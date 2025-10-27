　
地方 地方焦點

因鄭成功結緣！　黃偉哲首訪日本平戶市推介台南優質農特產

▲日本平戶市長黑田成彥親自陪同黃偉哲市長發放果乾試吃，稱讚台南水果風味佳、品質優，現場互動熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

▲日本平戶市長黑田成彥親自陪同黃偉哲市長發放果乾試吃，稱讚台南水果風味佳、品質優，現場互動熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南與日本平戶兩市因鄭成功的歷史淵源結下深厚「跨海情誼」，黃偉哲市長25日應邀首度造訪日本平戶市，出席「2025平戶市秋之城下祭」，現場特別設置台南物產攤位展售，推介番茄、柚子、毛豆、蕎麥、芝麻、蓮藕及酒類等台南農特產，吸引大批當地民眾駐足選購，展現城市交流成果。

▲日本平戶市長黑田成彥親自陪同黃偉哲市長發放果乾試吃，稱讚台南水果風味佳、品質優，現場互動熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長致詞以日語向民眾問候，他表示，平戶是鄭成功的出生地，台南則為鄭成功開創政權之地，兩市因共同歷史而結盟為友誼市，更在去年鄭成功誕辰400週年簽署合作，象徵歷史傳承與情誼深化。此次能親自拜訪黑田成彥市長與平戶市民，「就像回到老朋友家」，期盼未來在文化與教育等面向持續交流。

▲日本平戶市長黑田成彥親自陪同黃偉哲市長發放果乾試吃，稱讚台南水果風味佳、品質優，現場互動熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長也邀請隨團前往的台南業者上台與民眾互動，強調台南不僅是台灣與日本連結最深的城市，更是美食之都、物產豐饒，歡迎民眾前往攤位品嚐選購。

▲日本平戶市長黑田成彥親自陪同黃偉哲市長發放果乾試吃，稱讚台南水果風味佳、品質優，現場互動熱烈。（記者林東良翻攝，下同）▲日本平戶市長黑田成彥親自陪同黃偉哲市長發放果乾試吃，稱讚台南水果風味佳、品質優，現場互動熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

平戶市長黑田成彥盛情接待，除陪同黃市長發放果乾給民眾試吃，亦大力稱讚台南水果甜度高、品質優良，現場氣氛熱絡。兩市因鄭成功形塑歷史連結，每年皆互訪參與春季與夏季祭典，延續跨越四百年的文化交流。

▲日本平戶市長黑田成彥親自陪同黃偉哲市長發放果乾試吃，稱讚台南水果風味佳、品質優，現場互動熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

因鄭成功結緣！　黃偉哲首訪日本平戶市推介台南優質農特產

鄭成功黃偉哲日本平戶市台南農特產

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

