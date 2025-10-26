　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無新鮮肉源！知名蒜頭麵黑底白字PO休業公告：一切遵循法規　

▲▼ 。（圖／截取自臉書粉專）

▲社頭蒜頭麵業者昨晚公告休業5天。（圖／截取自臉書粉專）

記者白珈陽／彰化報導

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲瘟疫，農業部22日緊急宣布全國豬隻禁運、禁宰5天，並全面禁止廚餘餵養；行政院長卓榮泰今天（26日）宣布，為防堵疫情，相關政策再延長10天。受到政策影響，彰化社頭鄉知名蒜頭麵業者開出第一槍，因品項使用的都是現宰新鮮豬肉，如今面臨無肉可用，昨晚在臉書粉絲頁面公告休業5天。

社頭蒜頭麵是彰化在地美食，根據網路資訊，已營業近40年，曾移遷店址，Google評價4.4顆星，肉類品項有梅花肉、腿庫皮、嘴邊肉、肝連肉等，均是豬肉，受到本次非洲豬瘟疫情影響，業者昨晚在臉書公告「豬肉貨源不足，下星期一至星期五（27日至31日）休5天。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉姓老闆接受記者電訪表示，店內使用的都是每天現宰的豬肉，以往若遇到當天無新鮮豬肉也會休息，現在中央禁止殺豬，自然就沒有新鮮的肉可以用，一切遵循法規，「宣布延10天我就休10天、宣布15天我就休15天。」

記者詢問，該店為彰化第一家因疫情影響而宣布休業的店家，其他同業是否也同樣被波及？劉老闆說，每個店家使用的豬肉都不一樣，如用的是先前買好的冷凍豬肉，就比較不受影響，如包子店、肉圓店等，這些店就比較不會缺肉。

記者問，關店5天會有哪些虧損？劉老闆說，包括房租、水電、人事等費用，5天下來約虧損數萬元。

▲▼ 。（圖／截取自臉書粉專）

▲社頭蒜頭麵是彰化在地美食，根據網路資訊，已營業近40年。（圖／截取自臉書粉專）

卓榮泰今於中央前進應變所召開記者會，表示為從嚴防疫，必須要延長豬隻禁運、禁宰時間10天，目前在台中所有關聯場、全國各地的養豬場進行第一波疫調，現階段還在病毒潛伏期間，雖然沒有發現太多異狀，但絕不能掉以輕心。

卓榮泰指出，農業部召開專家會議，擬定守護產業、守護國人食安兩大原則，決定逐步從嚴防疫各項工作，根據專家會議建議，在原本5天的基礎上，要再延長禁運、禁宰10天，並以5天為週期，擬定作戰計畫，進行滾動式檢討，後續會再逐步宣布，「這10天禁運、禁宰的期間，請豬農、產業、市場、以及國人同胞們，一起用更高的標準合作！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台北世貿展覽館墜樓　14歲少年當場死亡
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
信義豪宅雙屍！25歲女「口鼻沾白色粉末」　家屬相驗後悲痛離開
泰國9頭大象「集體下跪」畫面曝！　哀悼詩麗吉王太后
北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散
附冷氣！ATM空間「打地舖睡覺」還將自動門反鎖　路人看傻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

日本1機場水龍頭打開「竟流出烏龍麵高湯」！他驚：回國前喝一杯　

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

飛日本泡溫泉！她被陌生男偷窺嚇壞　旅館稱「在捉蟲」全看傻

台中防疫升級「死1隻就驗」　 盧秀燕：盼鎖在案場儘快清零解封

日本女高中生飛台灣畢旅「拜月老」！網笑翻：海外業務啟動了

波波牙醫「國外職業10年」想回台灣：能接受嗎？　網曝真實心聲

不是價格！交通粉專最愛「全聯1服務」：自己的顧客自己顧

附冷氣！闖ATM空間「打地舖睡覺」還將自動門反鎖　路人看傻

無新鮮肉源！知名蒜頭麵黑底白字PO休業公告：一切遵循法規　

示警非洲豬瘟！彰化南瑤宮年初「六畜籤」小凶　預告畜牧業需謹慎

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

她租車撿到手機想送回去　失主爸以為是詐騙秒掛斷

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

恆春背包客棧淫老闆「闖房打手槍」對棉被噴精　3女嚇壞急報案

河錫辰等翻譯驚「我講這麼長嗎？」　李信盈剛合作林柏宏：很想來台灣

日本1機場水龍頭打開「竟流出烏龍麵高湯」！他驚：回國前喝一杯　

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

飛日本泡溫泉！她被陌生男偷窺嚇壞　旅館稱「在捉蟲」全看傻

台中防疫升級「死1隻就驗」　 盧秀燕：盼鎖在案場儘快清零解封

日本女高中生飛台灣畢旅「拜月老」！網笑翻：海外業務啟動了

波波牙醫「國外職業10年」想回台灣：能接受嗎？　網曝真實心聲

不是價格！交通粉專最愛「全聯1服務」：自己的顧客自己顧

附冷氣！闖ATM空間「打地舖睡覺」還將自動門反鎖　路人看傻

無新鮮肉源！知名蒜頭麵黑底白字PO休業公告：一切遵循法規　

示警非洲豬瘟！彰化南瑤宮年初「六畜籤」小凶　預告畜牧業需謹慎

快訊／台北世貿展覽館驚傳墜樓　14歲少年當場死亡

印度與中國關係回暖　中斷5年後恢復直航

ROG再度攜手初音未來　限定聯名商品、快閃店降臨

日本1機場水龍頭打開「竟流出烏龍麵高湯」！他驚：回國前喝一杯　

繼「沉默的榮耀」後　大陸再推促統片「澎湖海戰」

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

疑非洲豬瘟案場肉流向新北　侯友宜：140公斤退回、80公斤封存待驗

飛日本泡溫泉！她被陌生男偷窺嚇壞　旅館稱「在捉蟲」全看傻

《絲綢之歌》玩家發現隱藏bug　大黃蜂「永囚禁」網驚呆：想不到

理所當然的選擇！兄弟今推滿血羅戈先發　平野惠一談王威晨DH出賽

【敬業忍痛完成QQ】南珉貞熱舞《疾風街道》突跌倒！　本人發文親曝現況

生活熱門新聞

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

青花菜≠花椰菜！農糧署一張圖解惑

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

4生肖年底大豐收！　錢財成就都來了

北台灣下到發霉！北部人哀號：沒乾過

即／衛生局打臉嘉里大榮　罰300萬送地檢偵辦

獨／文大「廢系潮」51系砍剩30　師怒轟：高層系所「免死金牌」　

快訊／氣象署深夜豪雨特報　4縣市防雨彈

駕駛停路中猝逝！報案人：其他車都繞過

準婆婆要求準備6紅包　奉茶會用！真相傻眼

更多熱門

相關新聞

非洲豬瘟被疑10天空窗期　農業局放話調查2獸醫

非洲豬瘟被疑10天空窗期　農業局放話調查2獸醫

台中爆發非洲豬瘟，事發前曾到養豬場投藥、診斷的到底是哪位獸醫師，台中市農業局說法前後不一。先前傳出，簽約紀姓獸醫師事發前曾到梧棲養豬場診斷，但事後遭到紀姓醫師打臉根本未到過養豬場，農業局才改稱是誤植，坦言是另一位王姓獸醫師到場。今天台中市農業局長張敬昌在前進應變所表示，該家養豬場有兩位合作獸醫師，分別是王姓以及紀姓獸醫師，2人在執行過程有無違反相關規定，已經啟動調查，必要時會移送檢調調查。

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

快訊／彰化5非洲豬瘟關聯場　採檢結果出爐！

快訊／彰化5非洲豬瘟關聯場　採檢結果出爐！

即／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

即／彰化養豬場4豬暴斃急送驗　初步排除感染非洲豬瘟

非洲豬瘟疫情有變？中央災變中心下午3:30記者會　政委陳時中主持

非洲豬瘟疫情有變？中央災變中心下午3:30記者會　政委陳時中主持

關鍵字：

彰化蒜頭麵豬瘟疫情禁運卓榮泰

讀者迴響

熱門新聞

陳志強「叫曾智希跟車子道歉」！

信義雙屍「交纏姿」陳屍客廳！37歲男是9億資本額CEO

台AV女優認了暈船過！

電影導演被發現昏迷家中猝逝！享年40歲　友人慟：現場沒留遺書

酒客砸小費約砲遭拒　竟拖酒店妹性侵

信義區豪宅傳雙屍案！死者驚人背景曝

明顯降溫！　入秋最強冷空氣要來了

快訊／卓榮泰宣布：豬隻禁運「再延長10天」

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

注意！「3類人」11／4起LINE不能用了

3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

快訊／8級強風來了　4縣市豪大雨特報

薔薔柬埔寨探監晚安小雞！他親口曝：第一天就被打

鄰「拒絕借過」更換室外機　律師事務所告了

林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵

更多

最夯影音

更多
逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」

逸祥補辦婚禮「守貞5年沒破戒」　要為小9歲嬌妻「封印殺蛇」
小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

小琉球水肺潛水意外！　35歲男溺水送醫搶救不治

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

Stray Kids答錯「搬出粉絲」羅PD急改口　JYP家族為贏齊耍賴：我們沒自尊！XD

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

UU童顏巨乳沒了！老司機玩水床「連結」　警攻堅火辣畫面曝光

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

韋禮安合體美鳳老師變「唱跳歌手」　見她「邊唱邊教學」：被搶飯碗！XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面