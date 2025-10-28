　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

工作都是排休制！小情侶發現「1好處」　網點頭：很有感

▲▼情侶,牽手,接吻,墊腳,放閃,約會。（圖／記者黃可昀攝）

▲情侶工作都是排休制，這樣感情好維持嗎？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

有些工作見紅就休，也有些工作能讓員工自由排休。近日就有網友發文表示，她跟男友的工作都是排休制，起初她擔心兩人會因作息不同而難見面，結果後來卻意外發現，其實排休還挺不錯的，像是出遊就可以避開人潮。貼文曝光後，也引起網友討論。

這名網友在Dcard上，以「兩個都是排休的人，感情好維持嗎」為標題發文，提到她和男友的工作都是排休制，她起初擔心兩人會因為作息不一樣而難安排行程，但後來才發現，原來排休也有排休的甜。像是兩人若平日休假，去一些景點、餐廳時，就可以避開人潮，如果只有她一人休假，則可以趁對方上班時，處理自己的事情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，她和男友每個月都會一起安排假期和小旅行，比起固定休星期六、日，排休反而更彈性和自由，雖然他們未必會每天見面，但只要碰面，都格外珍惜，也更懂得平衡工作和生活。

貼文曝光後，也有網友表示，「我也是排休情侶！旅行很便宜這點很有感」、「兩個都排休真的很方便！要出去玩都可以找平日，比較便宜人也比較少」、「我們也會一起排欸，每個月底最期待的就這時候」。還有網友回應，「覺得這種關係很健康，彼此有自己的生活節奏，也願意為對方喬時間」、「男朋友排休，我見紅休，幾乎完全不能同時放假」、「一個排，一個固定六日，這種才慘」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　緊急通報人車淨空
YTR黃小愛宣布脫單：我交男友了！
爆有高人指點！唐振剛閃兵低調自首超聰明　免狼狽上銬還無保請回
北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展
獨／台中詭異車禍　死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

台中梧棲養豬場爆豬瘟！豬舍仍有2處驗出陽性　市府緊急清消9hrs

門票只要30塊！他大推台北「1景點」頂爆　全點頭：真的超好逛

北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展

工作都是排休制！小情侶發現「1好處」　網點頭：很有感

挑戰視覺神經！日設計大師福田繁雄百件原稿11／7登陸高雄

國泰航空ITF旅展機票8折起　會員限定「晶華軒」包場明天開搶

豬瘟場10/10前就有9死豬　農業部：台中市要儘速確認第1例日期

送「台灣LV包」爸媽超高興！他列5大優點：超受日本老人家歡迎

疑豬瘟肉流入虛驚一場　屏東13家業者進貨商品查驗結果曝

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

台中梧棲養豬場爆豬瘟！豬舍仍有2處驗出陽性　市府緊急清消9hrs

門票只要30塊！他大推台北「1景點」頂爆　全點頭：真的超好逛

北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展

工作都是排休制！小情侶發現「1好處」　網點頭：很有感

挑戰視覺神經！日設計大師福田繁雄百件原稿11／7登陸高雄

國泰航空ITF旅展機票8折起　會員限定「晶華軒」包場明天開搶

豬瘟場10/10前就有9死豬　農業部：台中市要儘速確認第1例日期

送「台灣LV包」爸媽超高興！他列5大優點：超受日本老人家歡迎

疑豬瘟肉流入虛驚一場　屏東13家業者進貨商品查驗結果曝

新光三越DIAMOND TOWERS周慶11／6登場　日本和牛買一送二

陸男「刮中百萬」請假去兌獎！　店員一看背面嘆：是無效票

文化雙峰聚首！蔣勳、林懷民齊聚水交社　葉澤山：為台南注入撫慰力量

合庫銀承辦保代業務爆2類瑕疵　金管會共裁罰80萬

7-11焦糖瑪奇朵、太妃拿鐵10元喝　爆紅「開心果巧克力」優惠

嘉義基督教醫院韌性醫療演練　提升應變能力

快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

提升法治觀念！中油嘉義廠區舉辦廉政宣導教育訓練

鄭麗文喊「我是中國人」挨轟　吳宗憲批民進黨：這句話哪有錯？

【泰格與雪兒】桃園棒球

生活熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

可能有雙颱！　最新預測曝

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

民宅信箱被塞滿往生被！專家：像下降頭

今雨擴大！　「下最大」地區曝

女臉麻牙齦痛　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

翻轉！　4生肖貴人到

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

男童上廁所不專心　照X光「屎塞到胸部」

更多熱門

相關新聞

高鐵買2座位放行李！他見自由座阿嬤「坐扶手」驅趕

高鐵買2座位放行李！他見自由座阿嬤「坐扶手」驅趕

「請問我這樣會不會太過分呢？」一名網友分享，他在連假最後一天搭乘高鐵南下，直接買了2張對號座車票，一個留給自己坐、一個則拿來放行李，沒想到由於人潮眾多，開放自由座乘客進到對號座車廂，此時一位阿嬤直接就坐在座椅的扶手上，半個身體都擠進位子，讓他無奈要求對方離開。

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

有29天特休！他想30天前提離職直接休完

有29天特休！他想30天前提離職直接休完

應徵工程師「收到offer」懷疑有詐！網搖頭

應徵工程師「收到offer」懷疑有詐！網搖頭

搭捷運不小心踫到女生屁股！網分享3動作自保

搭捷運不小心踫到女生屁股！網分享3動作自保

關鍵字：

排休情侶Dcard

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

「GG只要不臭就贏過很多人」　醫教4招變香

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面