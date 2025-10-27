美日擬簽「重要礦物」合作備忘錄　聚焦日本對美5500億美元投資

▲警視廳針對位於東京都港區赤坂的美國駐日本大使館進行最高層級戒備。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普、日本首相高市早苗預計明（28）日舉行會談，日本與美國針對電動車（EV）等產業不可或缺的「重要礦物」，以及造船領域合作簽署備忘錄進行協調。同時，雙方先前達成的日本對美5500億美元（約80兆日圓）投資案，能否在會談後加速落實，成為各界關注的焦點。

根據《日本放送協會》，美日兩國正朝簽署備忘錄方向推進，雙方將在重要礦物供應鏈上加強合作。所謂的重要礦物，不僅包括電動車產業所需的稀土，也涵蓋擴張數據中心時所需的銅。由於中國過去曾對重要礦物實施出口限制，加大日本企業在取得原料上的難度，此舉意在透過強化與美國的合作，增強日本的採購能力與供應鏈穩定。

此外，美日雙方也計畫在造船領域簽署備忘錄，將成立「造船工作小組」，推動造船業振興合作。備忘錄內容包括雙方在建設造船廠、設備投資及整備上攜手合作，以提升造船產業的國際競爭力。

在經濟與貿易層面，日本方面亦將藉川普訪日期間，向美方表達豐田汽車會長豐田章男計畫將在美國當地生產的汽車逆向出口至日本的安排。此舉意在協助美國減少貿易赤字，並展現美日兩國在汽車及製造業領域的雙邊合作意向。

至於此前達成的日本對美5500億美元（約80兆日圓）投資案，首腦會談也將成為檢視落實進度的重要場合。外界關注會談後，雙方能否具體推動各投資項目，並加快資金與合作計畫落地，直接影響美日經濟及產業布局。