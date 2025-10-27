必勝客人事異動！達美樂嗨喊「家有喜事」　網笑：有這樣挑釁的喔

▲達美樂發出家有喜事公告。（圖／翻攝達美樂臉書粉專）

記者蕭筠／台北報導

必勝客今日無預警發布「人事異動」公告，表示預計將解除2位年資超過二十年的同仁之職務，公告一出在網路上掀起超高討論。達美樂稍早則逆向發出「家有喜事」公告，透露內部將迎來新成員加入，貼文一出吸引大批人笑喊「有在關注隔壁鄰居」、「所以隔壁的資深員工被挖角了嗎」、「有這樣挑釁的喔」。

達美樂臉書粉專發出「家有喜事」公告，內文指出達美樂一直致力打造一個充滿愛、快樂、幸福的企業文化，近期，公司內部傳來令人振奮的消息，「達美樂迎來了新成員的加入，他傳承了品牌優良基因與延續創新精神，我們為此感到無比欣喜，並將啟動『家有喜事慶祝活動』」，慶祝活動預計將於11月3日在全台門市舉辦。

貼文立刻引發熱烈討論，網友紛紛留言笑說「剛好可以請隔壁店的來上班！轉職無縫接軌」、「看來是必跳槽到達」、「是不是偷挖角隔壁的老員工」、「該不會對面員工來這上班」、「請問有接收隔壁fire掉的老員工嗎」；小編也在下面熱烈幽默回應「我發了一張數位喜帖⋯怎麼大家暗示我壞壞？我做錯什麼」、「下周一來參加我們喜事」。

▲必勝客今早發出人事異動公告 。（圖／翻攝必勝客臉書粉專）

事實上，必勝客今早於臉書粉專搶先發出「人事異動」公告，內容指出「為因應市場的劇烈變化，加強品牌競爭優勢，必勝客一直以來不斷檢視和優化組織的結構與配置，近期經內部共識決策，將實施一項人事調整計畫」。

公告續指出，「此計畫將涉及全台共50間門市，預計將解除2位年資超過二十年的同仁之職務，因本次異動規模較大，故特此公告予以各界知曉，詳細異動資訊，將於10月28日另行通知。感謝這些資深同仁多年來的盡心付出，代表必勝客與顧客們建立連結，一起創下許多美好的時光，在此必勝客向各位致上最深的謝意，謝謝您的理解與支持」。

公告曝光後吸引超過5000人按讚，不少網友紛紛直呼「應該是兩種經典口味沒了」、「換菜單就換菜單，別以為我會上當」、「章魚燒跟夏威夷不要動」、「看來是要改款升級漲價了」、「先說，你有沒有幫披薩保勞健保」、「想說你們內部怎樣干消費者什麼事？但動到夏威夷披薩這個老員工我會非常憤怒」。