政治 政治焦點 國會直播 專題報導

市長選舉起手式！旗津掛看板　柯志恩放話：哪裡跌倒哪站起

▲柯志恩在2026高雄市長大選掛看板，正式宣佈起跑 。（圖／柯志恩辦公室提供）

▲柯志恩在旗津掛看板，正式宣佈2026年的市長大選起跑 。（圖／柯志恩辦公室提供）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨立委柯志恩將於25日光復節上午9點，在高雄旗津海岸路24號前舉行「競選市長看板設立記者會」，正式宣告帶領國民黨高雄隊迎戰2026九合一大選。柯志恩特別選在2022年市長選舉得票率最低的旗津出發，象徵「從哪裡跌倒、從哪裡站起來」。

柯志恩指出，三年前她初次參選高雄市長，從陌生到獲得近53萬市民認同，這份溫暖的人情味讓她決定深耕高雄。她說：「旗津是我上次得票最低的區域，但這次要以『旗開得勝』的精神重新出發，讓高雄再次閃耀、展現世界雄心，也讓市民看到『這柯真的不一樣！』」

▲柯志恩在25日將舉辦「掛看板」記者會 。（圖／柯志恩辦公室提供）

▲柯志恩在25日將舉辦「掛看板」記者會 。（圖／柯志恩辦公室提供）

▲柯志恩在2026高雄市長大選掛看板，正式宣佈起跑 。（圖／柯志恩辦公室提供）

▲柯志恩在25日將舉辦「掛看板」記者會 。（圖／柯志恩辦公室提供）

對此，賴瑞隆今（24）日回應指出，國民黨版的財劃法修法導致高雄實質損失近200億元，「柯志恩遵循黨意、重北輕南，就算掛200面看板都無法被高雄人接受。」他表示，若柯志恩要參選，歡迎展開君子之爭，「抹黑攻訐只會傷害高雄形象」。他並呼籲柯志恩支持自己版本的「環境負擔區域加3%」，才是真正為高雄謀福利。針對財劃法修法議題，柯志恩再回應：「民進黨不要整天喊修法卻零進度，應該督促政院提出院版，大家理性討論」。

外界關注此次看板地點是否針對同樣有意角逐市長的民進黨立委賴瑞隆。對此，柯志恩強調，選在旗津純屬個人象徵意義，「若覺得我是衝著任何人而來，實在想太多了。難道邱議瑩、許智傑、林岱樺在旗津掛看板，也是針對賴瑞隆嗎？」她也回應顏色爭議表示：「賴委看板也有用紅色，我用什麼顏色跟他有何關係？」

另外民進黨立委邱議瑩對於看板，則是表示近期全國正齊心防治非洲豬瘟，「大家都在守護台灣養豬產業，沒有時間想到要掛新的選舉看板」。柯志恩強調，市長候選人應展現個人能力與特質，而非靠抹黑造謠來證明自己。

10/23 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

日本「前寫真女星」入閣！辣照曝光

日本自民黨總裁高市早苗23日公布內閣名單，其中44歲前寫真女星森下千里正式獲得日本環境政務次官職位，但這項人事任命卻引發日本社會強烈爭議。森下曾自爆，因為35歲之後寫真工作變少，才會轉型從政，但是她卻在上政治節目被問到「糧食自給率」定義時，回答不出來，鬧出笑話。

快訊／謝龍介注意！陳以信宣布角逐台南市長　喊話要「君子對決」

有志一同！力挺柯志恩參選市長　洪孟楷：她是能讓高雄變更好的人

旗開得勝！柯志恩宣布角逐2026高雄市長　旗津掛首面競選看板

遭正國會除名　邱建富遞交參選意願表：我非常有機會當選彰化縣長

柯志恩高雄市長2026大選政治競選賴瑞隆邱議瑩

