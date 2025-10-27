高市早苗搭上川普！電話會談聊起「故友安倍」　展現美日堅韌友誼

▲日本首相高市早苗27日返抵位於東京的總理大臣官邸。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本首相高市早苗於25日晚間在出訪馬來西亞期間，首次與美國總統川普進行電話會談，雙方就日美關係、已故前首相安倍晉三的往事，以及未來合作方向交換意見。高市形容與川普的交談「非常愉快又有趣」，而川普則認為高市「非常友好」，顯示兩位領袖在會晤前已建立初步信任與親近感。

根據日媒《產經新聞》，高市早苗透露與川普的首次通話內容，對於通話中川普對安倍晉三的思念給予高度評價，「我也受到川普總統對於安倍昭恵夫人的關心與友情的肯定」，雙方互動充滿善意。高市早苗認為，川普對於自己已有一定程度的認識，也了解她在日本政界的角色。

日媒《讀賣新聞》則指出，川普本人在總統專機上接受記者訪問時，稱高市早苗「非常好，也很友好」，並透露自己對於這位與安倍晉三親近的政治人物抱有高度好感。他強調，「高市早苗是安倍前首相的『盟友與好友』」，顯示川普在即將會晤高市早苗前，已對日方保持友好態度。

據悉，川普預計今（27）日下午抵達日本，明（28）日與高市早苗在東京赤坂迎賓館舉行首次正式會談，並共進午餐。雙方預計討論強化美日同盟、推進經濟安全保障合作以及落實關稅措施等重要議題。

會談結束後，川普、高市早苗將共同搭乘美國總統專用直升機前往位於神奈川縣橫須賀市的美國海軍橫須賀基地，象徵美日同盟與防衛力堅若磐石，向國內外展現堅實合作的信號。

高市早苗已於稍早搭乘政府專用機抵達羽田機場。她表示，「很快就要迎接川普總統，希望能夠確實強化與重要同盟國的關係」。川普在社群媒體上也發布訊息表示「現在出發前往日本」，展現對此次訪日行程的重視。

這次是川普今年1月重返白宮以來後首次造訪日本，也是他首次就任美國總統以來的第4次訪日，自從2019年6月以後再度踏上日本土地。兩國領袖的首次電話交流，為即將到來的面對面會談奠定友好基礎，也提前定調美日同盟未來的合作方向。