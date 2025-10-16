　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

達美樂萬聖節「搗蛋可可糖山披薩」開賣　加碼2款套餐47折起

▲▼達美樂超人氣「可可火山披薩」變身「搗蛋可可糖山披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂推出萬聖節限定「搗蛋可可糖山披薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

萬聖節將至，達美樂「可可火山披薩」變身「搗蛋可可糖山披薩」，只要購買即可隨機抽3種糖果，包括巧克力豆、小熊軟糖、雷根糖，讓消費者幫披薩創意變裝，即日起於全門市限量販售；同步推出2款萬聖節套餐47折起。

達美樂推出萬聖節限定「搗蛋可可糖山披薩」，結合台灣舊北蕉和濃郁可可，再加上繽紛糖果的三重元素，凡購買即可參加「糖果抽抽樂」1次，並依抽出貼紙兌換3款糖果任一種，有巧克力豆、小熊軟糖及雷根糖，售價399元。

▲▼達美樂超人氣「可可火山披薩」變身「搗蛋可可糖山披薩」。（圖／業者提供）

▲同步推出2款萬聖節限定組合套餐。

同步推出2款萬聖節限定組合套餐47折起，包括「搗蛋小套餐」內含搗蛋可可糖山披薩1個+經典系列小披薩1個+1.25L大可樂，售價588元；「萬聖小套餐」內含經典或招牌系列大披薩1個+小資拼盤1份（香烤雞條+蝴蝶酥+薯球）+1.25L大可樂，售價568元。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里「萬聖炸翻天」限時活動開跑。

另外，拿坡里至11月3日前則祭出「萬聖炸翻天」限時活動，優惠包括「炸雞買4送4」，可享買4塊炸雞送4隻青花椒烤雞翅，特價260元；「4塊炸雞下殺61折」，特價159元。

加碼4款MINI系列套餐下殺8折，「A組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+現炸脆薯或起酥紅豆派特價120元；「B組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+香酥雞塊特價128元；「C組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+香草烤雞翅特價136元；「D組」內含Mini披薩+迷你瓶裝飲料+炸雞2塊特價144元，以上優惠內用、外帶皆適用。

【你可能也想看】

►漢堡王超浮誇「犇牛堡」限時11天回歸　豪疊10層牛肉下殺46折
►拿坡里「買4送4」慶雙十連假　炸雞、烤翅一次吃 
►三商炸雞買5送5、檸檬雞翅99元　3大國慶優惠明開跑

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「最美MC」回鍋啦啦隊！球團宣布了
柯文哲遭詐騙！　陳佩琪爆：脫離社會太久把信用卡打在釣魚網站
翁滋蔓「單身」不認愛千億小開　否認謊報年齡
快訊／台灣海峽規模4.1地震！4縣市有感
10天連假來了「機場會擠爆」　1縣市最大贏家！家長：孩不用請
快訊／新北最大「大陳都更」圍籬倒塌　女騎士路過慘遭壓
快訊／全身血衣！台中23歲男砍鄰居　呆坐畫面曝
NONO涉性侵判2年6月　上訴二審首度開庭現身
日本溫泉設施熊襲！發現血跡、動物毛髮　1人失蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

家庭機車選購調查結果出爐　台灣爸媽心目中的神車就是它

達美樂萬聖節「搗蛋可可糖山披薩」開賣　加碼2款套餐47折起

肯德基「台酒花雕紙包雞」睽違4年回歸　只賣6周

超商限時「買1送1」懶人包　飲料零食、保健品、日用品下殺

拿坡里萬聖節優惠「買炸雞送烤翅」　MINI套餐打8折

蝦皮購物首創「環保無包裝」服務　攜手賣家全年減碳挑戰1.3萬噸

7-11合作「加賀屋」關東煮買4送1　全家義大利麵3款新品79折

德克士萬聖節限定「黑金系列」只賣16天　漢堡、炸雞都有

全家霜淇淋限3天「買1送1」　加價購「超萌加油棒」應援周邊

雙11醫美熱搜：美國音波極透+！佳思優鄒醫師帶你了解真正高訂拉提

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

家庭機車選購調查結果出爐　台灣爸媽心目中的神車就是它

達美樂萬聖節「搗蛋可可糖山披薩」開賣　加碼2款套餐47折起

肯德基「台酒花雕紙包雞」睽違4年回歸　只賣6周

超商限時「買1送1」懶人包　飲料零食、保健品、日用品下殺

拿坡里萬聖節優惠「買炸雞送烤翅」　MINI套餐打8折

蝦皮購物首創「環保無包裝」服務　攜手賣家全年減碳挑戰1.3萬噸

7-11合作「加賀屋」關東煮買4送1　全家義大利麵3款新品79折

德克士萬聖節限定「黑金系列」只賣16天　漢堡、炸雞都有

全家霜淇淋限3天「買1送1」　加價購「超萌加油棒」應援周邊

雙11醫美熱搜：美國音波極透+！佳思優鄒醫師帶你了解真正高訂拉提

波賽樂讚挑戰賽太瘋狂：以為要回家了...魔神樂神預言讓他嚇傻

多校傳出「Bilibili整晚連不上」　學生喊扯：其他都好好的

熬到3點才睡！48歲男腦中風右側癱　「電擊腦袋」1個月後能走了

快訊／東勢轎車擦撞民宅路緣翻覆　駕駛多處擦挫傷送醫

男行李藏「71萬寶可夢卡」沒申報　新加坡移民局攔截：全都收服

台南勞工領袖大學菁英班10／27開課　卓越校友遴選同步啟動

他赴陸賣蚵仔煎26年！走遍3百多座城市　兩岸社團交流節賣台小吃

直擊／潘迎紫大秀二頭肌：很大塊喔！　上健身房被小鮮肉搭訕「事情大條」

快訊／台中23歲無業男「狂砍2鄰」！曾有傷害前科　母急奔派出所

快訊／「最美MC」艾融　宣布回鍋台啤雲豹電豹女啦啦隊

【不是自動駕駛餒】懂事貨車「完美倒退」閃避2豪車

消費熱門新聞

超商限時「買1送1」懶人包！飲料零食、日用品下殺

肯德基、頂呱呱買1送1只有今天

買到「翻轉布丁」！網驚口感：原來是果凍

全家霜淇淋「買1送1」還有超萌加油棒

7-11新推「仙草凍可樂思樂冰」買1送1

蝦皮購物首創「環保無包裝」服務

超商開工咖啡、早餐優惠一次看

超商鮮食新品一次看！全家義大利麵79折　7-11關東煮合作加賀屋

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

漢堡王超浮誇「犇牛堡」強勢回歸

泡麵加蛋100%成功公式！升級台酒「杯常幸福」三款泡麵更好吃

台韓明星同款快跟上！「花」現 NB 週慶必收鞋款

雷射能量不是高就好，穩定輸出才是關鍵

日本百年工藝龜甲萬《御用藏醬油》

更多熱門

相關新聞

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

馬辣集團鐵板燒新餐廳明天開幕

火鍋連鎖品牌馬辣集團首度跨足鐵板燒市場，推出全新品牌「初海和牛鐵板燒」，每位1680元起，能品嚐14至16道結合頂級和牛與新鮮海味的無菜單料理，餐廳落腳台北永康商圈，明天正式開幕，即日起開放訂位。

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

肯德基台酒花雕紙包雞睽違4年回歸

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

翰林茶館悄賣隱藏版「翻轉珍奶」

亞尼克萬聖節限定甜點開賣

亞尼克萬聖節限定甜點開賣

關鍵字：

美食情報美食雲達美樂拿坡里萬聖節

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面