墾丁員旅改日本！他巧遇旅行社「曝團費細節」：老闆燒百萬

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前有網友表示，公司原定墾丁員旅，因太貴改去日本四國，引發話題。日旅達人林氏璧23日在粉專表示，最近和一間旅行社在談合作，意外聊到他日前分享的「四國山陽員工旅遊」，沒想到對方說「那正是我們公司幫忙辦的客製化員旅呢！」讓他笑說太巧了，並曝光旅行社說法「應該只是開玩笑的，可能估價之後覺得差不多錢或加多一點錢就可以去日本，所以才做此決定吧？」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」透露，其實公司員工都不知道實際團費，因為「都是老闆全額出資」。這趟「香川、愛媛、廣島、岡山五天四夜」的行程，每人費用含小費共4萬5千元，20多位員工總花費破百萬，「這應該是幸福企業吧@@」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也指出，該間旅行社主打高價高品質團，即使是國旅也會選擇好旅館，「疫情期間靠辦國內員旅撐過三年，如今日本線機票降價，國內外價差變小，改去國外很合理。」

至於外界笑稱「預算不足所以從墾丁改日本」，他也代旅行社澄清，「四萬五玩不起墾丁不可能啦！」認為老闆只是開玩笑，估價後發現加點錢就能去日本，於是才改行程。

貼文也公開了詳細行程，從台中搭星宇直飛高松，五天內遊遍別子礦山、道後溫泉、尾道千光寺、宮島嚴島神社、倉敷美觀地區、金刀比羅宮、栗林公園、滿濃公園等多個景點，住宿安排包含奧道後壹湯之守、CANDEO廣島八丁堀、倉敷IVY SQUARE等知名飯店。

不少網友留言熱烈討論，「員旅預算四萬五很不錯耶」、「這行程也太奔波」、「覺得這樣的行程7～8天會比較輕鬆一點吧？感覺都在拉車說」、「前東家也是員旅都去日本，三百多人，老闆出全額，雖然四年一次就是了XD」、「以員工旅遊這種想要去很多地方的來說，算是蠻豐富的啦！」