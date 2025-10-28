何欣純啟動請益之旅　蔡英文自曝曾住過豐原：深知台中人充滿溫暖

▲民進黨立委何欣純拜會前總統蔡英文。（圖／立委何欣純國會辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委何欣純在民進黨徵召、代表參選2026年台中市長後，隨即啟動「心存請益、台中前進」，希望一一走訪、請益、聆聽台灣各界先進，對台中未來市政發展提供興革建言，做為何欣純擘劃台中市政願景藍圖的重要基礎；何欣純首站拜會前總統蔡英文，蔡英文以國政高度，與何欣純親切分享市政規劃與執行的理念與想法。

蔡英文提及，過去在台中豐原曾租過房子、住過一陣子，深知台中人充滿溫暖、更有濃濃人情味，踏實生活、實事求是。「大台中、大都會」，台中有山、海、屯、城，豐富多元的地形與多元人文樣貌形塑出大都會的格局、風貌，台中縣市合併升格為直轄市之後，原市區縣區合而為一，無論是台中哪個區域、每個角落的市民朋友，都應該平等獲得政府的資源與照顧，讓各個區域發展平起平坐、台中未來欣欣向榮。

「一直在這裡，親切、自信、有理想」，蔡英文勉勵何欣純繼續走進人群、基層、踏遍社區、鄰里；何欣純表示，台中是自己、跟所有台中市民朋友的家，感謝蔡英文的溫暖鼓勵，一定奮勇樂觀朝向勝選目標努力前進。同時，何欣純也邀請蔡英文能多來台中走走，跟所有台中市民、過去老厝邊敘舊相見歡。