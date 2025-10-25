　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

墾丁員旅改日本！他巧遇旅行社「曝團費細節」：老闆燒百萬

▲桃園機場出國人潮。（圖／記者廖婕妤攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有網友表示，公司原定墾丁員旅，因太貴改去日本四國，引發話題。日旅達人林氏璧23日在粉專表示，最近和一間旅行社在談合作，意外聊到他日前分享的「四國山陽員工旅遊」，沒想到對方說「那正是我們公司幫忙辦的客製化員旅呢！」讓他笑說太巧了，並曝光旅行社說法「應該只是開玩笑的，可能估價之後覺得差不多錢或加多一點錢就可以去日本，所以才做此決定吧？」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」透露，其實公司員工都不知道實際團費，因為「都是老闆全額出資」。這趟「香川、愛媛、廣島、岡山五天四夜」的行程，每人費用含小費共4萬5千元，20多位員工總花費破百萬，「這應該是幸福企業吧@@」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也指出，該間旅行社主打高價高品質團，即使是國旅也會選擇好旅館，「疫情期間靠辦國內員旅撐過三年，如今日本線機票降價，國內外價差變小，改去國外很合理。」

至於外界笑稱「預算不足所以從墾丁改日本」，他也代旅行社澄清，「四萬五玩不起墾丁不可能啦！」認為老闆只是開玩笑，估價後發現加點錢就能去日本，於是才改行程。

貼文也公開了詳細行程，從台中搭星宇直飛高松，五天內遊遍別子礦山、道後溫泉、尾道千光寺、宮島嚴島神社、倉敷美觀地區、金刀比羅宮、栗林公園、滿濃公園等多個景點，住宿安排包含奧道後壹湯之守、CANDEO廣島八丁堀、倉敷IVY SQUARE等知名飯店。

不少網友留言熱烈討論，「員旅預算四萬五很不錯耶」、「這行程也太奔波」、「覺得這樣的行程7～8天會比較輕鬆一點吧？感覺都在拉車說」、「前東家也是員旅都去日本，三百多人，老闆出全額，雖然四年一次就是了XD」、「以員工旅遊這種想要去很多地方的來說，算是蠻豐富的啦！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
452 2 4259 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／雨彈升級！　4縣市豪大雨特報
老婆被詐戶頭清空　李興文氣炸「惡果會很嚴重」
蔡英文現身信義路！　帶愛犬向遊行民眾揮手致意
快訊／九份老街「賴阿婆芋圓」旁火警！　遊客摀嘴走避
有信心清零！　陳時中籲：大家一起發揮鏟子超人精神
被控闖辣妹房間打槍噴射！　民宿老闆喊冤：很多人進出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　下到深夜

熱炒店晚餐時段「不用排隊」！大票點頭嘆1原因：現在150元↑

「全國5千場豬場檢測」明午完成　陳駿季揭下一步：分級管理+PCR

非洲豬瘟「有信心清零」　陳時中籲：大家一起發揮鏟子超人精神

墾丁員旅改日本！他巧遇旅行社「曝團費細節」：老闆燒百萬

快訊／馬祖海漂豬屍檢出非洲豬瘟陽性　豬肉產品禁止輸往台灣本島

陰道漏尿！女飄騷味遭判終身包尿布　醫出招治癒登國際醫學會

非洲豬瘟「初步沒有外擴的證據」　陳時中：現在還不能放心

女友愛穿「1款裙子」常走光！網風向一面倒：這角度很故意了

「台灣同志遊行」直擊！近15萬人不畏飄雨參加　180團體響應

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

劉若英見阿信幫搬木箱：有沒有拍？　邀歌失敗⋯他笑「因別人更不客氣」

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！　7頭流到彰化、嘉義

清泉崗機場旁兇殺！男驚恐倒退2度跌地畫面曝　躺血泊慘死

土撥鼠小手放臉頰狂吐舌頭　對遊客露齒做鬼臉：ㄌㄩㄝ

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　下到深夜

熱炒店晚餐時段「不用排隊」！大票點頭嘆1原因：現在150元↑

「全國5千場豬場檢測」明午完成　陳駿季揭下一步：分級管理+PCR

非洲豬瘟「有信心清零」　陳時中籲：大家一起發揮鏟子超人精神

墾丁員旅改日本！他巧遇旅行社「曝團費細節」：老闆燒百萬

快訊／馬祖海漂豬屍檢出非洲豬瘟陽性　豬肉產品禁止輸往台灣本島

陰道漏尿！女飄騷味遭判終身包尿布　醫出招治癒登國際醫學會

非洲豬瘟「初步沒有外擴的證據」　陳時中：現在還不能放心

女友愛穿「1款裙子」常走光！網風向一面倒：這角度很故意了

「台灣同志遊行」直擊！近15萬人不畏飄雨參加　180團體響應

美學者稱賴清德「魯莽領導人」　藍示警：不希望台灣出現亞洲澤倫斯基

政論節目狂罵高市早苗「去死」　日本91歲左派媒體人慘了！

中國停買美國大豆　巴西大豆太貴令中方買家卻步

真相大白！3女大生住恆春民宿「老闆兒闖房噴精」　縣府勒令停業

客運司機又出事！只給10秒上下車惹怒乘客　還強載下一站報復

快訊／雨彈升級！4縣市豪大雨特報　下到深夜

熱炒店晚餐時段「不用排隊」！大票點頭嘆1原因：現在150元↑

法定紀念台灣光復與推進統一　李義虎：兩岸問題上升長遠戰略高度

快訊／「海神詹皇」砍24分捍衛主場開幕戰勝利　賞國王難堪3連敗

凱莉珍娜愛的精品全打包　卡地亞美洲豹錶一次戴兩只

【崩潰了QQ】文大生風雨狂揮壞傘　結果下秒傘被風吹走

生活熱門新聞

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

快訊／確認非洲豬瘟！豬肉暫停輸出　農業部：會向WOAH通報疫情

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

豬肉公主：怪誰都沒用　哭談非洲豬瘟引發筆戰

4縣市豪大雨特報！一路濕到這天

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

3生肖慘了！凶厄「天月星」將來襲　命理師給指點

林志穎當兵被「被阿兵哥嫌棄」　坦承難過一陣子

彰化芬園爆4死豬！動防所證實：化製車曾到梧棲場

南珉貞跌倒了！　最新傷勢曝光

台中34化製車關聯場初採結果均陰性

重陽「極陽日」超凶！命理師點名6件事別做

ATM夜間「限領1萬」擴大全台百間郵局　中華郵政防堵車手再出招

更多熱門

相關新聞

2台女赴日「假扮警察」詐騙高齡婦遭逮

2台女赴日「假扮警察」詐騙高齡婦遭逮

日本鹿兒島縣接連傳出針對高齡婦人的詐騙案件，警方先後逮捕兩名自稱台灣籍的涉案女子，懷疑兩人與匿名流動型詐騙集團有關。

日本熊襲累積10死　38歲男為救鄰居遭撕咬亡

日本熊襲累積10死　38歲男為救鄰居遭撕咬亡

台積電熊本二廠簽約動工　擬2027年底開始運作

台積電熊本二廠簽約動工　擬2027年底開始運作

日40歲工人遭機器「夾頭慘死」！口噴鮮血

日40歲工人遭機器「夾頭慘死」！口噴鮮血

日相高市施政演說　強調穩定政治

日相高市施政演說　強調穩定政治

關鍵字：

旅行日本員工網友花費

讀者迴響

熱門新聞

泰宣布全國服喪90天！總理籲：取消演唱會

背包客棧老闆闖房打手槍　3女嚇壞急報案

家寧新片遭全台diss「超慘流量曝光」！網留言讚數還比她高

運問題肉！大榮貨運隱匿物流車去向挨罰

國二少女罹糖尿病！三餐吃這些血糖飆13％

老司機找童顏巨乳玩水床「連結」　警突襲抓包

快訊／確認非洲豬瘟！豬肉暫停輸出　農業部：會向WOAH通報疫情

黃立成爆砸12億買陶朱隱園　親回：買三小

長白髮可能是身體在抗癌！最新研究曝

全家生甜甜圈掀熱潮　網讚：「打趴外面甜點店！」

64萬粉絲YouTuber慘了！探險直播「廢校驚見男屍」移送

獨家／南霸天歌王狠拒美魔女董娘原因曝

即／BLACKPINK演唱會「照常舉辦」！

家寧晚間上新片了！留言區罵爆

豬肉公主談豬瘟：最害怕的事終究發生了

更多

最夯影音

更多
邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」

邰智源被問「坤達閃兵」冷笑兩聲　意外演藝圈「怎麼會有產業鏈是這個」
Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

Andy怒批：就是張家寧在攻擊我！　陳零九「遭控聯手抹黑」火速反擊

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

潘若迪服役8年半「當兵是應盡義務」　盡所能照顧沈玉琳「只有他找得到保母」

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

當小孩照顧小小孩崩潰瞬間　暖哥見弟哭慌張跟著一起哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面