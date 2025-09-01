　
3C家電

微星開學季優惠開跑！精選3神機全方位迎戰　買就抽「電競掌機」早鳥限時再加碼送666

記者蘇晟彥／綜合報導

迎接開學季，微星寵愛所有消費者推出三款精選MSI最新筆電，從滿血效能、纖薄便攜到時下最夯的AI應用，滿足不同消費者選購最強戰力迎接新的挑戰。從即日起至10月19日「MSI筆電開學升級大作戰」正式開跑，在活動期間只要購買任一款MSI筆電，就抽所有Gamer夢寐以求的「電競掌機」，全系列筆電加碼登記送聯成電腦線上課程+課程九折優惠，此外，9/1-9/14限時早鳥再加碼，全系列筆電、掌機登錄送$666電子現金，就讓《ETtoday新聞雲》帶你快速認識精選機款，趁著開學優惠衝一波，成為最聰明的消費者！

>>MSI筆電開學升級大作戰點這邊<<

RTX5070效能新機　Crosshair A16 HX滿血開工神配備
 對於課業與生活娛樂上有著高效能需求的族群，Crosshair A16 HX電競筆電絕對是CP值最高的首選。搭載AMD Ryzen™ 9 7945HX 處理器、NVIDIA GeForce RTX™ 5070筆電GPU，搭配Cooler Boost 5 散熱設計，雙風扇與技術與5條散熱導管同時連接CPU和GPU，搭配MSI獨家導熱膏，即使在高強度運算下，仍能保持酷冷、實現最佳性能。不論是多工處理與學習、遊戲或影音創作，都是你滿血開工的神配備。

Crosshair A16 HX搭載 16 吋 QHD+ (2560 × 1600)超高解析度、240 Hz極速更新率的IPS等級面板，16:10 黃金比例設計能呈現更寬闊視野，100% DCI P3 色域提供生動鮮明的畫面色彩。24區RGB全彩背光電競鍵盤散發出繽紛光芒，配備半透明設計的WASD熱鍵，隨時享有滿滿的遊戲氛圍。

Crosshair A16 HX指定款，原價NT$52,900，開學季優惠價NT$47,900，完成產品註冊與活動登錄抽電競掌機，加碼登記送聯成電腦線上課程。此外，9/1-9/14限時早鳥再加碼，登錄送$666電子現金。

>>點我來搶購Crosshair A16 HX<<

▼Crosshair A16 HX兼具電競、多工處理及學習，開學必備神器就選它。（圖／微星提供）

▲▼ Crosshair A16 HX 。（圖／微星提供）

▲▼ Crosshair A16 HX 。（圖／微星提供） 

Prestige 13 AI Evo 極致輕巧隨行990g AI商務筆電
Prestige 13 AI Evo以鎂鋁合金打造美型纖薄機身，完美結合攜帶性與卓越效能表現，行動學習與工作所需元素一次滿足。Prestige 13 AI Evo機身採用半固態射出成型製程，優化模具注射過程，實現僅有990g的無縫金屬機身，造就堅固、耐久性與高品質。

Prestige 13 AI Evo搭載Intel® Core™ Ultra 7處理器155H，最新的NPU支援更高的工作負載，能加速AI應用程式的運行。此外，搭配獨家MSI智慧引擎軟體，能針對使用情境並自動調整硬體設定，以實現最佳效能表現。全新升級的AI降噪技術和三麥克風陣列設計，即使在嘈雜的環境中，仍可享受流暢且清晰的音訊品質。有了AI智能技術的助力，你能夠專注在學習、工作、娛樂等重要事項上。

Prestige 13 AI Evo配備生動的OLED面板，高對比色彩讓黑與白更加鮮明，使影像和圖片栩栩如生。16:10的螢幕提供更寬廣的工作視野，在長時間使用下也能提供舒適的視覺體驗。Prestige 13 AI Evo指定款原價NT$45,900，開學季限時優惠價NT$39,900，完成產品註冊與活動登錄抽電競掌機，加碼登記送聯成電腦線上課程。此外，9/1-9/14限時早鳥再加碼，登錄送$666電子現金。

>>點我選購Prestige 13 AI Evo<<

▼Prestige 13 AI Evo機身僅有990g，纖薄機身搭載Intel® Core™ Ultra 7處理器155H、生動的OLED面板，讓創作、AI應用有著不凡的表現。

▲▼ Prestige 13 AI 。（圖／記者蘇晟彥攝） 

▲▼ Prestige 13 AI 。（圖／記者蘇晟彥攝）

大螢幕x AI處理器x海量儲存空間，VenturePro 17 AI助你學習創作不卡關
 VenturePro 17 AI採用俐落深灰色設計，兼具耐用性與質感，展現俐落氣息。可180度開合設計與單手開蓋功能，提供更彈性的使用體驗。VenturePro 17 AI搭載 Intel® Core™ Ultra 7 處理器155H，最新內建的NPU支援更高的工作負載，是中度負載AI 應用的最佳選擇，全面提升你的生產力。NVIDIA® GeForce RTX™ 4060筆電GPU，擁有高達233 AI TOPS算力，提供先進AI性能。

VenturePro 17 AI擁有寬闊的17吋IPS等級面板，呈現鮮豔色彩與寬廣視角。144Hz更新率確保流暢且靈敏的畫面表現，無論是高速應用或日常使用，都能帶來沉浸且舒適的視覺體驗。配備1TB NVMe SSD PCIe Gen4大容量儲存空間，提供極致的資料處理速度。

VenturePro 17 AI原價NT$41,900，開學季限時優惠價NT$$35,900，完成產品註冊與活動登錄抽電競掌機，加碼登記送聯成電腦線上課程。此外，9/1-9/14限時早鳥再加碼，登錄送$666電子現金。

>>點我選購VenturePro 17 AI<<

▼VenturePro 17 AI 在規格、價格各方面CP值都極高，適合精打細算的消費者選購。

▲▼ VenturePro 17 AI 。（圖／微星提供）

▲▼ VenturePro 17 AI 。（圖／微星提供）

08/31

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

微星優惠開學季

