年消費逾85萬才能用這裡馬桶！　南京百貨推「VIP專屬廁所」

▲南京德基廣場會員VIP專屬廁所內部。（圖／翻攝微博）

記者陳冠宇／綜合報導

去（2024）年以245億元人民幣銷售額，登上全大陸「店王」寶座的南京知名百貨「德基廣場」，近日開闢會員VIP專屬廁所，引發熱議。據報導，要達到該店「天象會員」門檻，消費者要在一年內消費滿人民幣20萬元（約合新台幣86.5萬元）。雖然門檻極高，但已有大陸網友在二手平台上兜售進場的「會員碼」，標價在人民幣1元至5元不等。

綜合陸媒報導，根據大陸網友發出的南京德基廣場會員專屬廁所，該廁所進出通道設有智慧玻璃門禁系統，玻璃門上註明「天象/黑卡會員專屬」，門側配有掃碼設備。

一名工作人員表示，會員專屬廁所位於德基廣場二期三樓，僅對德基天象會員及以上等級會員開放，需掃描專屬會員碼才能進入。同時，工作人員介紹，要達到德基廣場天象會員的門檻，消費者需要在一個自然年內連續180天消費滿人民幣10萬元，或者一個自然年內消費滿人民幣20萬元。

▲▼VIP專屬廁所有特別標誌與掃碼機。（圖／翻攝閒魚，下同）

對於開設會員專屬廁所的原因，工作人員表示，主要考慮在節假日人流量比較大的時候，也能為會員提供更便捷、舒適的服務體驗；同時，該廁所跟商場內其他廁所「沒有區別」，只是不需要排隊。

儘管會員門檻極高，但網上已經出現「代訂」服務。在大陸某二手平台上搜尋可發現，有不少商家出售德基廣場會員專屬廁所的會員碼，售價人民幣1塊至5塊不等，且多家店鋪顯示該商品已有成交記錄。

對於二手平台上出現的代賣會員碼現象，工作人員稱目前暫未接到相關反映，若後續核實確有此類情況，會向有關部門反映。

此前，德基廣場就曾因花費人民幣2000萬元打造的「高端廁所」引發廣泛關注，甚至成為網紅打卡點，不少遊客專程到商場排隊打卡拍照。

▼VIP專屬廁所入口。