拒敷面膜「討厭黏黏的感覺」　她脫口1句！呂捷：我想太多嗎

▲美眉本來要幫呂捷敷面膜。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

補教名師呂捷近日做岩盤浴時，接待他的人就說他的臉很乾，是不是沒有在保養？緊接著更熱心的拿出面膜，要放在他的臉上。呂捷當下馬上阻止，說他討厭臉上黏黏的感覺，很噁心，結果沒想到，接待他的美眉竟脫口1句話，讓他不知是不是自己想太多。文章曝光後，引起討論。

呂捷在臉書粉專「呂捷歷史-朕即天下！」上發文分享，他都會和醫美診所內，專門接待他的美眉交談，以了解年輕人都在想些什麼。日前他做岩盤浴時，美眉就說他的臉很乾，是不是都沒有在保養？

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂捷當下坦言，他實在不喜歡在臉上塗東西，結果美眉就建議他，最好敷個面膜，同時拿出面膜，要替他敷上。這時呂捷馬上阻止美眉，並說「我討厭臉上黏黏的感覺，很噁心！我會起雞皮疙瘩」。沒想到美眉沉默了一下之後，回說「你終於知道我們女生的感覺了吧！」這席話就讓呂捷不禁直呼，是不是在開車？還是他想太多？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「講的是敷面膜，是吧！沒錯吧」、「這樣下次沒得去了啦」、「你老婆拿著菜刀，在你後面她很火」、「天氣涼了，公園很好睡了喔」、「看起來片段停在面膜吧，是面膜吧」、「突如其來的開車」。