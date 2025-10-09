陸十一長假熱門城市TOP10公布！「南京」吃喝玩樂皆上榜成大贏家

▲陸十一長假，南京成最受歡迎城市。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國大陸在中秋8天連假期間（又稱十一長假，1日至8日），旅遊熱度持續升溫，各大景區與餐飲業掀起消費熱潮。根據最新數據顯示，假期期間全中國文旅消費TOP10城市依序為「南京、成都、西安、北京、重慶、武漢、長沙、洛陽、上海與廣州」，熱門目的地依舊由傳統旅遊重鎮包辦，旅遊經濟呈現明顯回暖。

▲旅客拍下的南京。（圖／翻攝自微博，上同）

據《大眾點評》2日發布「必吃榜」國慶首日尋味數據，南京、上海、北京、廣州、成都等城市一同入選「味蕾遊」熱門城市TOP10，其中，南京在地老字號「小潘記鴨血粉絲湯」憑藉道地口味與高人氣，成功擠進全國「煙火小店熱度榜」TOP50，排名第13，成為外地遊客來訪的「必吃」地標。

▲南京的鴨血粉絲湯。（圖／翻攝自微博）

美團旅遊8日公布的最新統計進一步顯示，南京在假期「必吃榜」熱門城市中，依舊榜上有名，旅遊與美食消費表現亮眼。

▲▼脆皮烤鴨、湯包、梅花糕等也深受旅客喜愛。（圖／翻攝自微博）

專家指出，南京透過「文旅融合」打造出獨特的城市樣本，歷史資源場景化，將六朝古都底蘊轉化為夜遊博物館、城牆燈光秀等可參與體驗；美食則成為文旅入口，一碗鴨血粉絲湯，帶動整條街區的消費熱潮，體現「味蕾驅動旅遊」的新邏輯。

▲▼美食搭配古鎮風景。（圖／翻攝自微博）

此外，南京還善用大型活動引流，如音樂節、馬拉松等賽事帶動住宿、購物與夜經濟全鏈條消費，假期飯店平均入住率達87%，部分熱門區域更是一房難求。從牛首山佛頂聖境到巷弄裡的鴨油燒餅，「可觸摸的歷史」與「可回味的煙火」成為南京最具競爭力的城市名片，也為文旅融合提供「底蘊＋創新」的發展樣本。