工作都是排休制！小情侶發現「1好處」　網點頭：很有感

▲情侶工作都是排休制，這樣感情好維持嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有些工作見紅就休，也有些工作能讓員工自由排休。近日就有網友發文表示，她跟男友的工作都是排休制，起初她擔心兩人會因作息不同而難見面，結果後來卻意外發現，其實排休還挺不錯的，像是出遊就可以避開人潮。貼文曝光後，也引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「兩個都是排休的人，感情好維持嗎」為標題發文，提到她和男友的工作都是排休制，她起初擔心兩人會因為作息不一樣而難安排行程，但後來才發現，原來排休也有排休的甜。像是兩人若平日休假，去一些景點、餐廳時，就可以避開人潮，如果只有她一人休假，則可以趁對方上班時，處理自己的事情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，她和男友每個月都會一起安排假期和小旅行，比起固定休星期六、日，排休反而更彈性和自由，雖然他們未必會每天見面，但只要碰面，都格外珍惜，也更懂得平衡工作和生活。

貼文曝光後，也有網友表示，「我也是排休情侶！旅行很便宜這點很有感」、「兩個都排休真的很方便！要出去玩都可以找平日，比較便宜人也比較少」、「我們也會一起排欸，每個月底最期待的就這時候」。還有網友回應，「覺得這種關係很健康，彼此有自己的生活節奏，也願意為對方喬時間」、「男朋友排休，我見紅休，幾乎完全不能同時放假」、「一個排，一個固定六日，這種才慘」。