社會 社會焦點 保障人權

獨／出殯日「球棒隊」開打！報案人挨揍也送辦　怒控警方鬼遮眼

記者吳奕靖、林東良／台南報導

台南市立殯儀館今年3月驚傳「球棒隊」鬥毆事件，一家人在送別長輩時竟遭暴力集團襲擊，悲傷喪禮瞬間變成恐怖現場。更令被害人崩潰的是，報案的家屬不僅沒有獲得保護，反而被警方依「聚眾鬥毆罪」移送地檢署，氣得痛罵「原告變被告！」，質疑警方辦案失公、讓她從受害人變成笑話。

事件發生在3月16日，被害人的長輩去世，家屬結束公祭後，原本只想平靜送別。沒想到自家孫子輩間爆發口角，大伯的女婿也加入衝突，撂話要「下午再來」。家屬擔心釀禍，立刻報警說明「對方下午會撂人」，但員警卻冷冷回：「那不重要，等會再說。」

「我那時候真的很無助，覺得警察應該會保護我們，結果...」被害人哽咽說，沒想到下午真的出事。對方一群人衝進台南市立火化場停車場，手持球棒、喊著「牙家司」「撂家司」狂毆，場面失控。她的先生被打到骨折，小叔頭部重創，兩個兒子皮肉傷流血。「那不是鬥毆，那是有預謀的暴行，我的家人是被打的！」

▲被害人一家在台南市立火化場的停車場遭到球棒隊攻擊 。（圖／被害人提供）

▲被害人一家在台南市立火化場的停車場遭到球棒隊攻擊 。（圖／被害人提供）

事後，被害人將遭遇PO上臉書，沒想到轄區副分局長竟主動要她「刪文」，理由是「影響偵辦」。她體諒警方壓力，忍痛刪了三篇文，但心裡越想越不對勁。「我刪文配合了，但結果是什麼？被害人被移送、打人的囂張打卡！」

她拿出對方的貼文截圖，只見疑似教唆的大伯父女在警局拍照打卡：「當我們一起在偵訊室的日子。」那種挑釁姿態，讓她痛罵：「警察到底在做什麼？被害人要低頭，惡人卻能打卡！」

被害人生氣表示，警方後來竟以「在場皆涉入」為由，把她與報案的女兒、女婿也列為被告送辦。「我們喊報警、我們被打，結果也變鬥毆？原來在台灣，報警是罪嗎？」被害人強調，警方的說法是在場的都要移送以及因為球棒隊對我們提告，所以要移送。所以她反問台南市第六分局：「為何在場的其他參與人有好幾個都沒有移送？我們在筆錄中都有說清楚。為何連勸架都沒有、只喊報警的也被移送？只因為被球棒隊報復性誣告，就要被列為被告嗎？」

▲被害人一家在台南市立火化場的停車場遭到球棒隊攻擊 。（圖／被害人提供）

▲被害人一家在台南市立火化場的停車場遭到球棒隊攻擊 。（圖／被害人提供）

她語氣激動地說：「那些人前科累累，我們尊重他們提告的權利，但警察有沒有詳盡調查的義務？有沒有去調閱火化場監視器？我們連自錄影片都交了，結果警察卻像被鬼遮眼，看不到我們家兩位被移送的年輕人從頭到尾都只是報警、沒還手！」

怒批六分局「還是只要目擊聚眾鬥毆、趕快報警，也算妨害秩序？」她說：「事發當下六分局極力壓新聞，要我連刪三篇發文，我也體恤警察的壓力忍下了。沒想到要我刪文那麼積極，該詳查真相的案件卻這麼隨便！」

她在社群寫下長文怒吼：「奉勸所有奉公守法的人，遇到暴力集團都要乖乖被打，不然報警也會被當成鬥毆犯！」她質疑警方未詳查監視器、未區分攻守角色，「前科累累的報案就信，被打的卻被送！警察是被鬼遮眼嗎？」

家屬強調，他們已提供現場影片、筆錄紀錄，準備向監察院檢舉警察濫權與失職。「我們相信法律，但我們更希望警察能有良心。」被害人語帶哽咽說：「我們不是要炒新聞，我們只是想要一個公道。送走長輩已經夠痛了，現在連保護人民的警察都背對我們，這樣的痛，不是誰都能承受的。」

台南六分局對此表示，會在明天（27日）通知被害人到分局解釋，至於對警方的質疑，警方不予回應。

獨／挨揍報警也被移送！退休高階警還原過程：台南六分局荒謬失職

人妻用餐區看影片超大聲　竟嗆：想安靜就去高級餐廳

人妻用餐區看影片超大聲　竟嗆：想安靜就去高級餐廳

高雄市前鎮區中華五路一家大型連鎖賣場餐廳，昨（25）日晚間發生一起因手機噪音引發的糾紛。一名楊姓男子（約54歲）的妻子在用餐區高音量播放手機影片，遭到鄰桌陳姓男子（約38歲）善意提醒，卻引發女方不滿回嗆：「想安靜就去包廂或高級餐廳」。楊男聞訊後情緒失控，竟拿起桌上的牛排刀站起，場面一度恐慌。

獨／挨揍報警也被移送！退休高階警：六分局荒謬失職

獨／挨揍報警也被移送！退休高階警：六分局荒謬失職

無預警區域停電頻傳　監院促政院、經濟部及台電檢討

無預警區域停電頻傳　監院促政院、經濟部及台電檢討

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

疑旅遊自撞釀悲劇　3月大女嬰送醫不治

快訊／台南男離家失聯！今早尋獲「漂浮堤岸水邊」

快訊／台南男離家失聯！今早尋獲「漂浮堤岸水邊」

