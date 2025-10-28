特斯拉董事主席警告股東：馬斯克恐離開公司

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）董事會主席丹霍姆（Robyn Denholm）27日致函股東警告，若馬斯克（Elon Musk）提出的1兆美元獎酬計畫未獲通過，馬斯克可能會辭去執行長一職。這封信發出之際，特斯拉即將於11月6日舉行年度股東大會，而董事會長期以來飽受批評，外界質疑其過度依賴馬斯克，缺乏獨立性與有效監督。

丹霍姆表示，這份以績效為基礎的薪酬方案，旨在激勵馬斯克未來7年半持續領導特斯拉，並協助公司在人工智慧與自動駕駛技術領域邁向全球領導地位。她強調：「馬斯克的時間、才華與遠見對特斯拉至關重要，若缺乏足夠誘因，公司可能會失去他這樣的關鍵人物。」

根據提案，馬斯克將有機會獲得12個梯次的股票選擇權，每個梯次都與雄心勃勃的成長目標掛鉤，包括市值達到8.5兆美元、自動駕駛與機器人領域的技術里程碑等。丹霍姆在信中指出，該方案可將馬斯克的利益與股東價值及長期成長目標緊密結合，並呼籲支持重新選任三位長期與馬斯克共事的董事。

不過，特斯拉董事會與馬斯克關係過於密切，早已引發監管單位與股東的關注。今年稍早，美國特拉華州法院即裁定馬斯克2018年獲得的獎酬方案無效，原因是該協議是在董事會缺乏獨立性下草率通過的。