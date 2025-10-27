　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中生被車濺一身濕怒發10篇文　從古文罵到英文詩！真的釣出車主

▲▼高中生被車濺一身濕怒發10篇文　從古文罵到英文詩！真的釣出車主。（圖／翻攝自Threads）

▲高中生被車濺一身濕，從古文罵到英文詩，真的釣出車主。（圖／翻攝自Threads，點圖可放大，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

一名高中生20日上學途中，遭疾駛而過的白色轎車濺濕全身，實在氣不過，在Threads連發10篇脆文發洩情緒，一路從文言詩、英文詩罵到散文，被網友封為是「滿級分復仇文」、「年度最有文學氣質的憤怒」。不料，車主留言反嗆，還向警方報案提告，讓網友們譁然。

原PO本月20日在暴雨中撐傘步行，突然被一輛快速駛過的白色轎車濺濕全身，氣得在Threads上創作多篇作品，包括古文題材的〈濺水記〉、英文詩〈To the White-Car Driver〉、散文〈水漬〉及〈致暴雨中的白車〉等多種形式的文體，笑倒一眾網友。

▲▼高中生被車濺一身濕怒發10篇文　從古文罵到英文詩！真的釣出車主。（圖／翻攝自Threads）

許多網友看完紛紛大讚，「文筆超好超有才」、「徐志摩上身了吧你」、「你國文老師這學期如果沒讓你過，我真的不相信」、「根本是現代版〈項脊軒志〉」、「現在在網路上發飆門檻好高，還不能只發一篇」、「文字太強了，我打給前男友的小作文都沒這麼多篇！」、「氣出一整部散文集，詩窮而後工是真的！」

▲▼高中生被車濺一身濕怒發10篇文　從古文罵到英文詩！真的釣出車主。（圖／翻攝自Threads）

之後，有網友根據原PO照片中的車牌號碼，追出車主的Instagram帳號，發現該帳號屬於二手車商。隨後，二手車商標註真正車主後，但該車主不僅未道歉，還留言反嗆：「你應該怪積水，而不是怪我。邏輯有問題就去看醫生。」引發網友們不滿。

不過，高中生並未直接對嗆，而是詼諧地再次發文回應「邪惡的白車司機，我跟你的孽緣到此為止，我的衣服已經乾了，希望你不要再惡意對路人潑水。我這種軟柿子只會在網上發文嘴砲，你要慶幸潑的是我，我請你吃文筆。你要去台中，你要吃慶記」。

▲▼高中生被車濺一身濕怒發10篇文　從古文罵到英文詩！真的釣出車主。（圖／翻攝自Threads）

沒想到，貼文一出，車主以學生在文中「恐嚇家人」為由，赴土城分局向警方提告，還疑似囂張向友人炫耀「有人全身濕等賠錢」、「好爽，我吹著冷氣等賠償」，對話截圖流出後，引發網友譁然。

▼疑似車主炫耀對話流出。（圖／翻攝自Threads）

▲▼高中生被車濺一身濕怒發10篇文　從古文罵到英文詩！真的釣出車主。（圖／翻攝自Threads）

最後，原PO發出一篇〈道歉文〉作為結尾，「我願為不當言論向您誠摯致歉。若您願意，我希望能向您說明原委；若您仍欲依法處理，我亦坦然接受。只盼您知曉，這場暴雨中的誤會，教會了十七歲的我：憤怒時更要守住善良，委屈時仍須記得體諒。」

▲▼高中生被車濺一身濕怒發10篇文　從古文罵到英文詩！真的釣出車主。（圖／翻攝自Threads）

▲▼高中生被車濺一身濕怒發10篇文　從古文罵到英文詩！真的釣出車主。（圖／翻攝自Threads）

▲▼高中生被車濺一身濕怒發10篇文　從古文罵到英文詩！真的釣出車主。（圖／翻攝自Threads）

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

近日有民眾發現，一群日本女高中生出現在台北知名的霞海城隍廟，疑似是畢業旅行來台灣玩，並將「拜月老」特地列入行程，畫面曝光後迅速在社群媒體引發熱烈討論，不少網友笑稱「月老也開始接海外業務了」。

高中生創作

