林聰明泡麵下殺5折！他見貨架滿滿不解　網點出關鍵：最不聰明選擇

▲有網友發現「林聰明砂鍋魚頭風味杯麵」下殺5折仍還有不少存貨。（圖／翻攝「泡麵公社 泡麵俱樂部」臉書）

嘉義知名老店「林聰明砂鍋魚頭」先前推出杯麵，不少人搶買，但最近有網友發現，現在打5折還剩很多，有網友便點出原因。

原PO在臉書社團「泡麵公社 泡麵俱樂部」發文，「這不好嗎？5折還有這麼多欸」。從照片中可見，超商架上擺了滿滿的「林聰明砂鍋魚頭」杯麵，也讓人想到多年前的「蛋塔效應」。

貼文一出，不少人紛紛留言「不推都是辣油」、「看著這一款，我背後感到了一股寒氣」、「難吃到爆」、「看是你聰明還是我聰明」、「最不聰明的選擇」、「沙茶魷魚羹沒有勾芡的味道」、「這應該是即期品，清庫存」、「聰明的就懂？要不要和SKODA聯名一下」。但其實也有人說，「但是我覺得不錯吃」、「不到很難吃，我看到會全收」。

對此，林聰明回應，近期有單一通路商以破盤價格販售本品牌商品，該行為未經本公司授權，亦不符合既定價格政策，已對市場秩序造成干擾，並使其他合作通路的權益受損。本公司已正式向該通路提出抗議與改善要求，並即刻暫停該品項之出貨。

本公司深知此事件已引發消費者疑慮，對於該通路未依品牌合作原則、擅自低價促銷，使品牌價值與形象受損，本公司表達高度遺憾。為維護市場價格穩定與消費者權益，未來將停止向該通路供應此單一產品。

目前，本公司門市及主要合作通路銷售與供應均維持正常且穩定。林聰明團隊將持續秉持專業與良心，提供優質產品、守護品牌價值，並珍惜每一位消費者的信任。

