

民事部分，台北地院日前判決邱議瑩需賠償羅智強20萬元，賠償金已全數支付。刑事方面，檢方認定邱議瑩的行為構成強暴公然侮辱罪，並指出她身為民意代表未能以身作則，反而在國會使用暴力，損害議事風範。最終以強暴侮辱罪判處拘役10日，可折算罰金，每日1千元，仍可提出上訴。

對於邱議瑩遭刑事判決拘役10天，羅智強大酸，「唯一支持邱議瑩參選高雄市長」，這判決反映邱議瑩最適合，第一，暴力第一名，「我不是唯一受害者，她叫做暴力慣犯」，未獲教訓，橫行霸道在高雄半邊天，霸道久了，法院判決可能也無法約束她，暴力第一名是民進黨標準典範，非常適合代表民進黨參選高雄市長。

羅智強再說，邱議瑩還有「天坑第一名」，她在選區爭取舉世無雙的美濃大天坑這個著名地標，每個想要從愛鄉土變愛挖土的貪官污吏應該去考察，這是邱議瑩留下的最大政績；第三，踹門第一，法務部長的門也是她踹壞的，毀損公物不遺餘力，邱議瑩三個第一名，法院判決讓她夠資格參選高雄市長。

羅智強說，他自己的部分最小，只是爭個公道，讓邱議瑩受到法律制裁，除了民事上判賠20萬，現在也很欣慰被判拘役，讓邱毅瑩成為有前科的人，也是他小小欣慰，不管怎樣，「唯一支持邱議瑩參選高雄市長，邱議瑩加油，妳是第一名」。

