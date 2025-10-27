女客「打開緊急插座」充手機！北捷鄭重回應：最高可罰100萬

▲北捷女客用緊急插座充電，捷運公司回應。（圖／翻攝Threads）



記者柯振中／綜合報導

北部一名乘客近日搭乘捷運時，發現有名女子在站內充電，用的卻非提供給旅客使用的插座，而是消防箱上的「緊急插座」，離奇的畫面曝光後讓不少人看傻眼。對此，台北捷運公司也回應，消防箱緊急電源插座，僅提供緊急狀況救災使用，此舉屬於嚴重違規，最高可處100萬元罰鍰。

這名乘客在Threads上表示，近日搭乘捷運時，發現有名女客站在消防箱前，且擅自打開封蓋，使用「緊急插座」的電源來替手機充電，離譜的畫面讓他傻眼直言「補兌？！這裡是可以拿來充電的嗎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

畫面曝光以後在網路上受到討論，許多網友傻眼直言，「捷運站明明就有可以充電的地方，就一定要用這種充電嗎」、「為啥不去便利商店租一台行動電源」、「可能她認為她的手機很緊急，所以可以緊急充電」、「我看了什麼，傻眼」、「下次請直接大喊：有人偷電」、「應該不行吧，萬一充電途中發生危險怎麼辦，這應該屬於公家機關的，這樣算偷電吧？」

根據《東森新聞》報導，這起事件發生的地點位在捷運三重國小站，且附近不到一分鐘的路程，就有提供旅客使用的充電座，路途並不遙遠。

▲▼北捷女客用緊急插座充電，捷運公司回應。（圖／翻攝台北捷運公司官網）



針對這起事件，台北捷運公司也在官網發布新聞稿回應，有關旅客擅自使用消防箱緊急電源插座充電的行為，會全力進行追查、並依大眾捷運法開罰，最高可處100萬元。

台北捷運公司鄭重表示，消防箱緊急電源插座，僅供緊急狀況救災使用，任意使用恐怕會造成設備損害，更是危及公眾安全。依據相關法令規定，這種嚴重違規的行為，可處1萬元以上、100萬元以下的罰鍰，旅客千萬不要貪圖方便而任意為之。

台北捷運公司提到，台北捷運全線117個車站及地下街，共有設置292組免費充電座。除了一般插座以外，也有提供Type-A、Type-C兩種規格的快速充電接口，供電功率最高可達60瓦。車站內也有廠商設置的付費行動電源能夠租借，提供有需要的旅客使用。