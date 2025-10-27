鄭麗文將就任！新團隊啟動交接　李乾龍讚新媒體部表現好盼續留

▲國民黨現任文傳會主委林寬裕（左）與新任文傳會主委吳宗憲。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨新任祕書長李乾龍今（27日）下午率新團隊與現任祕書長黃健庭啟動職務交接。對於外界質疑團隊年齡不符當初所說「世代交替」，新任文傳會主委吳宗憲受訪時強調，許多一級主管也是中生代，基本概念就是老幹新枝，重點在互相交流、溝通無障礙才是最好。對於朱團隊是否會留用，李乾龍則認為，新媒體部做得很好，會溝通看能否繼續留任。

李乾龍與黃健庭新舊團隊交接工作約進行一小時左右，會後由現任文傳會主委林寬裕出面說明。林寬裕指出，今天交接過程大概就是針對經費以及一般業務做廣泛說明與討論，氣氛融洽，新團隊對業務其實都不陌生，很快就能上手，雙方也都有業務對口，後續互相協助了解。

媒體詢問財務面問題，林寬裕表示，有向新團隊說明財務狀況，包括現金流、長短期負債以及黨工權益等，對於黨務一個月要多少現金也充分說明；吳宗憲表示，國民黨財務一直都是能撙節就撙節，用最少費用達到最大效果，因為財務一直吃緊，大家都知道這狀況，就用現有資源把事情做好。

至於是否有些人才會留用？吳宗憲說，由主席與黨務主管去決定留用與否，且對於人才也需要看當事人自願，是否另有生涯規劃，如果願意留下來當然都很歡迎，有心為國民黨奮鬥，都盡量歡迎他們。李乾龍則表示，新媒體部就做得很好，接下來會跟主席報告之後，請吳宗憲去溝通，看能否讓他們繼續留任。

媒體也問到首波黨務人事被認為過於「資深」，吳宗憲認為並非絕對，一級主管也有中生代，基本概念就是「老幹新枝」，年長可以提供經驗，年輕可以提供創意，互相交流不存在年齡問題，重點在大家可以溝通無障礙，新舊交替才是最好。

至於英國《金融時報》指新任黨主席鄭麗文親中、反對增加國防預算，可能引發對美矛盾。吳宗憲表示，這些都過早猜測，自己不認為這是親中，國際與兩岸政策本來就有彈性作法，鄭麗文想法很簡單，就是為中華民國永續、台灣安全、兩岸和平，這就是親中嗎？不用扣這種帽子，對人民好的決策就是正確的。

