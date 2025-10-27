陸「萬能遙控器」流竄　配對解碼便能破解社區商場停車場鐵捲門

▲陸「萬能遙控器」號稱能開各種鐵捲門和閘門。（示意圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸多家電商平台近日出現以「出入神器」、「不繳費神器」為噱頭的「萬能遙控器」商品，聲稱能輕鬆打開小區、商場、停車場的道閘或鐵捲門。專家指出，這類產品實際是透過複製訊號達到破解效果，安全風險極高。律師也提醒，銷售與使用此類設備均可能觸犯刑法，消費者切勿購買。

《光明網》報導， 多個網購平台上以「道閘遙控器」、「萬能道閘鑰匙」為關鍵字搜尋，可看到大量相關商品，售價從20元到200元（人民幣，下同）不等。

商家宣稱這些裝置可「無需配對、隨插即用」，輕鬆開啟停車場或小區柵欄，實現「自由出入」。在短影音平台上，甚至有標價177.5元的產品聲稱可「解碼道閘、車庫門、電動門」，吸引不少網友留言「用來省停車費」。

然而，多數商品頁面都附上「僅限測試或鎖匠使用，不可用於違法用途」等免責聲明，形同欲蓋彌彰。

廣州某安防設備公司負責人馬斌說明，目前許多停車場仍使用固定碼技術，透過單向明文訊號開門，安全性極低，「這些萬能遙控器其實就是克隆（複製）信號，一旦被複製，原系統就失去防護作用。」

前廣東省鎖業協會理事朱傑山則指出，固定碼系統就像「可隨意複製的鑰匙」，建議改採每次變化的「滾動式信號」，才能避免被攔截破解。

廣東法海律師事務所主任唐紅炬強調，若商家以直播方式公開展示、教學，更可能構成「傳授犯罪方法罪」，平台方若未盡審核義務，也需承擔責任。