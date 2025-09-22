最強月老！中市府推單身夯肉趴　藍色公路一夜湊成17對佳偶

▲台中市府推單身夯肉趴，在藍色公路旁舉辦活動，共湊成17對佳偶。（圖／台中市民政局提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

最強月老！民政局昨（21）日在大肚「藍色公路」舉辦單身聯誼，沒想到竟創下百分之百配對率的驚人紀錄，現場34位單身男女在浪漫氣氛催化下，全部配對成功，17對佳偶火速誕生。

這場名為「藍色公路~藝起夯窯擺」的脫單派對，選在由退休教師夫妻經營的秘境餐廳「用上自然膳食堂」舉辦。民政局表示，活動一開始，單身男女們就化身披薩大師，在龍眼木的柴燒香氣中，從揉麵糰到鋪上滿滿配料，互動自然，曖昧情愫隨著窯烤高溫一同升溫。緊接著的手作袖珍美食模型體驗，更讓大夥在療癒的創作中，找到共同話題，拉近彼此距離。

[廣告]請繼續往下閱讀...

活動最高潮，莫過於最終的「真心話告白」環節。在素有「藍色珍珠項鍊」美名的藍色公路夜景旁，現場氣氛瞬間飆到最高點，緊張又期待的粉紅泡泡滿天飛。單身男女透過傳情小卡，將藏在心底的好感一次爆發，結果出爐，現場17位男性與17位女性，竟無一落空，全員成功找到心動對象，促成17對速配情侶。

民政局長吳世瑋笑說，市府的「幸福邱比特」再次出任務大成功，看到百分之百的配對率也嚇了一跳，證明只要用心規劃、營造對的氛圍，人人都能找到屬於自己的幸福。他也期盼這17對新誕生的佳偶能持續升溫，讓這段從藍色公路開始的緣分，譜出最美的幸福篇章。