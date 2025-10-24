長三角連兩起電動車起火爆炸　目擊者曝：如煙火爆燃嚇人

▲上海一輛電動車底盤爆燃起火，整輛車燒到只剩骨架。（圖／翻攝封面新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸長三角地區為新能源車（電動車，下同）發展重鎮，然而，電動車的行車安全問題卻屢屢登上媒體版面。上海徐匯區與江蘇蘇州吳中區近日連兩起電動車起火爆炸事件，引人關注。據悉，兩輛車是在行駛或停放狀態下突然起火，火勢猛烈、爆燃頻發，現場猶如煙火般駭人。所幸，兩起事故均無人員傷亡，起火原因正在調查中。

《封面新聞》報導， 10月23日深夜，上海徐匯區一輛理想Mega在行駛途中突然起火，被燒成空架。網傳行車記錄儀畫面顯示，該車在起火前未發生碰撞或底盤磕碰，正常行駛中車底突發爆炸，10秒內接連冒出火苗並爆燃。

事發時，車內駕駛與乘客連滾帶爬逃出，還有一人嘗試返回車內取物未果，消防人員抵達後迅速撲滅火勢，但車輛已被燒毀。

▲蘇州一處工業園區內停放的電動車不明原因起火爆燃，陣陣火星散溢。（圖／翻攝紅星新聞）

另一起事故發生在蘇州吳中區一處工業園內。一輛電動車突發燃燒並伴隨爆炸，目擊者形容，現場「好像放煙花一樣」。該目擊者稱，起火車輛多次發出爆鳴聲，爆燃時還散發出火星，消防人員隨後趕到撲滅明火，旁邊的汽車未受波及。

蘇州消防救援部門表示，起火時車內無人，事故未造成傷亡。火調人員已介入調查起火原因，目前尚未公佈具體結果。