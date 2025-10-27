　
養豬場「未回報蒸煮資料」無法可罰　陳時中：台中這觀念不對

▲▼ 非洲豬瘟中央災害應變中心記者會,陳時中 。（圖／記者徐文彬攝）

▲行政院政委陳時中。（圖／記者徐文彬攝）

記者趙于婷／台北報導

台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟，廚餘源自於台中梧棲清潔隊所售，依規定應每日上傳廚餘蒸煮資料，但經查卻發現從5月後就沒有正常上傳，且台中環保局也未稽查，更沒有任何裁罰。對此，行政院政委陳時中今表示，這個觀念不對，地方政府應該要有行政作為。

爆發非洲豬瘟疫情的養豬場業者被發現廚餘蒸煮上傳紀錄長達4個月嚴重異常，甚至8月未曾上傳過，質疑市府消極的態度是病毒有機可乘的元兇。台中市環保局聲稱，今年5月、7月稽查時未發現違規，加上該業者為85歲的年長豬農，對於網路作業較為不熟悉，後續將採取一對一視訊監管的措施。

針對蒸煮沒有回報，所以沒辦法處罰的說法，陳時中直言，這是觀念問題，一直以來都有相關罰則，不管是飼料管理法或廢棄物管理法，108年是農委會還有特別公布加重處罰辦法，所以沒有回報就沒有處罰，這觀念是不對的。

陳時中說，「豬瘟90%以上都跟廚餘沒有處理好有關聯，如果這次的業者蒸煮作業有完全，是不是可能豬瘟就不會爆發？」地方政府是管理單位，沒有回報應該要有行政作為，應該去查以及督導蒸煮作業，如果一直沒做好就要有相關處分，這部分執行單位要確實，這是政府責任，更是職責所在。
 

10/25 全台詐欺最新數據

相關新聞

台南市強化非洲豬瘟防疫全市跨局處聯防、全面動員

台南市強化非洲豬瘟防疫全市跨局處聯防、全面動員

因應中央宣佈「禁宰、禁運」措施，台南市政府自10月22日下午即召開跨局處工作會議，23日由市長黃偉哲主持災害應變中心及顧問諮詢會議，全面啟動防疫應變作為，副市長葉澤山27日率市府團隊召開記者會，向市民說明防疫措施與執行情形，並呼籲市民無須恐慌。

台中豬瘟再爆「第3名獸醫師」　公職身分曝光

台中豬瘟再爆「第3名獸醫師」　公職身分曝光

從屠宰到餐桌全面把關台南市召開食安會議防範非洲豬瘟

從屠宰到餐桌全面把關台南市召開食安會議防範非洲豬瘟

中市要求「人盯桶、人盯場」　豬農每日視訊回報

中市要求「人盯桶、人盯場」　豬農每日視訊回報

廣東肉品公司外堆滿大量死豬 官方介入：暫未流入市場　

廣東肉品公司外堆滿大量死豬 官方介入：暫未流入市場　

