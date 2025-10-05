　
中秋恰逢月老誕辰！命理師曝「4生肖」桃花開：敞開心胸迎真愛

（示意圖／Pixabay）

▲明天是中秋節也是月老誕辰日。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

明（6日）天是一年一度的中秋節，象徵團圓之外，這天也是月老誕辰，塔羅牌老師艾菲爾即指出，這股能量加持下，單身者容易吸引緣分靠近，有對象的人能重新點燃愛火。特別是4個生肖的人，近期會更有感，可能是透過朋友牽線遇到對的人，或是職場上不經意擦出愛的火花，甚至與舊愛重逢；老師建議這段時間能敞開心胸，多參與聚會和保持笑容，或許會發現愛情比想像中更近一步。

●生肖鼠

屬鼠者近期的桃花能量多半來自「工作場合」。你可能因為合作專案，或是在日常會議、培訓中，遇見一位讓你眼睛一亮的人。這樣的緣分往往起初並非浪漫，而是帶著一種理性與默契的氛圍，逐漸在交流中擦出火花。如果你能放下防備，展現真誠與細心，對方會被你低調卻穩重的特質所吸引。

有伴的屬鼠者，這段時間可能因為工作繁忙忽略另一半，不妨在假期裡安排約會，彌補疏離。特別在中秋前後，月老能量加持，你的付出更容易被看見，也可能讓某位同事、合作夥伴暗暗對你心生好感。

桃花能量金句：別低估日常中的眼神交流，那正是愛情悄悄開門的信號。

●生肖羊

屬羊者近期愛情能量主要來自「朋友圈與牽線」。你可能在聚會中被介紹給新朋友，起初覺得不過是一般社交，卻會發現對方與你有出乎意料的默契。這段時間，你的柔和氣質特別容易獲得好感，再加上朋友從旁助攻，能讓這份緣分迅速升溫。單身的屬羊者，可以勇敢嘗試相親或社交活動，說不定就此遇見真心對待你的人。

有伴者則可能因為朋友的提醒，重新理解伴侶的重要，並有機會安排雙方朋友的聚餐，讓感情更穩固。中秋之際，特別適合與好友一同賞月，把自己放在社交圈中心，愛情就會不知不覺降臨。

桃花能量金句：別害怕朋友的安排，緣分往往藏在最意想不到的連結裡。

●生肖雞

屬雞者近期魅力值全面提升，無論外表或談吐都格外引人注意。可能是一場聚會裡，你成為眾人注目的焦點；也可能是在日常社交中，你的自信與幽默感吸引了不少異性的目光。這股能量讓你身邊的追求者多了起來，甚至會有曖昧氛圍悄然升溫。單身者可以把握這段時間，展現最真實的自我，不必過度包裝，因為你自然散發的光芒已經足夠吸引人。

有伴者則要小心過度被關注引來另一半的醋意，適度表達對伴侶的重視，就能化解誤會。尤其在中秋節月老生日之際，若能許下心願，更容易吸引正緣靠近。

桃花能量金句：當你真誠展現自己，全世界都會因你的光而靠近。

●生肖狗

屬狗者這段時間愛情能量特別帶有「懷舊」氣息。你可能意外收到前任的訊息，或在某個聚會、社群中再度重逢，讓你心中浮現許多往事。對方可能仍對你心有眷戀，而你也會動搖，思考是否要再給彼此一次機會。單身的屬狗者，若過往感情依然有牽掛，不妨趁這段時間坦誠溝通，確認自己是否還想繼續。

有伴者則需要特別注意，不要因為舊情的出現影響現有關係，最重要的是誠實面對自己的心。中秋的月光象徵圓滿，也提醒你要懂得珍惜當下，不要錯過眼前真正願意陪伴你的人。

桃花能量金句：舊愛能否成為新緣，全靠你是否看清心中真正的渴望。

◎民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

10/04 全台詐欺最新數據

