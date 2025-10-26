無新鮮肉源！知名蒜頭麵黑底白字PO休業公告：一切遵循法規　

▲社頭蒜頭麵業者昨晚公告休業5天。（圖／截取自臉書粉專）



記者白珈陽／彰化報導

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲瘟疫，農業部22日緊急宣布全國豬隻禁運、禁宰5天，並全面禁止廚餘餵養；行政院長卓榮泰今天（26日）宣布，為防堵疫情，相關政策再延長10天。受到政策影響，彰化社頭鄉知名蒜頭麵業者開出第一槍，因品項使用的都是現宰新鮮豬肉，如今面臨無肉可用，昨晚在臉書粉絲頁面公告休業5天。

社頭蒜頭麵是彰化在地美食，根據網路資訊，已營業近40年，曾移遷店址，Google評價4.4顆星，肉類品項有梅花肉、腿庫皮、嘴邊肉、肝連肉等，均是豬肉，受到本次非洲豬瘟疫情影響，業者昨晚在臉書公告「豬肉貨源不足，下星期一至星期五（27日至31日）休5天。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉姓老闆接受記者電訪表示，店內使用的都是每天現宰的豬肉，以往若遇到當天無新鮮豬肉也會休息，現在中央禁止殺豬，自然就沒有新鮮的肉可以用，一切遵循法規，「宣布延10天我就休10天、宣布15天我就休15天。」

記者詢問，該店為彰化第一家因疫情影響而宣布休業的店家，其他同業是否也同樣被波及？劉老闆說，每個店家使用的豬肉都不一樣，如用的是先前買好的冷凍豬肉，就比較不受影響，如包子店、肉圓店等，這些店就比較不會缺肉。

記者問，關店5天會有哪些虧損？劉老闆說，包括房租、水電、人事等費用，5天下來約虧損數萬元。

▲社頭蒜頭麵是彰化在地美食，根據網路資訊，已營業近40年。（圖／截取自臉書粉專）



卓榮泰今於中央前進應變所召開記者會，表示為從嚴防疫，必須要延長豬隻禁運、禁宰時間10天，目前在台中所有關聯場、全國各地的養豬場進行第一波疫調，現階段還在病毒潛伏期間，雖然沒有發現太多異狀，但絕不能掉以輕心。

卓榮泰指出，農業部召開專家會議，擬定守護產業、守護國人食安兩大原則，決定逐步從嚴防疫各項工作，根據專家會議建議，在原本5天的基礎上，要再延長禁運、禁宰10天，並以5天為週期，擬定作戰計畫，進行滾動式檢討，後續會再逐步宣布，「這10天禁運、禁宰的期間，請豬農、產業、市場、以及國人同胞們，一起用更高的標準合作！」