挑戰極限！　台南「頑繩」隊勇奪Grimp Taiwan全國第3

Grimp Taiwan 2025年繩索救援國際邀請賽於10月24日至26日在消防署訓練中心及明潭發電廠登場，集結台灣、日本、韓國、泰國、菲律賓等25支菁英隊伍，以實戰標準展開3天高強度救援競技，台南市消防局繩索救援隊「頑繩」以穩健技術及團隊默契脫穎而出，勇奪國內隊伍第3名，寫下亮眼成績。

本次競賽分為體能關卡與4至5個實作救援情境，包括繩索通行、T型救援、垂直救援、交叉拖拉、傷患吊掛撤離等，參賽隊伍須在限定時間內完成任務與撤離，考驗臨場判斷與技術操作，更是團隊默契的極限挑戰。

台南「頑繩」隊由黃思樺、張家傑、黃瑜來、羅右昇、周庭暉、張文富、許凱翔等人組成，不僅在正式賽中奪下國內第3，賽前的收繩挑戰會外賽也拿下全場第3快的佳績。隊員表示，這次比賽不只是技術對決，更是壓力與體能的極限測試，收穫寶貴經驗，也激勵團隊持續精進。

市長黃偉哲表示，頑繩隊在國際舞台展現台南消防的專業與韌性，是對全體消防同仁訓練成果最大的肯定，期許消防人員持續精進救災技能，成為市民最堅實的後盾。

消防局長李明峯指出，救援工作瞬息萬變，唯有不斷訓練與跨國技術交流，才能在面對突發災害時迅速應變。未來將持續支持同仁參與國內外專業賽事，提升城市救援能量，守護台南民眾安全。