　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

駕駛停路中間猝逝「20分鐘才發現」！報案人感傷：其他車都繞過

▲▼石男車輛停在路中暈倒在車內，路人協助擺放三角錐，救護人員緊急將他送醫急救 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲石姓男子突發疾病，失去意識昏倒在車內，結果20分鐘無人理會，令報案人十分傷感。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市萬華區一名57歲石姓男子，22日上午因心疼女兒上學淋雨，親自開車接送，未料在返程行經新北市板橋館前西路時突發疾病，失去意識昏倒在車內。雖經路人報警協助並送醫搶救，仍不幸身亡。對此，報案人也還原現場的情況，並且感傷地說，若是有人早點發現、早點報案，駕駛可能還有救，但多數車輛發現後僅是繞過去，讓他感到難過。

根據調查，事發於22日上午8時許，石男在送女兒到校後獨自駕車返家，途中身體突感不適，勉強將車停在館前西路車道中央並開啟雙黃燈，隨後便昏迷不醒。起初後方車輛以為只是臨停，紛紛繞道而行，直到有民眾發現異狀，上前查看才驚覺駕駛倒臥座上，立刻報案求助。

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一時間報案的民眾在PTT發文指出，他當時見車停在斑馬線中央，輕按喇叭無反應，長按後仍無動靜，直覺「不妙」，於是下車冒雨拍打車窗呼喊，卻怎樣都喚不醒駕駛，只能焦急報警。警方與救護人員趕抵後破窗救援並實施CPR，但男子面色發紫，最終仍宣告不治。

▲▼石男車輛停在路中暈倒在車內，路人協助擺放三角錐，救護人員緊急將他送醫急救 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲石姓男子突發疾病，失去意識暈倒在車內，結果20分鐘無人理會，令報案人十分傷感。（資料照／記者陳以昇翻攝）

報案民眾透露，事後看到監視器才知石男已停車近20分鐘，若能早些發現，也許仍有一線生機。報案的民眾表示，這名駕駛在病發前仍堅持安全停車、打P檔與開啟警示燈，未釀成交通事故，行為被網友譽為「最後一刻仍顧及他人安全的父親」。

事件引起討論以後，不少網友對此稱讚，「功德無量，願您平安喜樂」、「大家還是雞婆一點好QQ」、「真的很難過，尤其小孩一定會很自責」、「謝謝你，看了很難過QQ。」

對此，報案的民眾表示，會發這篇文並非想要苛責誰，該路段的車流量不小，但看見監視器畫面「好多車子就開過去了」，令他感到有點難過。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Andy再發聲！「邪不勝正」+彩虹旗引爆討論
每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜
台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根
賴清德憶當兵抽「金馬獎」全場鼓掌　天氣冷到同袍遞絲襪給他
駕駛停路中間猝逝「20分鐘才發現」！報案人感傷：其他車都繞過

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

駕駛停路中間猝逝「20分鐘才發現」！報案人感傷：其他車都繞過

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

愛吃冰塊恐是身體在求救！兒科醫曝成因：不應該忽視

最後收假車潮！明天國道11路段最塞　國5北上要花7倍時間

優人神鼓、桑布伊池上秋收演出　曾寶儀自曝吵架被鼓聲「喚醒」

爆非洲豬瘟不能祭全豬！吉貝耍夜祭「改拜米糕豬」照片曝

申請試吃彌月禮！客「不想付運費」店家怒了：蹭免錢又要吃好吃滿

明收假日北東迎「涼雨彈」　下周末東北季風接力再降溫　

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　下到深夜

熱炒店晚餐時段「不用排隊」！大票點頭嘆1原因：現在150元↑

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

駕駛停路中間猝逝「20分鐘才發現」！報案人感傷：其他車都繞過

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

愛吃冰塊恐是身體在求救！兒科醫曝成因：不應該忽視

最後收假車潮！明天國道11路段最塞　國5北上要花7倍時間

優人神鼓、桑布伊池上秋收演出　曾寶儀自曝吵架被鼓聲「喚醒」

爆非洲豬瘟不能祭全豬！吉貝耍夜祭「改拜米糕豬」照片曝

申請試吃彌月禮！客「不想付運費」店家怒了：蹭免錢又要吃好吃滿

明收假日北東迎「涼雨彈」　下周末東北季風接力再降溫　

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　下到深夜

熱炒店晚餐時段「不用排隊」！大票點頭嘆1原因：現在150元↑

Andy再發聲！「邪不勝正」+彩虹旗引爆討論

錦秀社區擋土牆「2022年就曾崩裂」！做過裂縫修補工程

「最帥洋將」飛克主場開幕戰猛繳大三元　特攻奪開季2連勝

阿雅11歲女兒「買鞋看價錢就放棄」　成熟金錢觀獲讚：很有想法

從歷史到餐桌！新北教師化身海洋學者　走讀淡水在地文化印痕

7138人湧入高雄巨蛋挺海神　詹姆斯轟24分高喊：主場氛圍太棒

直擊／MAMAMOO輝人來台開會「辦公室曝光」　3千員工大喊：加班！

駕駛停路中間猝逝「20分鐘才發現」！報案人感傷：其他車都繞過

不怕被罵舔共！台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

老爺爺每天喝「蔬菜湯」血糖竟狂飆！營養師驚喊：它不是蔬菜

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

生活熱門新聞

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

快訊／確認非洲豬瘟！豬肉暫停輸出　農業部：會向WOAH通報疫情

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　下到深夜

豬肉公主：怪誰都沒用　哭談非洲豬瘟引發筆戰

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

4縣市豪大雨特報！一路濕到這天

3生肖慘了！凶厄「天月星」將來襲　命理師給指點

林志穎當兵被「被阿兵哥嫌棄」　坦承難過一陣子

快訊／馬祖海漂豬屍檢出非洲豬瘟陽性　豬肉產品禁止輸往台灣本島

ATM夜間「限領1萬」擴大全台百間郵局　中華郵政防堵車手再出招

彰化芬園爆4死豬！動防所證實：化製車曾到梧棲場

南珉貞跌倒了！　最新傷勢曝光

更多熱門

相關新聞

南投民眾墜30米深谷　消防員垂降1.5hrs救出

南投民眾墜30米深谷　消防員垂降1.5hrs救出

南投縣水里鄉台21線與頂安路口，今(25)日凌晨1時許發生一起墜谷意外，一名年約30歲的男性不慎墜落約30公尺深山谷、意識不清且身體多處擦挫傷。警消人員獲報趕抵，歷經1個半小時，成功將男子拉上道路送醫治療。

嘉義國民運動中心男子跑步機運動突昏倒　CPR救回一命

嘉義國民運動中心男子跑步機運動突昏倒　CPR救回一命

男獨登宜蘭叢雲山「失蹤7天」　家屬懸賞50萬求協尋

男獨登宜蘭叢雲山「失蹤7天」　家屬懸賞50萬求協尋

爸爸沉迷看A片！2歲女受困42度車內熱死

爸爸沉迷看A片！2歲女受困42度車內熱死

300kg泰男突呼吸困難！出動20消防吊掛救人

300kg泰男突呼吸困難！出動20消防吊掛救人

關鍵字：

突發疾病父親報案救援監視器

讀者迴響

熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

快訊／確認非洲豬瘟！豬肉暫停輸出　農業部：會向WOAH通報疫情

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」移送

即／BLACKPINK演唱會「照常舉辦」！

鄭志偉：金鐘頒獎怎會找上我？曾寶儀留言被讚爆

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

更多

最夯影音

更多
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面