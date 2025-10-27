　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

微星「雙11購物節」全攻略！明星筆電享萬元折扣、頂規筆電下殺2.5萬　購機再抽11,111電子現金

記者蘇晟彥／綜合報導

每年到了11月，就是雙11購物祭開跑的時候，每年絕不缺席的全球筆電領導品牌微星科技也宣布年度「雙11購物節」正式開跑。即日起至11月16日，多款明星電競筆電、AI筆電都享超過萬元以上折扣，其中搭載GeForce RTX™ 5090顯卡的Vector 17 HX AI更破天荒下殺2.5萬，購機還有機會獲得 11,111元電子現金、電競掌機、卡廸那零食箱等豐富好禮，《ETtoday新聞雲》也整理了幾款明星筆電，讓消費者趁著年終之際犒賞自己一波，用全新裝備、最省優惠迎接新的一年挑戰！

▼微星年度寵粉「雙11購物節」來臨，筆電都享超過萬元以上折扣，購機更加碼抽電子現金、最新電競掌機等好禮。

▲▼ 微星 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Vector旗艦效能筆電提供先進AI運算，挑戰RTX 5090同級最優惠
 Vector 17 / Vector 16 HX AI以宇宙灰色調打造俐落線條的簡約外觀設計，專為STEM領域、AI應用與創作者量身打造，提供最先進的效能與穩固的穩定性。如同高科技大腦，無論是軟體開發、數據分析或模擬運算，能夠高速且精準地處理複雜數據。搭載最新GeForce RTX™ 5090 / 5080 / 5070 Ti筆電GPU，具備強大的AI算力支援，能以前所未有的速度生成圖像，並帶來更佳遊戲畫面品質。

Vector 17 / Vector 16 HX AI採用全新設計的Cooler Boost 5散熱技術，擁有雙風扇與6根散熱導管，為CPU和GPU提供量身打造的散熱解決方案。更大的風扇與加寬散熱導管，即使在緊湊激烈的遊戲中也能確保最佳效能。此外，配備極速傳輸組合，支援最多 2 組 SSD，提供極致的資料處理速度，無論是遊戲還是多工運行，都能發揮極致性能。

微星雙11購物節針對Vector系列推出獨家機款優惠，讓消費者以最合理預算購入擁有旗艦效能的神配備！Vector 17 HX AI指定款搭載Intel® Core™ Ultra 9處理器 275HX、GeForce RTX™ 5090筆電GPU，原價124,900元，雙十一檔期挑戰5090市場最優惠只要 99,999元，現省 24,901元。Vector 16 HX AI指定款搭載最新Intel® Core™ Ultra 9處理器275HX、GeForce RTX™ 5070 Ti筆電GPU，原價 69,900元，雙十一優惠價只要 59,999元，現省9,901元

▼Vector 17 / Vector 16 HX AI 搭載50系列顯卡，不管是AI應用、電競熱戰都能發揮極致效能。

▲▼ 微星 。（圖／記者蘇晟彥攝）

滿血效能遊戲神機Katana系列電競筆電，雙11享限時優惠
 RTX 50系列筆電推出以來，Katana系列以滿血戰鬥效能與多樣化的規格組合攻佔市場。最新處理器與顯示卡加持，搭配革新進化的Cooler Boost 5散熱設計，雙風扇與5根散熱導管提供絕佳散熱效率，使CPU和GPU效能完整釋放，無論是3A遊戲或高負載影像剪輯創作都能輕鬆勝任。

Katana 15 HX最高搭載QHD高解析度165Hz更新率、100% DCI-P3廣色域螢幕，為玩家呈現栩栩如生、絕對流暢的遊戲畫面。4區RGB全彩背光電競鍵盤，1.7mm按鍵行程，並配有獨立數字鍵，長時間使用依然舒適。為回饋玩家支持，微星雙11檔期針對Katana系列推出兩款精選優惠機款，Katana 15 HX指定款搭載Intel® Core™ i7處理器14650HX、GeForce RTX™ 5070 筆電GPU，原價 51,900元，雙十一優惠價 44,999元。Katana 15 HX指定款搭載Intel® Core™ i7處理器14700HX、GeForce RTX™ 5060 筆電GPU，原價 49,900元，雙十一優惠價 39,111元，現省10,789元

▼Katana系列透過最新處理器、顯卡及新近化的散熱設計，不管是玩Game、影像創作都能輕鬆勝任。

▲▼ 微星 。（圖／記者蘇晟彥攝）

Cyborg 15性能與行動力兼具，輕鬆入手RTX 50火力
 Cyborg 15以前衛科幻的語彙打造未來感十足的外型設計，僅有1.98kg、22.15mm的輕盈纖薄機身，是一款適合隨身攜帶的電競筆電。Cyborg 15鍵盤與機身採用局部半透明設計，具穿透感的材質能讓機身內部樣貌呈現在眼前。4區RGB背光電競鍵盤與半透明WASD熱鍵鍵帽設計，玩家在遊戲中能更快速且精準地操作。鍵盤面與掌托處更採用全新設計的仿生骨骼曲線點綴，象徵跨越人類與機械界線的全新進化時代。Cyborg 15採用MIL-STD-810軍規標準測試，即便在極端條件下也能穩定運行。

想要無痛入手RTX50筆電，Cyborg 15絕對是最佳選擇。Cyborg 15指定款搭載Intel® Core™ 7處理器240H、GeForce RTX™ 5050筆電GPU，原價 37,900元，雙十一限時優惠價只要 31,111元，現省6,789元

▼Cyborg 15以纖薄著稱，重量僅1.98kg但能應付多數工作場合深受消費者青睞。

▲▼ cyborg

雙十一指定款纖薄美型商務筆電，限時優惠再加碼送電子現金
 Prestige 13 AI Evo商務筆電具備美型纖薄機身設計、高可攜性及卓越效能表現，完美結合行動商務工作所需元素。採用鎂鋁合金材質打造，半固態射出成型製程實現無縫金屬機身，重量僅有990克。出廠前採用MIL-STD-810標準測試，擁有軍規等級的可靠與耐用度。Prestige 13 AI Evo機身纖薄卻能搭載75Whr大容量電池，搭配Thunderbolt™ 4及PD快速充電，隨時擁有長效電池續航力。

Prestige 13 AI Evo配備13.3吋生動的OLED面板，並擁有100% DCI-P3 色域範圍，高對比色彩讓黑與白更加鮮明，使影片和圖片栩栩如生。16:10的螢幕提供更寬廣的工作視野，在長時間使用下也能提供舒適的視覺體驗。Prestige 13 AI Evo指定款搭載Intel® Core™ Ultra 7處理器165H，原價 42,900元，雙十一優惠價 36,999元，現省5,901元，再加碼送電子現金1,000元。

▼Prestige 13 AI Evo商務筆電具備美型纖薄機身設計、高可攜性及卓越效能表現。

▲▼ 微星 。（圖／記者蘇晟彥攝）

上班族必看！Venture A16 AI+商務筆電輕鬆實現高生產力
Venture A16 AI+商務筆電採用俐落灰色調設計，充分展現專業與現代感，能從容應對日常生活與工作需求。螢幕可180度開合設計與單手開蓋功能，提供更流暢的使用體驗。Venture A16 AI+ 搭載AMD Ryzen™ AI 7 H 350 處理器，全新Zen 5處理器架構、高達8核心與16執行緒，並擁有50 NPU TOPS的強大AI運算效能，兼顧長效運作與低功耗表現。不論創作、遊戲或處理大量數據，皆能提供穩定流暢的運算體驗。搭配Copilot+ PC專屬AI功能與MSI AI Engine智慧引擎，能根據你的需求進行工作流程優化，輕鬆實現更高生產力。

Venture A16 AI+搭載16吋OLED面板，具備100% DCI-P3 色域範圍，擁有VESA DisplayHDR™ True Black 600等級認證，為使用者帶來極致真實的視覺體驗。結合AI技術，打造頂級攝影機與音效品質，讓你享受更清晰、流暢的線上會議體驗。Venture A16 AI+指定款搭載AMD Ryzen™ AI 7 H 350處理器，原價 36,900元，雙十一優惠價 29,999元，現省6,901元，再加碼送電子現金1,000元。

▼Venture A16 AI+搭載16吋OLED面板，具備100% DCI-P3 色域範圍，為使用者帶來極致真實的視覺體驗。

▲▼ 微星 。（圖／記者蘇晟彥攝）

對此，「微星雙11購物節」從即日起開跑，不管是商務應用、極致效能發揮，在這檔活動都能找到滿意的筆電類型，指定款商務筆電登錄加碼贈1,000元電子現金，購機還有機會將最大獎$11,111電子現金帶回家，趁著歲末年終之際利用高折扣、多重好康加持下成為「精算大師」，替自己的荷包省下一大筆錢迎接新的一年挑戰。

此外，本次雙11購物節MSI也特別與聯華食品合作，活動期間選購筆電或電競掌機任一款，再抽卡廸那零食箱，詳情請見「微星雙11購物節」
活動頁：https://tw.msi.com/Promotion/20251111

即日起至2025/12/31，購買卡廸那全系列任一品項並完成發票登錄，抽MSI旗艦電競筆電、電競掌機等遊戲神裝備！活動詳情請見【卡廸那月月抽MSI微星電競神裝備】
活動頁：https://cadina95.lianhwa.com.tw/cc-7

▲▼ 微星 。（圖／記者蘇晟彥攝）

10/25 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

微星「雙11購物節」全攻略！明星筆電享萬元折扣、頂規筆電下殺2.5萬　購機再抽11,111電子現金

微星雙11

