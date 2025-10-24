　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

長三角連兩起電動車起火爆炸　目擊者曝：如煙火爆燃嚇人

▲上海一輛電動車底盤爆燃起火，整輛車燒到只剩骨架。（圖／翻攝封面新聞）

▲上海一輛電動車底盤爆燃起火，整輛車燒到只剩骨架。（圖／翻攝封面新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸長三角地區為新能源車（電動車，下同）發展重鎮，然而，電動車的行車安全問題卻屢屢登上媒體版面。上海徐匯區與江蘇蘇州吳中區近日連兩起電動車起火爆炸事件，引人關注。據悉，兩輛車是在行駛或停放狀態下突然起火，火勢猛烈、爆燃頻發，現場猶如煙火般駭人。所幸，兩起事故均無人員傷亡，起火原因正在調查中。

《封面新聞》報導， 10月23日深夜，上海徐匯區一輛理想Mega在行駛途中突然起火，被燒成空架。網傳行車記錄儀畫面顯示，該車在起火前未發生碰撞或底盤磕碰，正常行駛中車底突發爆炸，10秒內接連冒出火苗並爆燃。

事發時，車內駕駛與乘客連滾帶爬逃出，還有一人嘗試返回車內取物未果，消防人員抵達後迅速撲滅火勢，但車輛已被燒毀。

▲蘇州工業園區內停放的電動車不明原因起火爆燃，陣陣火星散溢。（圖／翻攝紅星新聞）

▲蘇州一處工業園區內停放的電動車不明原因起火爆燃，陣陣火星散溢。（圖／翻攝紅星新聞）

另一起事故發生在蘇州吳中區一處工業園內。一輛電動車突發燃燒並伴隨爆炸，目擊者形容，現場「好像放煙花一樣」。該目擊者稱，起火車輛多次發出爆鳴聲，爆燃時還散發出火星，消防人員隨後趕到撲滅明火，旁邊的汽車未受波及。

蘇州消防救援部門表示，起火時車內無人，事故未造成傷亡。火調人員已介入調查起火原因，目前尚未公佈具體結果。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷
「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工
遭桃園客運司機狂毆！　高中生現況曝
「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！　委屈還原始末
國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署：一次性備品才不提供
收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」!　殯葬所員工慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

中美第5輪經貿磋商正確辦法？　王文濤：相互尊重、平等協商

北京八寶山舉行楊振寧告別式　民眾手持相片排長隊含淚送別

低價代購精品包被抓包！　詐騙女苦喊：薪水不夠，要養男友

十五五規劃怎吸引外資　王文濤：不搞損人利己、零和博弈那一套

霸總劇情愛不釋手！　Omdia：今年全球「短劇」收入將達110億美元

長三角連兩起電動車起火爆炸　目擊者曝：如煙火爆燃嚇人

陸從嚴整頓官場「不根治不罷休」　《十五五》規劃：對腐敗零容忍

張升民接中共中央軍委副主席　紀委出身為部隊「打虎第一人」

綜合整治內卷式競爭　鄭柵潔：未來10年將再造一個中國高技術產業

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

中美第5輪經貿磋商正確辦法？　王文濤：相互尊重、平等協商

北京八寶山舉行楊振寧告別式　民眾手持相片排長隊含淚送別

低價代購精品包被抓包！　詐騙女苦喊：薪水不夠，要養男友

十五五規劃怎吸引外資　王文濤：不搞損人利己、零和博弈那一套

霸總劇情愛不釋手！　Omdia：今年全球「短劇」收入將達110億美元

長三角連兩起電動車起火爆炸　目擊者曝：如煙火爆燃嚇人

陸從嚴整頓官場「不根治不罷休」　《十五五》規劃：對腐敗零容忍

張升民接中共中央軍委副主席　紀委出身為部隊「打虎第一人」

綜合整治內卷式競爭　鄭柵潔：未來10年將再造一個中國高技術產業

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

外媒曝「宇宙橘」變色原因：千萬不用擔心會遇到

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠　WOW 會員「不限金額免運」成亮點

BLACKPINK沸騰高雄　旅宿業直指台中觀光罩門

林凡唱《犀利人妻》主題曲掀回憶殺！　後台遇「瑞凡、薇恩」當眾搶人

阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

慢性腎臟病「初期5大徵兆」　醫示警：出現症狀已中晚期

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

大陸熱門新聞

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

陸金飾1g一夜跌超200元！顧客進店直接買

「免費吃火鍋」誘騙投資　600人上當損失1.8億

洛陽動物園徵「獸王司機」月薪超21萬元

金價創5年來最大跌幅！買家1hr虧超21萬元

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

廣西村莊泡水逾半月仍未解 村民放棄了！不想再種地「白費力氣」

中國限制稀土出口　歐盟考慮反制

中共四中全會公報　涉台工作：推進祖國統一大業

中共四中閉幕14名高層被「雙開」　

《解放軍報》點名高層貪腐份子 「黨指揮槍」強調要強固忠誠品格

陸「固態電池」研發進度狂飆 拼接棒液態鋰電池制霸新能源市場

張升民接中共中央軍委副主席 紀委出身為部隊「打虎第一人」

陸住戶偷挖百坪地下室 鄰居大怒！整棟樓32戶牆面龜裂滲水

更多熱門

相關新聞

陸「固態電池」研發進度狂飆 拼接棒液態鋰電池制霸新能源市場

陸「固態電池」研發進度狂飆 拼接棒液態鋰電池制霸新能源市場

隨著傳統鋰電池性能逼近極限，固態電池成為新能源車產業的新戰場。從寧德時代到比亞迪、從奇瑞到吉利，大陸車企與電池巨頭正全力衝刺技術突破。2025年被視為固態電池的「臨界之年」，但在高成本與量產瓶頸尚未完全解決的情況下，這場「新電池革命」仍面臨現實挑戰。

雙城論壇繼續卡關？　林奕華：還在跟上海協調時間

雙城論壇繼續卡關？　林奕華：還在跟上海協調時間

台灣Volvo帥總裁親揭未來新車計畫

台灣Volvo帥總裁親揭未來新車計畫

買小米電車慘遭他牌業務酸爆

買小米電車慘遭他牌業務酸爆

飛行中駕駛艙窗戶破裂　日客機緊急返航

飛行中駕駛艙窗戶破裂　日客機緊急返航

關鍵字：

新能源車電動車安全爆燃上海蘇州

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

賭博案又多1人！NBA急發聲明

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面