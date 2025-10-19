　
大陸 大陸焦點 特派現場

百貨公司頂級廁所「年花87萬」才能解鎖！　奢華內部曝光

有片／百貨公司廁所也分階級！年花87萬才能解鎖　奢華內部網看傻眼

▲德基廣場百貨設置「天象／黑卡會員專屬」廁所，引發輿論譁然。（翻攝微博）

文／鏡週刊

中國南京著名的「德基廣場」百貨近期設置「黑卡會員專屬廁所」，入口安裝玻璃門禁系統，並標示「天象／黑卡會員專屬」，顧客必須掃碼才能入內。依據商場規範，欲取得此會員資格，年消費額須累積達人民幣20萬元（約新台幣87.3萬元），或在180天內平均每日消費累積達人民幣10萬元（約新台幣43.6萬元）。消息一經披露，引起眾多網友抨擊，質疑「連如廁也要區分身份貴賤？」

綜合中國媒體報導，「德基廣場」先前投入上千萬元裝修廁所，以璀璨的水晶燈與華麗的大理石佈置，一度成為遊客們爭相前往「打卡」的景點。不過，最近有大陸消費者前往血拼時，意外發現廁所已不再對所有公眾開放，入口處設置玻璃門禁管制，清楚標示「天象／黑卡會員專屬」字樣，讓他感到錯愕，並將照片分享到社群平台，迅速引爆熱烈討論。

有片／百貨公司廁所也分階級！年花87萬才能解鎖　奢華內部網看傻眼

▲德基廣場百貨先前砸千萬升級廁所，一度成為網友熱門打卡景點。（翻攝微博）

事件公開後，德基廣場這種根據顧客階層來限制使用廁所的做法受到排山倒海般的責罵，「連上廁所也要看花多少錢，太扯了吧」，不少網友批評百貨公司吃相難看，「我記得成為會員每年要花不少錢耶」。更令人啼笑皆非的是，網拍看準這項商機，火速提供「代刷入內」服務，讓眾人瞠目結舌，果真是上有政策，下有對策，「比上班賺得還快」。

有片／百貨公司廁所也分階級！年花87萬才能解鎖　奢華內部網看傻眼

▲德基廣場百貨新裝潢的廁所採用大理石裝潢，整體走奢華風。（翻攝微博）

面對外界的質疑，業者方面解釋設立會員制廁所的初衷，在於「能夠在節慶或人潮眾多的假日，提供給會員顧客更為舒適和優越的體驗」。然而，此番說詞非但未能平息眾怒，反而質疑該百貨公司限制使用公共附屬設施的行為，實質上是一種變相的歧視。仍有部分聲音對此政策表示認可，認為「德基廣場」本來就鎖定高端市場，許多高級飯店也會設定會員門檻，此舉並非特例，實屬業界常態。

根據德基廣場的工作人員說明，「天象會員」資格的門檻相當高，顧客必須在一年之內累積消費超過人民幣20萬元（折合新台幣約87.3萬元），或者在半年（180天）內，每日平均消費總額達到人民幣10萬元（約新台幣43.6萬元）。實際上，商場對於停車優惠早已設有明確的會員分級制度，持有黑卡的貴賓可以全年免費停車，至於普通會員則需要透過累積的點數來折抵相關費用。


小S一下台就崩潰爆哭 收到媽媽.具俊曄祝賀訊息

