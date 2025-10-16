達美樂萬聖節「搗蛋可可糖山披薩」開賣　加碼2款套餐47折起

▲達美樂推出萬聖節限定「搗蛋可可糖山披薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

萬聖節將至，達美樂「可可火山披薩」變身「搗蛋可可糖山披薩」，只要購買即可隨機抽3種糖果，包括巧克力豆、小熊軟糖、雷根糖，讓消費者幫披薩創意變裝，即日起於全門市限量販售；同步推出2款萬聖節套餐47折起。

達美樂推出萬聖節限定「搗蛋可可糖山披薩」，結合台灣舊北蕉和濃郁可可，再加上繽紛糖果的三重元素，凡購買即可參加「糖果抽抽樂」1次，並依抽出貼紙兌換3款糖果任一種，有巧克力豆、小熊軟糖及雷根糖，售價399元。

▲同步推出2款萬聖節限定組合套餐。

同步推出2款萬聖節限定組合套餐47折起，包括「搗蛋小套餐」內含搗蛋可可糖山披薩1個+經典系列小披薩1個+1.25L大可樂，售價588元；「萬聖小套餐」內含經典或招牌系列大披薩1個+小資拼盤1份（香烤雞條+蝴蝶酥+薯球）+1.25L大可樂，售價568元。

▲拿坡里「萬聖炸翻天」限時活動開跑。

另外，拿坡里至11月3日前則祭出「萬聖炸翻天」限時活動，優惠包括「炸雞買4送4」，可享買4塊炸雞送4隻青花椒烤雞翅，特價260元；「4塊炸雞下殺61折」，特價159元。

加碼4款MINI系列套餐下殺8折，「A組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+現炸脆薯或起酥紅豆派特價120元；「B組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+香酥雞塊特價128元；「C組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+香草烤雞翅特價136元；「D組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+炸雞2塊特價144元，以上優惠內用、外帶皆適用。