駕駛停路中間猝逝「20分鐘才發現」！報案人感傷：其他車都繞過

▲石姓男子突發疾病，失去意識昏倒在車內，結果20分鐘無人理會，令報案人十分傷感。（資料照／記者陳以昇翻攝）



記者柯振中／綜合報導

台北市萬華區一名57歲石姓男子，22日上午因心疼女兒上學淋雨，親自開車接送，未料在返程行經新北市板橋館前西路時突發疾病，失去意識昏倒在車內。雖經路人報警協助並送醫搶救，仍不幸身亡。對此，報案人也還原現場的情況，並且感傷地說，若是有人早點發現、早點報案，駕駛可能還有救，但多數車輛發現後僅是繞過去，讓他感到難過。

根據調查，事發於22日上午8時許，石男在送女兒到校後獨自駕車返家，途中身體突感不適，勉強將車停在館前西路車道中央並開啟雙黃燈，隨後便昏迷不醒。起初後方車輛以為只是臨停，紛紛繞道而行，直到有民眾發現異狀，上前查看才驚覺駕駛倒臥座上，立刻報案求助。

第一時間報案的民眾在PTT發文指出，他當時見車停在斑馬線中央，輕按喇叭無反應，長按後仍無動靜，直覺「不妙」，於是下車冒雨拍打車窗呼喊，卻怎樣都喚不醒駕駛，只能焦急報警。警方與救護人員趕抵後破窗救援並實施CPR，但男子面色發紫，最終仍宣告不治。

報案民眾透露，事後看到監視器才知石男已停車近20分鐘，若能早些發現，也許仍有一線生機。報案的民眾表示，這名駕駛在病發前仍堅持安全停車、打P檔與開啟警示燈，未釀成交通事故，行為被網友譽為「最後一刻仍顧及他人安全的父親」。

事件引起討論以後，不少網友對此稱讚，「功德無量，願您平安喜樂」、「大家還是雞婆一點好QQ」、「真的很難過，尤其小孩一定會很自責」、「謝謝你，看了很難過QQ。」

對此，報案的民眾表示，會發這篇文並非想要苛責誰，該路段的車流量不小，但看見監視器畫面「好多車子就開過去了」，令他感到有點難過。