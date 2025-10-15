王義川稱《沒出息》是統戰歌　王世堅尊重：愛聽什麼都是自由的選擇

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

綠委王世堅質詢金句被網友剪成一曲《沒出息》紅遍台灣、中國。連中國國台辦都表示聽過。綠委王義川日前直播時則表示，大家不要去唱那個歌，那就是專門要統戰洗腦的，不要連這種都被中國洗腦。對此，王世堅今（15日）受訪時表示，我們是自由的台灣、自由的國家，誰愛聽什麼不愛聽什麼，都是自由的選擇，所以我不評論，大家就是互相尊重，王義川是黨內同志，我絕對不批評，他有他的看法，我尊重。

近日，一首由中國網友剪輯「王世堅早年質詢片段」創作的歌曲《沒出息》爆紅，歌詞「本來應該從從容容、游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬；睜眼說瞎話！你在哽咽什麼？你在哭什麼啊？沒出息」，在網路掀起熱烈迴響，也出現各式各樣的二創版本。

王義川11日直播時表示，那都是抖音來統戰的，不要去搞這些，不要連這種都被中國洗腦，搞清楚，什麼匆匆忙忙不要去理它，因為只要點進去看抖音，資料就進去了，基本會員資料輸入，整支手機的東西都出去了，還在下載中國抖音。

對此，王世堅表示，我們是自由的台灣、自由的國家，誰愛聽什麼不愛聽什麼，都是自由的選擇，所以我不評論，他有他的看法，我也有我的看法，大家就是互相尊重。在台灣，如果連2300萬台灣人都沒辦法求同存異，那如何號召對岸或其他國家求同存異，我們一定要先化解國內不同的意見。

王世堅指出，如果真的不能討論，那就放下歧見，把相同的拿出來，王義川是黨內同志，我絕對不批評他，王義川有他的看法，愛怎麼選他的事，我尊重。

由於聲量暴漲，也有媒體再度追問是否考慮參選台北市長？王世堅僅回應，我不敢哈哈哈，絕對不是我，謝謝。